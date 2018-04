Povinné ručení: Připravte si peníze!

Povinné ručení 2003: připlatí si téměř všichni



Končí regulace sazeb povinného ručení, pojišťovny budou odměňovat vzorné řidiče slevami z pojistného takzvanými bonusy. Je mnoho změn, které nás v příštím roce čekají. Přesvědčte se sami.

Do pojišťovny musíte co nejdříve



Se svou pojišťovnou musíte komunikovat vždy, když dojde k jakékoli změně, jež se týká vašeho automobilu nebo motocyklu. Víte, co v tomto ohledu dělat, když havarujete, nebo když vůz prodáváte?

Povinné ručení: podle čeho vybírat pojišťovnu



Jak si vybrat nejvhodnější pojišťovnu? Podle jakých kritérií posuzovat nabídky povinného ručení u různých pojišťoven? Jak se liší jednotlivé produkty pojišťoven?

Které škody pojišťovna neuhradí



Ne všechny škody, se kterými se na silnicích setkáte, jsou hrazeny pojišťovnou. V některých případech pojišťovna škodu uhradí, ale následně požaduje po pojištěném úhradu vyplacených peněz. O které případy se jedná?

Krach pojišťovny nebo nepojištěný řidič? Řešení existuje.



Kdo pomůže, zbankrotuje-li pojišťovna. Víte o existenci České kanceláře pojistitelů? Ta z peněz garančního fondu platí škody, které z různých důvodů nelze vymáhat přímo u komerčních pojišťoven...