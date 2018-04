Poradenská firma: Integrated Financial Services

Počet schůzek: 1

Náklady: 0 Kč

D oporučení:

A:

vložit 100 tisíc Kč na stávají smlouvu o SS a měsíčně spořit 3000 Kč

=> po 60 měsících uspoří cca 330 tisíc

=> po 60 měsících uspoří cca 330 tisíc po 5 letech možné vybrat naspořenou částku a čerpat úvěr

částku scházející k zakoupení bytu možno čerpat ve formě hypotéky či překlenovacího úvěru

B:

spořit 3000 Kč za měsíc na ss, např. při navýšené cč na 500 tisíc => po 5 letech naspořena částka 217 tisíc Kč a zároveň možnost čerpání úvěru 283 tisíc, zbytek do 900 tisíc možno čerpat formou hypotéky či překlenovacího úvěru

částku 100 000 Kč vložit ve vhodném poměru do otevřených podílových fondů (20% fond peněžního trhu, popř. ING konto, 60% dluhopisový fond, 20% akciový fond)

Slibovaný výnos v tomto portfoliu: 5,1% (100 000 Kč=>128 237 Kč)

C:

na smlouvu o SS spořit 1500 Kč/měsíc => po 5 letech cca 122 tisíc, možnost úvěru cca 178 tisíc (nebo překlenovací na vyšší částku)

100 000 Kč dle varianty B

uzavřít smlouvu o SS bez nároku na podporu, cč 200 tisíc u jiné stavební spořitelny a spořit 1500 Kč/měsíc => Po 5 letech naspořeno 95 tisíc, možnost úvěru 115 tisíc (nebo překl.na vyšší částku)

Celkem po 5 letech naspořeno cca 343 400 Kč a možnost využít 2 stavebních spořitelen (posoudit i možnost hypotéky)

Ke zvážení dáno posouzení uzavření úrazové pojistky.



O bjektivní hodnocení:



Všechny navržené varianty jsou rozumné, ovšem bylo by vhodné, aby poradce rozhodl, která je lepší, případně je předložil klientovi v podobě: „zde je větší jistota, zde ale asi víc ušetříte..“

- všechna řešení jsou postavena na využívání SS a neefektivním čerpání státní podpory;

- navržená řešení nepokryjí celou kupní cenu a HÚ se stejně klientka nevyhne

+ odůvodněno, proč nenabízena životní pojistka

+ poměrně dobré portfolio (bylo by možné i „odvážnější“); ovšem

- přílišný objem peněz směřován do cizoměnových dluhopisů - vystavuje klientku měnovému riziku