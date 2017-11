Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Je to už dlouho, co se Jan Hájek rozhodl, že zkusí seskok padákem. Absolvoval výcvik parašutistů a pak skočil. Když dopadl do kukuřičného pole, živý a zdravý, uvědomil si, jak úžasné to bylo. Svět se mu zdál mnohem krásnější, cítil radost ze života. A tehdy ho napadlo, že by bylo super takový zážitek zprostředkovávat lidem.

Uběhlo však pár let, než si na tento pocit a myšlenku zase vzpomněl. Tehdy pracoval IT firmě, která zajišťovala firmám domény. „Jen jsem se jednoho dne podíval, jestli je volná doména zazitky.cz a ona byla. Zaregistroval jsem si ji, ale hned jsem se do podnikání nepustil. Nějakou dobu jsem ještě sbíral odvahu dát výpověď,“ vypráví Jan Hájek.

V roce 2008 jste nakonec odvahu našel a založil firmu Zážitky.cz.

Přesně tak. Start byl rychlý. Udělal jsem webové stránky, zavolal jsem několika známým parašutistům, balonářům a nabídl první zážitky. Měl jsem společníka, který dělal grafiku a webové stránky, já jsem sháněl partnery, zkoušel zážitky a věnoval se marketingu. Neměli jsme nic, žádný kapitál, ale ani jsme ho moc nepotřebovali, začalo to hned fungovat.

Postupem času jsme vyměnili malou kancelář za větší, nabrali jsme nejdřív jednoho, pak druhého člověka, všechno klapalo. Jenže přišla ekonomická krize. Na trhu navíc přibyla konkurence. Firma na tom najednou nebyla úplně dobře. Přidávali jsme zážitky, zkoušeli kde co. A pak jsem udělal špatné rozhodnutí.

Co se stalo?

Spojil jsem se s velkou firmou, která má síť prodejen elektro po celé republice. Hledali tehdy partnera, který by v obchodech prodával zážitky. Měli impuls od své mateřské společnosti, že to letí. Vyhrál jsem tendr a o rok později jsem kvůli tomu téměř zkrachoval.

Jak to? Proniknout do retailu, maloobchodu, je snem mnoha podnikatelů.

Myslel jsem si, že to bude naprostá bomba. Dali nám na prodejnách prostor na naše stánky, které byly bez obsluhy. A jak jsem tomu naprosto věřil, dal jsem do toho všechny peníze, co jsem měl, několik stovek tisíc korun. Dokonce jsem se zadlužil. Najal jsem profesionální grafiky, aby hezky vymysleli stánky, letáky, prostě všechno. A výsledek? Vůbec to nefungovalo. Vydržel jsem to rok a nic. Ten projekt se stal doslova koulí na noze. Tak jsem řekl dost.

Co bylo dál?

Prodal jsem auto a nějaké další věci, zaplatil část dluhů a pak přišlo rozmýšlení, co dál. Byl jsem úplně vyřízený, myslel jsem na to, jak moji bývalí kolegové vydělávají spoustu peněz a já si beru před víkendem z pokladny dva tisíce. Říkal jsem si: Kruci co to je, kde jsem udělal chybu? Do toho mě opustila přítelkyně, takže už jsem fakt byl na dně

Tak jste se rozhodl, že firmu někomu dáte.

Ano, myslel jsem třeba nějakému on-line médiu. Nikdo to ale s dluhy nechtěl. A protože jsem měl vždycky rád motivační knihy, tak jsem v nich hledal odpovědi, pomoc.

Pomohly?

Nepomohly. Došlo mi, že ryba smrdí od hlavy, že si za to můžu sám. A že aby firma fungovala, tak musím udělat něco sám se sebou. Firma jela setrvačností, nechal jsem nejdůležitější věci řešit jednu kolegyni a já se vrhl na hledání toho, co mi pomůže, co mi odstraní strach, pochybnosti, nízké sebevědomí.

Co jste všechno vyzkoušel?

Vyzkoušel jsem leccos, všechny možné psychologické metody a přístupy, ale nic nezabíralo. Až pak jsem se seznámil s metodou RUŠ a při prvním sezení jsem pochopil, že to je ono. Odjel jsem na kurz, pak na další a další. Natolik mě to oslovilo, že jsem si udělal po roce dokonce terapeutický výcvik. Nyní mám certifikát a ve volném čase asistuji na kurzech. Jsem součástí lektorského týmu a pomáhám lidem, aby se zbavili svých problémů.

