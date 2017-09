Co je dobré vědět o pojištění dětí. Dvanáct konkrétních dotazů čtenářů

Kalkulačka pojištění dětí Spočítejte si, kolik za pojištění dětí zaplatíte a zjistěte, která bankovní společnost ho nabízí nejvýhodněji.

Proč bych měl dítěti pojišťovat vážná onemocnění, když jsme v rodině všichni zdraví?

Máte pravdu, asi významnější je pojištění trvalých následků úrazu. Ty by měly v dětském pojištění figurovat vždy. Pojištění vážných onemocnění je pak druhé v pořadí, ne všechny nemoci jsou totiž dědičné - třeba následky klíšťové encefalitidy.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVNY:

NN Životní pojišťovna uzná jako pojistnou událost u dětí 55 diagnóz závažných onemocnění.

Proč nám pojišťovna nic nezaplatila, když měl syn úraz a my hradíme pojištění?

Záleží na typu pojištění. Chcete dostávat peníze za každé podvrtnutí? Sjednejte si pojištění denního odškodného. Bude sice o něco dražší, ale dostanete třeba sto korun za každý den léčby. U zlomeniny to může být i 60 dní (podle tabulek pojišťovny). Obecné pravidlo však říká, že to je zbytečné. Základem pojištění by mělo být krytí opravdu vážných situací, které vlastními silami finančně nezvládnete - třeba když někdo oslepne či zůstane na vozíčku. Jde o pojištění trvalých následků úrazu či závažných onemocnění. Pokud jste sjednali takovou základní (a důležitější) verzi a pak si syn zlomil ruku, celkem po právu jste od pojišťovny nedostali nic.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVEN:

Česká podnikatelská pojišťovna počítá s tím, že lidé jsou zvyklí za újmu dostat alespoň něco, a nabízí za zlomeninu paušální výplatu 2 000 korun i u pojistek, které jinak odškodňují jen trvalé následky úrazu. Ergo pojišťovna umožňuje u zlomenin připojistit takzvané bolestné.

Proč bych měl dítě pojišťovat na 500 tisíc? Nestačí stotisícové pojištění?Zvažte, co dostanete v případě stotisícového pojištění u 10procentního poškození. Deset tisíc korun. Když už volíte nižší pojistnou částku, vyberte progresivní plnění. Díky němu se v případě závažného poškození pojistná částka znásobí.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVEN:

Podle oceňovacích tabulek pojišťoven je 10 procent tělesného poškození například ztráta dvou článků pravého ukazováku, úplná ztuhlost obou palců u nohou, ztráta varlete či omezení hybnosti páteře lehkého stupně.

Proč mi poradce nutí pojištění pro dítě spolu s mou pojistkou?

Můžete si myslet, že poradci jde o to, aby shrábl provizi i za vaši smlouvu. A tak se bráníte... Když se však zamyslíte, má pojištění rodičů logiku. Rodiče jsou ti, kdo se o děti starají a svým příjmem je zajišťují. Proto je mnohem větší průšvih, když se vážně zraní otec od rodiny, než když se to samé stane dítěti - byť to emocionálně můžeme vnímat jinak. Pojišťovny umožňují sjednat společné pojištění pro rodiny (bývá celkově levnější, ale pro klienty méně přehledné), nebo pro každého samostatně.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVEN:

Pojišťovna České spořitelny umožňuje na jedné smlouvě pojistit dva dospělé a k tomu až pět dětí. Generali na jedné smlouvě pojistí až osm osob.

Proč pojišťovna odmítla můj požadavek na životní pojištění pro syna na milion? Prý to není možné, pojistí ho nejvýš na pár tisíc. Má pak takové pojištění cenu?

Nejspíš jste špatně pochopili „pojišťovácké“ názvosloví. Zřejmě nechcete dostat milion korun v případě, že vám zemře dítě... Pojišťovny nabízejí pojistnou částku pro případ úmrtí dítěte obvykle jen ve výši, která odpovídá nákladům na pohřeb. Pro rodinu je významnější, aby pro případ úmrtí byli pojištěni rodiče a aby dítě bylo dobře pojištěno na následky úrazů či vážné nemoci.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVEN:

Pojišťovny nabízejí takzvané osvobození od placení ve chvíli, kdy zemře rodič a druhým pojištěným na smlouvě je dítě. Pojistka pak dál běží, ale není třeba ji hradit.

Proč platím víc za pojištění dítěte než kamarádka, když máme obě pojistnou částku 500 000 korun?

