Problém s nedostatkem lidí nemáme. Jsme totiž atraktivní, říká šéf SAP

Jen loni získala nadnárodní IT společnost SAP desítky ocenění v různých zaměstnaneckých soutěžích - například za diverzitu, nejlepšího zaměstnavatele, nejlepší firmu pro absolventy. A oceňovaná značka přitahuje talenty, specialisty.

„Jsme atraktivní firma, působíme ve 130 zemích světa. Nabízíme stabilitu i možnost rozvoje. Zní to jako klišé, ale je to tak. SAP není neznámý podnik, u kterého nikdo neví, jak bude za rok vypadat. Jsme prověření. A navíc pracujeme s nejmodernějšími technologiemi. Pro spoustu lidí je práce u nás zajímavou příležitostí,“ vysvětluje Roman Knap.

V Česku má firma dva tisíce lidí - obchodníky, vývojáře a zaměstnance centra sdílených služeb. Jak si kandidáty vybíráte, co chcete, aby uměli?

Budu mluvit za obchodníky, protože ty si vybírám sám. Evidujeme hodně kandidátů, kteří se neustále ptají, zda je u nás volné místo. Takže když potřebujeme obsadit určitou pozici, projedeme seznam. Nepotřebujeme, aby uchazeči znali náš systém, to je naučíme. Jde nám o ambici, motivaci. Ta se dá dobře změřit například v assessment centru nebo formou různých testů. Nakonec kandidát musí přesvědčit i osobně. Vždy se ptám na to, proč u nás chce pracovat. A nevěřila byste, kolik lidí neví, jak na to odpovědět.

Roman Knap Generálním ředitelem SAP ČR je od roku 2014.



V čele české pobočky usiluje o posílení její pozice na trhu coby moderní cloudové firmy a technologického inovátora.



Pečuje o firemní kulturu a atmosféru uvnitř společnosti, své kolegy rád bere na nevšední teambuildingové akce.



Baví ho kombinovat svět korporací s přístupem mladých start-up firem.



V SAP působí již od roku 2008, v letech 2012 až 2014 zastával mimo jiné pozici generálního ředitele SAP Slovensko.



Před příchodem do SAP pracoval ve společnostech Oracle nebo KPMG Consulting.



Ve volném čase rád běhá, hraje golf, boxuje, vaří.



Hledají dobré místo?

Tak v takovém případě mají smůlu. U nás ještě plně nefunguje princip motivačního dopisu. Protože právě při jeho psaní si na tuhle jednoduchou otázku mohou uchazeči odpovědět.

Co vás ještě zajímá?

Jaká jsou očekávání kandidátů. Jak zvládají frustraci. Jak jsou schopní pracovat pod šéfem, o němž jsou přesvědčení, že není chytrý jako oni. Jak jsou schopni zvládnout práci pro korporaci, kde jsou lidé různě přesouváni, týmy se obměňují a člověk musí mít nadhled a umět přijímat změny. A pak také chci vědět, že kandidát v naší firmě vidí nějakou svou budoucnost.

Vaši lidé označili firmu za nejlepšího zaměstnavatele. Co jim nabízíte, jak je platíte, že jsou tak loajální?

Mzdy máme nastavené tak, aby byly srovnatelné s odměnami v jiných firmách podobného ražení. Stejně tak benefity. Každý rok děláme srovnání s konkurencí, máme na to tabulky, víme přesně, jak na tom jsme, kde přidáme a kde ubereme.

Takže když konkurenční firma zvýší stravenky na 120 korun, vy jejich cenu také hned upravíte?

Jde spíše o sledování šíře nabídky než o velikost či cenu konkrétního benefitu. Ale bonusů máme spoustu. Například zdravotní péči, příspěvky na penzijní připojištění, jídlo na pracovišti, auta, mobily, počítače k dispozici, pak nabízíme sick days, platíme kolegům na nemocenské plnou mzdu, lze využít práci z domova. Benefity navíc upravujeme podle věku a podle toho, co sami zaměstnanci chtějí. Mladí dávají přednost například stravenkám před penzijním připojištěním, kolegové přes čtyřicet zase obráceně.