Takže jste se „našel“?

Chytil jsem druhou mízu. A navíc jsem si na kurzech našel partnerku. Všechno bylo neskutečně rychlé, skoro jako z pohádky. Měl jsem vlastně dvě možnosti, buď to definitivně ukončím a pustím se do něčeho nového, nebo to pořádně rozjedu. Vybral jsem si tu druhou možnost. To bylo zhruba před třemi lety.

Jak jste firmu znovu rozjel?

Nechal jsem si udělal kvalitní webovky. Skvělé bylo, že mi vývojářská firma umožnila splátkový kalendář. Jen těmi novými stránkami se zdvojnásobil prodej. Za tři roky jsem firmu dostal z obratu 5 milionů do 27 milionů. Dnes mám sedm zaměstnanců. Začalo to strašně frčet. A je to také tím, že jsem se vrátil k původní myšlence, se kterou jsem firmu zakládal. A to, že všechny zážitky, které nabízíme, máme prověřené, osobně vyzkoušené a můžeme je s čistým svědomím doporučit.

Kolik zážitků dnes nabízíte?

V tuto chvíli přes 170. Za každý z nich dám ruku do ohně. V minulosti jsme se ale mnohokrát spálili a teď jsme hodně vybíraví. Každý den nám někdo nějaký „zážitek“ nabízí, firmy, jednotlivci, a my leckdy víme, že ne. Někdo si například koupí ferrari, protože ho vždycky chtěl, a pak mu dojde, že mu většinu času stojí v garáži, že to stojí spoustu peněz, a tak si řekne: Půjčím ho zážitkovce a peníze se mi časem vrátí.

Pán nám to dá za dobrý peníz, my prodáme 50 zážitků a on si to po prvních pěti lidech rozmyslí. A co pak s těmi dalšími prodanými zážitky? Takže si partnery pořádně vybíráme, zjišťujeme třeba historii firmy, sledujeme zkušenosti lidí, čteme reference na internetu, zkoušíme to osobně. Máme pečlivý výběr, kontrolu, až nás to trochu zpomaluje.

Jestli firma rychle roste, hodláte přijímat další lidi?

Myslím, že jsem schopný s malým počtem lidí dosáhnout na obrat 100 milionů. Jsme efektivní a některé objednávky proběhnou, aniž bychom se jich museli „dotknout“. Nejvíc lidí je na telefonu, řeší objednávky a rezervace. My totiž nejenom prodáváme zážitky, ale také zajišťujeme zákazníkům termíny. Naši dodavatelé jsou sice skvělí lidé, kteří dělají skvělé věci, ale jsou to často bohémové, kteří se nedají jen tak sehnat, protože zrovna třeba létají v balonu nebo jsou na Aljašce se psím spřežením. Nechceme, aby je naši zákazníci naháněli několik dnů, speciálně pokud za zážitek dali několik tisíc. Vyřídíme rezervaci za ně.

Kdo nejčastěji u vás nakupuje.

Jsou to spíše jednotlivci, ženy i muži, od mladých po střední věk. Loni jsme prodali 15 tisíc zážitků. Devět z deseti je dárek pro někoho. Jsme sice o něco málo dražší než konkurence, ale kompenzujeme to kvalitou zážitků a zákaznickou podporou.

Jak o sobě dáváte vědět?

Marketing si děláme po svém, vymýšlíme hlavně vlastní akce, jako například teď jsme rozhazovali ze zážitkového horkovzdušného balónu vlaštovky s GPS lokátory a lidé v nich našli dárky v podobě zážitků. Ale samozřejmě musíme udržovat také klasický on-line marketing, to je nezbytnost. Hodně funguje také doporučení.

A co plány do budoucna? Více zážitků?

Spíše se chceme zaměřit na vymýšlení vlastních zážitků, které nikdo jiný nemá. Například teď jsme vymysleli kino jen pro vás. Domluvili jsme se s Lucernou, která bude promítat film na vaše přání nebo i ten, který si sama přinesete. Tímto směrem chceme jít. Jsem rád, že jsem se rozhodl firmu znovu postavit na nohy, vnímám to teď jako takovou renesanci a svůj comeback.