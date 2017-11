Chtěl utáhnout nájem, tak začal podnikat a už má sedmičlenný tým

„Vložil jsem volný pokoj na AirBnb, které ještě nebylo příliš známé, takže ani nebyla velká konkurence. Stačila chvíle a zaplatil se tímto způsobem volný pokoj i ten můj,“ vzpomíná Radek Danč.

Ze studentského problému, jak utáhnout nájem, se postupně zrodil podnikatelský nápad – vytvořit ubytování na brněnský způsob. Tedy přesněji pronajímat lidem z Česka i ciziny tématické pokoje, které vybočí z klasiky a zaujmou originalitou. Radek do tohoto nápadu postupně zapojil několik svých přátel a každý vložil do projektu to, co umí. A mají úspěch.

Proč jste váš projekt nazvali Internesto?

Jde o složení dvou slov international (mezinárodní) a nest (hnízdo). Hnízdo v nás evokuje domov, místo, kde je člověku dobře. A přesně o to nám jde.

Nápad je jedna věc, ale začít pronajímat pokoje už tak snadné není. Nebo snad ano?

Člověk má často velké oči a vidí snadno vydělané peníze. Jenže velmi rychle přijde střet s realitou. Když chcete začít pronajímat pokoj, musí splňovat určité podmínky. Především musí mezi ostatními pokoji zaujmout – ať už designem, nebo cenou. My navíc začínali opravdu z ničeho.

Co rozhodlo, že se vám podařilo podnikání rozjet a nepropadnout v konkurenci?

Naše pokoje jsou trochu jako my – netradiční. Když jsem měl jeden pokoj, tak jsem byl pro hosty docela tajemný. Nikdy mě neviděli, klíče vždy našli podle indicií. Pak se ke mně přidala Simi, která se již hostům věnovala osobně. Začalo nás to bavit a chtěli jsme jít do toho naplno. Přidal se k nám Ondra, který dal Internestu první marketingový směr a Iren, která „vydesignovala“ pokoje tak, aby se pro návštěvníky staly jejich druhým domovem v Brně. Měli jsme společný cíl – být jiní. Klíčové tedy bylo vytvořit dobrý, netradiční, tvůrčí tým.

K netradičním tématickým pokojům přidáváte i netradiční služby, jaké například?

Netradiční služby tvoříme na míru našich hostů. S každým cestovatelem hledáme společnou řeč a na základě toho mu doporučíme, co si v Brně nesmí nechat ujít. Když host například miluje víno, tak mu doporučíme okruh, kde může ochutnat to nejlepší z jižní Moravy. Milovníkům kultury a historie prozradíme tajemství brněnské historie a přidáme i tip na divadlo či koncert.

Dnes na projektu spolupracujete i s dalšími lidmi. Jak to máte mezi sebou rozděleno?

Začínali jsme ve čtyřech, tedy Iren, Simi, Ondra a já. Teď je nás už sedm. Díky tomu, že jsme každý jiný, si každý přisvojil i svou část práce. Všichni jsme do projektu vtaženi i citově a nesmírně nám záleží na budoucnosti celé myšlenky, což je tvrdá práce. Navíc si musíme důvěřovat, podporovat se, zvládat spolu těžké situace, sdílet vše to peklo i nebe, co vyšlapávání neznámé cesty přináší.

Co máte na mysli oním peklem?

Práce s lidmi je na jednu stranu ta nejzajímavější, ale na druhou stranu přináší i úskalí. Naštěstí se u nás většinou ubytovávají zajímaví a sympatičtí hosté, kolikrát se stanou i našimi přáteli. Ale samozřejmě se občas stane, že hosté něco poničí nebo se nechovají zrovna zdvořile. Což nás mrzí, jelikož Internesto je pro nás druhým domovem a doma nechcete, aby se děly takové věci.

Růst firmy se neobejde bez kapitálu, vy jste ho získal od lidí prostřednictvím Zonky. Čím jste je přesvědčil, že vám během půl hodiny půjčili celkem 200 tisíc korun?

Nikoho jsem nemusel přesvědčovat. To se mi na tom líbilo nejvíc. Bylo to jednoduché. Přes internet jsem během pár minut vyplnil poptávku a pak už to jelo. Investory navíc můžete oslovit svým vlastním příběhem. Já jsem napsal pouze jedinou větu. Asi je zaujala, protože byla půjčka zainvestována opravdu rychle.

Radek Danč Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu podnikatelskou. Podnikat začal při studiích.

