Špatná pojistná smlouva se dá změnit, cena pojistky není nejdůležitější

Podle zkušeností finančních poradců se klienti v pojištění příliš neorientují. „V případě životního pojištění mnoho lidí přeceňuje nevýznamná rizika, jako jsou ta úrazová, a naopak podceňují ta významná, jako je invalidita, závažné onemocnění nebo úmrtí,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Další častou chybou jsou nízké pojistné částky, které v podstatě nic neřeší. Kombinace uvedených faktorů může vést k tomu, že pojistné smlouvy lidé mají jen jako psychologickou berličku. V drtivé většině případů si myslí, že se jim nemůže nic stát. A kdyby, jsou přece pojištění.

Životní pojištění: investiční nebo rizikové?

Při sjednávání životního pojištění mají lidé často sklon nabídky pojišťoven porovnávat pouze podle ceny. Problém je, že levnější produkt může mít celou řadu omezení, která spotřebitel zpravidla nepostihne, protože pojistné podmínky nestuduje či jim nerozumí. Odborníci doporučují zájemcům o pojištění se soustředit v základu hlavně na to, aby jim životní pojištění sloužilo ke svému primárnímu účelu. Tedy k odpovídajícímu finančnímu zajištění rizik jako jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění nebo dlouhodobá pracovní neschopnost.

Teprve pak by měla následovat otázka, který z typů životního pojištění zvolit. Nabízejí se dva základní druhy - rezervotvorné investiční životní pojištění a rizikové životní pojištění. „Každé pojištění má svá pro a proti a nelze jednoduše paušalizovat, které je výhodnější. Klíčovým faktorem při rozhodování by měla být v první řadě samotná potřeba se pojistit, dále flexibilita pojištění a v konečném důsledku také cena. Pokud budou splněny tyto základní požadavky na pojištění, nelze udělat chybu. Jestli to bude modrá, červená nebo zelená pojišťovna, na tom už tolik nezáleží, “ vysvětluje Urbánek.

Investiční životní pojištění má své nesporné výhody. Umožňuje odpočet zaplaceného pojistného od základu daně a na tento druh pojištění může přispívat i zaměstnavatel. Klient si sám zvolí investiční strategii, která vyhovuje jeho zkušenostem. Samotné investování by ovšem nemělo být hlavním cílem pojištění, protože je zatíženo vyššími poplatky než v případě přímé investice do podílových fondů. Vzhledem ke konstrukci pojištění může vytvářená rezerva optimalizovat cenu pojištění.

Rizikové životní pojištění nevytváří žádné rezervy, a tudíž nelze odečítat od základu daně zaplacené pojistné a nelze ani využít příspěvky zaměstnavatele. Naopak nabízí klientovi větší flexibilitu v tom, že jedinou překážkou při změně pojištění je pouze jeho zdravotní stav. Dnes jsou dokonce pojišťovny, které ve své nabídce mají pouze rizikové životní pojištění.

Pojištění domácnosti sjednávejte podle limitů a plnění

Správně nastavit je potřeba i neživotní pojištění, tedy zejména pojištění nemovitosti, vybavení domácnosti či odpovědnost za škody. Obecně přitom platí, že v případě pojištění nemovitosti a domácností nemá smysl platit více, než je reálná hodnota pojištěné nemovitosti nebo domácnosti.

Praxe ukazuje, že u hypotéky mají lidé zpravidla pojištěnou nemovitost, protože to vyžaduje banka, domácnost a odpovědnost již pojištěná není.

„Pojištění nemovitostí není totéž jako pojištění domácnosti a každé kryje něco jiného. Na to by lidé rozhodně neměli zapomínat a pojištění domácnosti si sjednat. Vhodné je i pojištění odpovědnosti pro situace, kdy například pád sněhu z vaší střechy ublíží kolemjdoucímu,“ vysvětluje předseda představenstva První klubové pojišťovny Marek Orawski. I v tomto případě by lidé rozhodně neměli pojištění sjednávat pouze podle ceny, ale podle limitů a pojistného plnění.

S pojištěním i pojistným lze pracovat

Podle odborníků by každá pojistná smlouva měla zahrnovat nejzávažnější rizika, která mají přímý dopad na finanční situaci domácnosti, respektive rodiny. Trendem na trhu s životním i neživotním pojištěním je zlepšující se flexibilita pojistných smluv a pojištění podle individuálních požadavků a potřeb klienta. Cena za životní i neživotní pojištění přitom klesá a nové pojistné smlouvy jsou obecně levnější.

„Cenová výhodnost pojištění by však neměla být na prvním místě. Mnohem podstatnější je to, co pojištění kryje a do jak vysokých limitů,“ shrnuje Urbánek a dodává: „I pojistné smlouvy, zejména pak u životního pojištění, je nutné v čase upravovat. Změny by přitom měly být proveditelné, aniž by klient musel vypovídat starou smlouvu a uzavírat novou.“