To závisí na typu pojištění: u lineárního pojištění je pojistná částka třeba milion, v případě úrazu s tělesným poškozením deset procent dostanete deset procent z milionu, tedy 100 tisíc korun. V případě 90procentního poškození získáte 900 tisíc korun. U progresivního pojištění je pojistná částka milion, ale progresivně roste, když je poškození závažné. Například v případě úrazu s tělesným poškozením 10 procent dostanete také deset procent z milionu. Když je progrese pětinásobná, inkasujete v případě 90procentního poškození 90 procent z pěti milionů, tedy 4,5 milionu korun.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVNY:

MetLife nabízí progresi až 8,5násobnou. Sjednáte pojistnou částku na milion, v případě stoprocentního poškození vyplatí pojišťovna 8,5 milionu.

Proč mi poradce nenabídl smlouvu pro dítě se spořením?

Před časem se pojištění pro děti běžně uzavíralo s tím, že na konci bude mít dítě k dispozici 10 nebo i 200 tisíc. Dnes se takové smlouvy na konkrétní částku nenabízejí - sjednat lze maximálně investiční pojištění, u kterého se žádné konkrétní zhodnocení nestanovuje. Obecně se považuje za vhodnější uzavřít pro dítě pojištění a spořit mu jiným způsobem - třeba prostřednictvím podílových fondů, v doplňkovém penzijním spoření či stavebním spoření, vzhledem k poplatkům to vyjde levněji.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVNY:

ČSOB Pojišťovna nabízí dětské investiční pojištění bez poplatků.

Proč nemohu pojistit svá vnoučata, když jsou rodiče laxní, pojištění považují za zbytečné a nikdy by ho nesjednali?

Můžete uzavřít smlouvu, na které jste pojistníkem (ten, kdo pojistku sjednává a platí) a děti jsou pojištěnými. I tak by však měli být rodiče dětí informováni. Ostatně v případě pojistné události bude pojišťovna posílat peníze dětem, tudíž jejich zákonným zástupcům, a ne vám.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVNY:

Generali sjedná smlouvu s prarodiči, za pojištěné dítě ji však musí podepsat jeho rodiče.

Proč mám do smlouvy uvádět, jestli dítě sportuje?

Většina pojišťoven určuje cenu podle míry rizika, že dojde k pojistné události. Laicky řečeno, ten kdo hraje šachy si sice může zlámat nohu při chůzi ze schodů, ale ten, kdo hraje fotbal, má příležitostí k úrazu víc. Proto pojišťovny zajímá, jakým sportům se jejich klienti věnují, a v jaké míře.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVNY:

Kooperativa nijak neřeší, jak moc a jakým způsobem děti sportují.

Proč musím platit doktorovi za vyplnění formuláře pro pojišťovnu?

Pokud pojišťovna vyžaduje lékařskou zprávu na vlastním formuláři, za její vyplnění platíte lékaři vy. Cena se nejčastěji pohybuje od 100 do 400 korun. Pojišťovna, pro kterou je zpráva vystavena, obvykle poplatek proplatí spolu s pojistným plněním.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVEN:

Většině pojišťoven stačí klasická lékařská zpráva, kterou přiložíte (dokonce i jen elektronicky) k hlášení pojistné události.

Proč musím hlásit pojistnou událost hned, když se průběh léčby může zkomplikovat? Navíc pojišťovna bude vše týdny zkoumat a peníze beztak pošle pozdě...

Na hlášení pojistné události máte podle zákona až čtyři roky. Nejlepší je však pojišťovnu kontaktovat co nejdříve, urychlí se tím výplata pojistného plnění. Když se léčba zkomplikuje, není problém oznámit to pojišťovně. Naprostá většina dnes nabízí možnost hlásit pojistnou událost i případná doplnění přes počítač.

PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVNY:

Česká pojišťovna poskytuje takzvané dopředné plnění. Peníze zaplatí do tří dnů od stanovení diagnózy a nahlášení pojistné události. Pokud se léčba zkomplikuje, přehodnotí situaci a plnění doplatí.

Proč mi pojišťovna zdražila pojistné na dceru, když ta ještě studuje?Každá pojišťovna má jiná pravidla pro to, koho ještě považuje za dítě. Do 15 let není o čem diskutovat, později se ale podmínky liší. Někdo drží dětské ceny do 18 let, někdo do konce studia - limitní věk je v takovém případě 26 let. PŘÍKLAD Z POJIŠŤOVEN:

Allianz zachová „dětské podmínky“ lidem do 25 let bez ohledu na to, zda studují. Uniqa a ČSOB Pojišťovna pojistí děti do 26 let.