Jeho projekt Internesto zajišťuje cestovatelům bydlení v tematických pokojích s autentickým zážitkem.

Má i další dva podnikatelské projekty zaměřené na lidi bez práce a zájemce o studia cizích jazyků.

Jakou větu jste investorům napsal?

Napsal jsem doslova: “Investujte do nemovitostí, které zajistí cestovatelům bydlení v tématických pokojích s autentickým zážitkem.”

Už jste investorům půjčku splatili?

Ještě splácíme. Nastavili jsme si tok peněz tak, aby nám zbylo jak na splátky, tak na zpětnou investici. Je pro nás důležité, abychom mohli dostát závazkům, ale zároveň také podpořili další vývoj a růst, a tím budovali stabilní, dlouhodobý projekt.

Za dva roky fungování máte už 14 pokojů a pět apartmánů. Takže se firmě daří?

Oproti minulému roku se nám povedlo zvýšit obrat o desetinásobek. Jdeme nahoru, nechci ale říkat konkrétní čísla, pro nás je důležitý růst. Část peněz vkládáme zpět do firmy a už je i na výplaty.

V jakém stylu byl váš vůbec první pokoj? A kolik stálo jeho vybavení?

První apartmán se nazýval Chrám relaxace a vybavení se vyšplhalo na 100 tisíc korun.

Jaká pokojová témata patří k hitům a vynášejí nejvíc?

Z apartmánů se sdílenou koupelnou nejvíce frčí Vinný pokoj a ze soukromých apartmánů nejvíce boduje Hnízdečko lásky s balkonem a výhledem přímo na Špilberk.

Teď chystáte pokoj Šalina. Jak bude vypadat?

Šaliny jsou pro Brno typické a lidé, kteří u nás bydlí a chtějí poznat „opravdové Brno” by měli vědět, co je šalina. Tak vznikl nápad vytvořit pokoj v tomto stylu. Perličkou tohoto pokoje budou části reálné šaliny, například sedačky. Dále budou po pokoji i cedule z Brna. Ale nebojte, natajno šaliny rozebírat nebudeme, vše je domluvené s Dopravním podnikem města Brna.

Ubytovací služby jsou o lidech. Zažili jste s některými hosty horké chvíle?

Naše zkušenost je taková, že 95 procent lidí, kteří k nám přijíždějí, je naprosto nadšených. Bohužel je zde i zbylých 5 procent, které tvoří hosté, co si představují typický hotelový pokoj i služby. Nechápou, že se jim osobně věnujeme, ale nemůžeme jim nabídnout recepci fungující 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Někdy také dochází k nepříjemným situacím, kdy zjistíme, že hosté nerespektují naše pravidla, třeba kouření v apartmánech.

Jak to řešíte?

Snažíme se do Internesta lákat především lidi, kteří smýšlejí jako my. Kteří to berou tak, že jsme je pozvali do našeho druhého domova a respektují naše pravidla. Ale ne vždy to jde. Třeba kouření máme pod pokutou 100 euro a je na to upozorněno v každém apartmánu. Nejde nám ale o to, abychom obrali o peníze hosta, který si jednou zapálí. Jde nám o ty další hosty po něm. Chceme, aby se tam cítili příjemně a to v pokoji, který smrdí po cigaretách, prostě nejde.

Jaké máte další plány? Kam chcete ubytování na brněnský způsob posunout?

Chceme naše domovy udělat ještě unikátnější, už jsme s tím začali. Často jsou u nás ubytované velké skupiny lidí, které nepřijely jen za zábavou. Chceme jim, ale i lidem, kteří v Brně bydlí, dát místo, kde se mohou rozvíjet. Ale víc zatím nechci prozrazovat.

Dokážete si představit, že by přišel investor a stal se vaším obchodním partnerem? Máte takové ambice?

Ano, ambice jsou. Internesto ale není byznys, který je dobře škálovatelný, je o lidech a přístupu. Investoři jsou většinou konzervativní, jen těžko si dovedu představit, že by byl konzervativní investor takový blázen, který by začal spolu s vámi vymýšlet další tématické pokoje a zážitky pro naše hosty.

Projekt Internesto je vaše třetí firma. Znamená to, že máte podnikání v krvi?

Jestli v krvi, to ukáže až čas. Přece jenom podnikám teprve čtvrtým rokem a projekt Internesto funguje dva roky. Tak uvidíme za pár let, zda se mi skutečně podaří vytvořit něco, co bude dlouhodobě lidem pomáhat a bude prospěšné.