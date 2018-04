Prodávat auta je podobné obchodu s ovocem a zeleninou, říká prodejce

Začalo to jako v pohádce o dědečkovi, který měnil, až vyměnil. V případě Davida Vojtěcha to však bylo obráceně. Před dvaceti lety si koupil první lepší auto. „Když jsem BMW po čase prodával, dostal jsem za ně kromě hotovosti i Škodu Formana. Dal jsem ji ke známému do autobazaru za sto dvacet tisíc. Brzy se prodala a já dostal nabídku, že když ty peníze u nich nechám, budou mi měsíčně vyplácet pět tisíc korun. A to bylo v roce 1995 hodně peněz. Auta mě vždy bavila, tak jsem si řekl, že je zkusím prodávat taky,“ vypráví majitel olbramovického autocentra Davo Car.



V té době se s auty obchodovalo hlavně v Praze v Argentinské ulici, kde byla spousta bazarů vedle sebe...

Přesně tak. V Annonci jsem našel inzerát, že se tam pronajímá pozemek. Šel jsem si ho obhlédnout a majitel tamní největší prodejny mi říká: Chceš autobazar? Vezmi si ten můj, stejně půjdu do penze. Slovo dalo slovo a já se dostal k úžasnému prostoru.

David Vojtěch Je mu 42 let.



Vystudoval sportovní gymnázium a posléze nastoupil na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.



Obchodovat s auty začal díky náhodě, když prodával vlastní vůz.



Deset let provozoval autobazar v pražské Argentinské ulici. Později koupil pozemky v Olbramovicích, odkud pochází jeho rodina.



Vybudoval zde autocentrum Davo Car složené z několika provozů: autobazaru, čerpací stanice, mycího centra, autoservisu, zákaznického oddělení.



Je ženatý, manželka mu pomáhá v byznysu, mají dvě děti.



Štěstí začátečníka?

Ano, ale dál už to tak růžové nebylo. Chyběly finance, inzerovalo se jedině v Annonci, což bylo drahé. Internet byl ještě v plenkách, smlouvy se psaly ručně, archivovaly se stohy papíru. Všichni dělali všechno.

Ale zase byl po automobilech hlad, ne?

Šlapalo to úplně samo. Lidé přivezli auto a za tři dny bylo pryč. Měli jsme zákazníky i z Moravy. Takoví už dnes dají přednost některému z regionálních autobazarů, které mají blízko.

Co ještě se za ta léta změnilo?

Tehdy se auta brala do komise a z výdělku se pořizovala další. Dnes se 95 procent vozů skutečně kupuje, reálně je vlastníme. Předtím se vozy testují a důkladně prověřují, pak projdou servisem, myčkou a čekají na nového majitele. Nic z toho se dřív vůbec neřešilo.

V Argentinské jste prodával auta deset let, proč jste se z tak dobrého místa odstěhoval 50 kilometrů za Prahu?

Byl jsem tam v nájmu, přišel developer a dal mi tříměsíční výpověď. To už jsem nechtěl nikdy zažít. Tak jsem nejprve koupil 1 500 metrů čtverečních pozemků v Olbramovicích, kde má kořeny moje rodina. Kdybych chtěl prostor v metropoli, bylo by to drahé, navíc ne všude vám povolí autobazar. V roce 2011 jsem přikoupil dalších 2 000 metrů čtverečních parcel, o dva roky později část bývalého JZD. Dnes je prodejní plocha autocentra již 40 tisíc metrů čtverečních. A přibližně stejný prostor máme i pro budoucí růst.

Dokážete se z takové vzdálenosti vyrovnat s konkurenci?

Doba je tvrdší a o každého klienta musíme bojovat. Máme v nabídce kolem tisícovky aut, jsme trojkou čtyřkou na trhu. Největší konkurencí jsou pro nás velcí hráči. A pak také to, že dnes má každý autorizovaný prodejce vozů svůj autobazar, kam bere vozy na protiúčet, takže se setřely rozdíly mezi nimi a námi, všichni nabízíme zánovní i starší auta, ta levná i hodně drahá.

Jak s tím bojujete?