Jak byste popsal vaši firemní kulturu?

Dbáme na diverzitu, ale spíše populárně naučnou formou. Kvóty nemáme a ani je nechceme. Abychom se třeba nedostali do situace, že budeme muset na volnou pozici vybírat jen ženu kvůli nějakým číslům.

Jak si mám představit populárně naučnou formu?

Prostě se o tom pořád bavíme a na konkrétních příkladech ukazujeme, jaké výhody má rozmanitost týmu, jaké výsledky to firmě přináší. Uvedu příklad: když budu mít tým deseti obchodníků, samých mužů, budu mít vlastně deset arogantní eg, která soutěží, kdo má delší auto. Stačí tam dát jednu nebo dvě ženy a už se tým začne chovat jinak, má jinou dynamiku. Je pravda, že v našem oboru informačních technologií mnoho žen není, ale snažíme se ukazovat, že je to pro ně ideální oblast s budoucností.

S diverzitou souvisí také váš další projekt, a to je zaměstnávání lidí s autismem.

V našem centru sdílených služeb pracuje momentálně 11 lidí s autismem a jsou jejich prací nadšeni. Neunikne jim prý žádná chyba, dělají perfektně tabulky a další podobné úkoly. Mají analytické schopnosti, které jsou pro naši firmu přínosem. Mají samozřejmě k dispozici člověka, který je jakýmsi prostředníkem mezi nimi a vedením. Jediný problém v tomto projektu bylo výběrové řízení. Autisty nemůžete pozvat na klasický konkurz. Takže pro nás jedna dánská firma vyvinula speciální metodiku náboru. A zapojila do toho jak jinak kostičky lego.

Když jsme u té firemní kultury - říká se, že máte báječné zaměstnanecké akce, teambuildingy. Je to pravda?

Chci, abychom všechno, ale skutečně všechno, dělali kvalitně. Takže kromě kvalitní práce a kvalitní komunikace mezi s sebou a se zákazníky, se chceme také kvalitně bavit. Pořádáme celou řadu zaměstnaneckých akcí, od večírků, po různé lyžařské pobyty. Účastníme se školení typu nauč se graffiti nebo malujeme s výtvarníkem. Jednou za čas máme brainstormingovou akci, kde vymýšlíme témata a plánujeme. Dostali jsme se do fáze, že máme problém všechny myšlenky realizovat, tolik jich je.

A nejsou lidé otrávení chodit ještě ve volném čase po pracovních akcích?

Většina z nich se koná v pracovní době. Teď nedávno měly ženy například dva dny plné masáží, jógy, manikúry, kosmetiky a vázání květin. Navíc nic z toho není povinné. Nikdo se nemusí omlouvat, že nepřijde, nikdo nic nekontroluje. Ale protože jsme akce opravdu vyšperkovali, tak nám tam lidé chodí a rádi. A vedle toho zvládají svou práci. Dobrá zpráva je, že nás i v tomto začíná konkurence kopírovat.

Klasický teambuilding se také koná v pracovní době?

Nechceme brát lidem volné dny o víkendu, takže ano, koná se uprostřed týdne. Odhlasujeme si konkrétní téma, v jehož duchu se dvoudenní akce nese. Loni jsme měli setkání v JZD. Vyzkoušeli jsme si kosení trávy, jízdu traktorem, vyskládali kupku sena, házeli vejci, dojili jsme kozy, respektive atrapy. Užili jsme si to.

Proč věnujete tolik úsilí a času zábavným aktivitám? Stmeluje to kolektiv?

To samozřejmě také. Ale abyste stmelila kolektiv, to stačí jít do hospody. O korporacích se tvrdí, že v nich není prostor pro kreativitu, že je všechno jasně nastavené. Chci dokázat, že to tak není. Díky všem těmto společenským a zábavným akcím jsou lidé kreativní, vymýšlejí, jak to udělat rozmanitě, prostě jinak. A já jim pak vysvětluji, že stejný postup jde uplatnit i v práci, i při jejich úkolu. Že je dobré zkusit zavedené věci dělat jinak, aby to mělo dynamiku, posunout to zase dál, k lepšímu. Věřte mi, funguje to.