Nechceme programátory tady, my jim práci přivezeme, říká manažer ajťáků

Hlavním zaměřením Unicornu jsou informační technologie. To už samo o sobě znamená jinou péči o zaměstnance, než na jakou jsou lidé zvyklí z jiných oborů. Ajťáci mají mzdy vysoko nad průměrem, benefity snů a skvělé kanceláře. Ale i v IT je dnes těžké najít vhodné uchazeče na volné místo, v oboru chybí podle statistik 20 tisíc lidí.

Takže jaký je váš netradiční přístup k hledání nových kolegů. Co děláte jinak než ostatní?

Nemáme problém je najít, ale je pravda, že to hledání je složitější. V minulosti nám zájemci sami posílali životopisy a chtěli u nás pracovat, dnes je musíme aktivně hledat. Za prvé se nám vyplácí dlouhodobá spolupráce z vysokými a dnes už i se středními školami. Snažíme se kontakt s potenciálními zaměstnanci nastavit co nejdřív. Máme také vlastní vysokou školu Unicorn College, která vychovává odborníky právě v našem oboru a ideálně pro nás.

Lukáš Zrzavý a Unicorn Nacházet systémová řešení složitých úloh a vyvíjet software pomocí nových technologií ho baví od studií na Matematicko-fyzikální fakultě.

V Unicornu působí 22 let. Nyní je v top managementu jako produkční ředitel Unicorn Systems a řídí práci na 17 pobočkách ve čtyřech státech Evropy.



Společnost Unicorn (anglický výraz pro jednorožce) založil Vladimír Kovář v roce 1990 s jasnou vizí: vybudovat továrnu na software.



Dnes patří mezi významné evropské společnosti zabývající se informačními systémy.



V holdingu pracuje 1500 zaměstnanců, z toho IT se věnuje většina z nich.



Do holdingu patří několik desítek firem, kromě Unicornu například cestovní kancelář, personální společnost, vysoká škola.

A za druhé otevíráme pobočky v různých městech po republice. Tedy nejsme jenom v Praze, ale i v Plzni, Hradci Králové, Ostravě, loni jsme založili pobočku v Chrudimi, letos otevřeme v Pardubicích. A máme i vývojová centra v zahraničí.

Takže jdete za lidmi, protože víte, a dokazuje to řada průzkumů, že se lidé nechtějí za prací stěhovat.

Přesně tak. Místa poboček vybíráme především podle toho, zda jsou kolem školy, které se zaměřují na IT. Naštěstí takových studijních oborů přibývá. Není to úplně o tom, že by po studiu přišel kandidát nějak perfektně připraven. Ale alespoň víme, že si tento obor vybral a chce v něm pracovat. A my už si ho doškolíme. Stojí nás to sice víc peněz, to je ale prostě fakt, který souvisí se situací na dnešním trhu práce.

A co zahraniční pobočky?

Celkem je jich pět a plánujeme další rozšíření. Působíme v Bratislavě a v Prešově, v Kyjevě a Ternopilu a v Arnhemu v Nizozemí. Ta poslední jmenovaná byla vytvořena především kvůli zákazníkům a pracují v ní hlavně Češi. Ale pobočky na Slovensku a na Ukrajině vznikly kvůli spolupracovníkům. My nepotřebujeme přivézt ajťáka k nám, aby tady vyráběl informační systém, ale my to zadání naopak odvezeme za ním, a on nám ho tam vyrobí. Jsme softwarová fabrika, kde jeden systém spolu staví tým lidí z různých měst - díky technologiím spolu pracují a spolupracují třeba kolegové z Kyjeva, Brna a Hradce Králové spolu s lidmi zadavatele ze Skandinávie.

Jak si zahraniční pobočky vybíráte?

Jde o místa, kde je vysoká škola, kde se dobře bydlí, kde je tradice technického vzdělání. Máme propracovaný systém, díky němuž víme, že tam máme potenciál. Jediné, co musíme udělat je, že mezi stávajícími spolupracovníky najdeme ty, kteří z daného města pocházejí a chtějí se vrátit domů. Ti se pak stanou základem pobočky, a vezmou si za své budování nového vývojového centra.

Co lidem nabízíte, čím je lákáte?

Stavíme to hodně na našich projektech a našich zákaznících. Když máte zajímavé projekty, a to my máme, tak je předpoklad, že u vás budou chtít lidé pracovat. To, že mají nějaký plat a nějaké benefity, je standard, který naši kandidáti příliš neřeší.

Také chtějí lidé růst, že? Kvůli tomu je vaše firma plná kmotrů.

Je důležité vychovávat si talenty a vést je kariérou. Proto jsme vymysleli systém, ve kterém má každý zaměstnanec svého „kmotra“. Jde o dlouhodobou spolupráci, a i když se člověk pak přesouvá z jednoho na jiný projekt, stále ho kmotr vede a podporuje jeho rozvoj. Kmotřenci to pomáhá jak po profesní stránce, tak i po té lidské. Kmotr je takový profesní vzor.

Také máte kmotra jako vysoký manažer?

Mám. Mým kmotrem je majitel celého holdingu Vladimír Kovář.

Přece jen mi to nedá - jaké máte benefity a mzdy?

Nabídka benefitů je v celém oboru tak široká, že už vlastně asi nejde nic víc vymyslet - stravenky, týden volna navíc, důchodové připojištění, zvýhodněné sportování a další. Benefit má být dárek. Máte radost, že ho dáváte a očekáváte, že obdarovaný bude mít také radost. Jenže se to dostává do fáze, kdy se občas vytrácí ta radost. Z obou stran. Asi už je přebenefitováno.

My za benefity považujeme sofistikovanější plusy. Vedle těch standardních nabízíme například kočárek pro narozené děti, výhodný tarif na telefon pro zaměstnance i jeho rodinu nebo zvýhodněný pobyt v penzionu v Chorvatsku, pobyty na horách, společné plavby na moři.

Unicorn není jen IT, ale je to holding, jehož součástí je například i cestovní kancelář, která se stará třeba právě o dovolenou zaměstnanců. Nebo o naše služební cesty. A máme i vlastní personální společnost, která zase pro nás vyhledává vhodné uchazeče. Jde o sesterské společnosti, jejichž vznik nějak postupně vyplynul z potřeb IT společnosti. Fungují i pro veřejnost.

Vraťme se prosím ještě k těm mzdám.

Mzdy jsou srovnatelné s těmi, co nabízejí jiné firmy v oboru. My netvoříme trh, my z něj ceny bereme. A to jak ty prodejní, tak ceny lidské práce. Cítíme teď ale trochu problém v tom, že mzdy rostou ve všech sférách a IT odborníci vědí, že v jejich sféře vždy rostly rychleji. Takže se domnívají, že opět dostanou přidáno. Přitom se ale tlačí na snižování cen softwaru.

Máte plán, jak to řešit?

Investujeme do našich postupů, takzvaných Unicorn Application Framewor, abychom dokázali software vyrábět přesněji, rychleji a s menším počtem odpracovaných hodin než naše konkurence. Takže teď vytváříme standardy práce, které pro lepší pochopení připodobním k legu. Z menších kostiček se snažíme vytvořit větší kostky, na kterých se pak bude rovnou stavět. Přeskočíme tedy určitou fázi vývoje. U vstupu nám bude stačit o něco méně připravený a méně zkušenější člověk než doposud. To nám usnadní výběr uchazečů v budoucnu.