Naší největší výhodou je to, že inzerované vozy máme vystavené na prodejní ploše. Garantujeme původ a stav aut i najeté kilometry. Poskytujeme komplexní služby na jednom místě. Snažíme se pro klienty dělat něco navíc, třeba si pro ně přijedeme, když chtějí auto vidět. Našim stálým zákazníkům nabízíme bonusovou tankovací kartu se slevou na pohonné hmoty. Díky pravidelnému tankování mají možnost umýt si vůz zdarma. Nabízíme i desetiprocentní slevu na služby v našem Davo servisu.

Postavit areál o několika provozech na zelené louce muselo stát spoustu peněz.

Za pět let se tu investovalo okolo sta milionů korun. Větší část jsem financoval z vlastních zdrojů a zbytek formou úvěru. Ale jsem ve svém. A můžu poskytovat kompletní nabídku služeb: rozlehlý autobazar se showroomem, čerpací stanici, před rokem jsme otevřeli moderní mycí centrum a na jaře přibyla myčka na dodávky do tří metrů výšky.

A co vám tu chybí?

Líbila by se mi velká multifunkční hala, kde by se auta připravovala před prodejem. A chtěl bych rozšířit portfolio inzerovaných vozů, aby si každý z naší nabídky vybral. Je to podobné, jako kdybyste prodávali ovoce a zeleninu, taky musíte mít na krámě všechny druhy, jinak k vám nebudou zákazníci chodit. Takže v luxusním showroomu máme vozy vyšší třídy, na prodejní ploše zánovní auta z operativního leasingu, jež mají najeto pár tisíc kilometrů, pak auta střední třídy a samozřejmě i ta starší kolem 50 tisíc korun, která jsou také vyhledávána.

Jak je do nabídky získáváte?

Třemi kanály: část vozů přijímáme od zákazníků na protiúčet, dále mobilním výkupem, kdy přijedeme za prodávajícím a vůz vykoupíme, a současně využíváme zahraniční i lokální aukce, abychom měli v nabídce skutečně všechny typy aut.

Neuvažoval jste o regionálních pobočkách, v nichž byste obsloužil celou republiku?

Na rozdíl od jiných prodejců upřednostňuji mít vše pod jednou střechou.

Podnikatel David Vojtěch

Začínal jste v Annonci, dnes asi nejvíce prodáváte přes internet.

Na počátku mého podnikání v autobyznysu byla Annonce nejsilnějším inzertním médiem. Kdo tehdy nenabízel zboží v tisku, jako by nebyl. Když mi kdysi radili, že bych měl prodávat auta přes inzertní servery, říkal jsem si: Proč? Já nechci na internet. A vidíte, dnes bych bez něj nic neprodal.

Jak se změnily požadavky zákazníků?

Výrazně se zvýšily. Lidé jsou informovanější, všechno si prověří a očekávají i u ojetého auta vlastnosti vozu nového. A za takové si zase rádi připlatí.

Jste spokojený se současnými výsledky firmy?

Stále rosteme, každý den se prodá několik aut a průběžně se uzavírají rezervace.

Kolik u vás pracuje lidí?

Z malého bazaru s pěti lidmi se postupem času stalo autocentrum s několika divizemi a více než stovkou zaměstnanců. Je otevřeno od devíti do devíti každý den kromě svátků, takže se tu pracuje na dvě směny. Lidí, se kterými jsem původně začínal, zbylo pár, ostatní se k našemu týmu postupně přidávají.

Máte problém sehnat pracovní sílu?

Lidé upřednostňují bližší dojezdovou vzdálenost, což nás trochu znevýhodňuje. Ale zatím se nám nestalo, že bychom na hledanou pozici nenašli kvalitního člověka.

Co děláte pro to, aby osvědčení zaměstnanci neodcházeli?

Nejdůležitější je dobrá skladba pracovního týmu a přátelská atmosféra. Jinak ke standardní nabídce zaměstnaneckých bonusů pro všechny patří zvýhodněné tarify na volání, možnost využití služební flotily vozů, služby autoservisu za režijní ceny a výhodná koupě auta z naší nabídky.

Bude mít jednou byznys kdo převzít?

Mám dvě osmnáctileté děti a jsem zvědav, kam se budou ubírat jejich cesty, až vystudují vysokou školu. Mně by se kdysi chtělo zapojit se do rodinné firmy, tak uvidíme.