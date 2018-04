Na silnici jsou situace, kdy je člověk nahraný. Třeba když vás „sejme“ cizí auto a ukáže se, že řidič nemá sjednané povinné ručení. V takovou chvíli se můžete obrátit na Českou kancelář pojistitelů (ČKP) s požadavkem na náhradu škody. Dokonce i ve chvíli, kdy viník ujede a je tedy neznámý, máte šanci na odškodnění, platí to však jen v případě, že škoda, která vznikla, je i škodou na zdraví (nikoli jen na majetku). Česká kancelář pojistitelů poškozenému nahradí škodu z takzvaného garančního fondu, a pokud je viník známý, bude škodu následně vymáhat po něm. ČKP tak ročně vyplatí kolem 300 milionů korun.

Do zmíněného fondu přispívají pravidelně všechny pojišťovny a od ledna 2018 se vrací i takzvaný příspěvek nepojištěných řidičů.

První dopisy s výzvou k zaplacení příspěvku rozesílá ČKP touto dobou. Jsou adresovány řidičům, kteří na sebe mají podle registru vozidel psané auto, a přitom podle informací z pojišťoven na tento vůz není sjednané povinné ručení.

Na kolik to vyjde?

Příspěvek je účtován nejdříve od 1. ledna 2018 za každý den, kdy auto mělo být pojištěno a nebylo. Denní částku u vybraných kategorií uvádíme v tabulce. U osobního automobilu se částka pohybuje od 30 do 93 korun. A pozor – platí se i za malou motorku či přívěsný vozík 4 a 7 korun za den.

Mám vůz, ale nejezdím

To, že auto stojí v garáži na špalcích, nikoho neomlouvá. Poplatku se zprostíte jedině ve chvíli, když splníte následující podmínky:

odevzdáte značky do depozitu,

vozidlo odstraníte z pozemní komunikace.

Značky můžete do depozitu uložit až na rok, správní poplatek je dvě stě korun. Po roce je vlastník vozu povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití. Když tak majitel neučiní, riskuje, že bude jeho vozidlo z registru nenávratně vymazáno.

Nemohou zase nastat chyby?

Když byl poplatek do garančního fondu před rokem 2015 účtován, mnoho řidičů dostávalo od ČKP dopisy a po dlouhém dohadování se třeba zjistilo, že šlo o chybnou výzvu.

To by se nově stávat nemělo – v registru se zrušily takzvané polopřevody, takže administrativní podoba by měla být v souladu s realitou. Už se prostě nestává, že by kupující na sebe auto nepřevedl a ono by tak „papírově“ stále patřilo původnímu majiteli.

Přímo na stránkách ČKP si můžete ověřit, zda jsou všechna vaše auta pojištěna, podmínkou však je znalost registrační značky vozu (což už jste u bývalých aut mohli dávno zapomenout). Odkaz najdete na na webových stránkách ČKP.



Pokud si nejste jisti, jestli nemáte z minulosti nějaký „rest“, zajděte na obecní úřad s rozšířenou působností a ověřte si, jaká vozidla jsou na vás napsána. I kdybyste tím měli strávit celé dopoledne, vyplatí se ve věcech udělat pořádek. Vždyť i za nejmenší osobní auto by účtovaný příspěvek dělal 900 korun za měsíc.

Co když mi přesto napíšou?

Jestli vás přes všechnu opatrnost na poště čeká výzva od ČKP, rozhodně se nesnažte „dělat jakože nic“. Jestli jde o nedorozumění, je ve vašem zájmu vyjasnit ho co nejdříve. Na ČKP se můžete obrátit pomocí on-line formuláře, nebo zavolat na číslo 221 772 773 (fungují ve všední dny do 18 hodin). Počítejte s tím, že budete muset doložit, že buď auto opravdu nemáte, nebo máte a má sjednané povinné ručení.

Když majitel vozu zemře?

Dědické řízení není nic rychlého, takže než je vše odklepnuto, je potřeba postarat se o povinné ručení za auta, která byla na zemřelého registrována. Snadno by se totiž mohlo stát, že mezi dobou úmrtí a vyřízením dědictví uběhne splatnost povinného ručení a pojištění zanikne. Ideální stav je, když se dědici dohodnou, kdo z nich se o automobil postará. Ten pak po dohodě s notářem může auto odstavit a značky uložit do depozitu – pojišťovně v tom případě vypoví smlouvu s doložením úmrtního listu původního majitele vozu.

Druhá možnost je dál povinné ručení platit, s tím, že smlouva z důvodu smrti pojistníka bude ukončena až ve chvíli, kdy skončí dědické řízení. Auto si pak na sebe pojistí ten, komu vůz připadne.

Hrozí mi i jiné pokuty?

Provozování vozidla bez pojištění vás může přijít na 5 000 až 40 000 korun. A když nepředložíte zelenou kartu policistovi při silniční kontrole, můžete být chudší o 1 500 až 3 000 korun. Tyto pokuty řeší správní orgány. Pojišťovny, které posílají zelenou kartu svým klientům e-mailem, apelují, aby si lidé kartu vytiskli na zelený papír, aby byla opravdu zelená. Podle sdělení dopravních policistů z terénu je ovšem barva papíru to poslední, na čem by bazírovali. Podstatné jsou pro ně uvedené údaje.