Firmy hledají lidi, na rodiče s dětmi ale zacílit stále nedokážou

České rodiny mají na evropské poměry nadstandardní podmínky rodičovské dovolené. Mohou zůstat doma několik let, což je ve srovnání s jinými státy rarita. Byť někteří lidé tvrdí, že je dobré být s dítětem roky doma, že se tím prohloubí vztah mezi matkou, případně otcem, a dítětem, má dlouhá rodičovská i zásadní negativa jako izolace a ztráta pracovních návyků.

Po dlouhé rodičovské ženy často odvyknou pracovní komunikaci, navíc jim kvůli rychlému postupu moderních technologií může v práci „ujet vlak“. Jak tento problém řešit? Ženy se musejí chtít zapojit do práce dříve než po třech letech. A to chtějí. Alespoň podle průzkumu společnosti IPSOS pro ExxonMobil mezi téměř šesti stovkami rodičů.

Vyplynulo z něj, že třetina maminek touží nastoupit do práce do dvou let věku dítěte. Jen 13 % žen by se nejraději věnovalo pouze výchově dětí. Jenže problém je v tom, že polovina všech dotázaných preferuje po návratu do pracovního kolotoče poloviční úvazek, a to nejlépe s možností vykonávat část práce z domova. A tak jsou přání českých žen v rozporu s nabídkou na pracovním trhu.

Pracovat z domova může podle posledního průzkumu Jobsindex společnosti LMC totiž jen 20 procent lidí a poloviční úvazky jsou stále výjimkou. Podle údajů Eurostatu je dlouhodobě nabízí kolem 5 procent zaměstnavatelů.

Rodinný poradce i kouč, který pomáhá s návratem do práce

Existují ale i firmy, které si uvědomily, že v době minimální nezaměstnanosti je lepší se postarat o rodiče pečující o dítě a nalákat je brzy zpět do práce, než hledat nové uchazeče na trhu.

Například pražská pobočka naftařské společnosti ExxonMobil má speciální program Family Management, který zaměstnancům pomáhá s vyvažováním pracovního a soukromého života prostřednictvím různých benefitů a pravidel. „Například nabízíme možnost pracovat na částečné úvazky, pracovat z domova, upravit si pracovní dobu. Máme příspěvky na školky a jesličky a nově, od listopadu, také rodinného poradce. Naší prioritou je zůstat se zaměstnanci v kontaktu. Pořádáme pro ně různá setkání a workshopy,“ říká Silvia Čebeková, která v ExxonMobil pracuje jako Family Advisor.

Firma měla od roku 2013 firemní školku. Nyní již nefunguje. Byl to prý úspěšný koncept, ale postupně o ni rodiče přestávali mít zájem. „Chceme být pružnější a reagovat na požadavky našich lidí. Nyní nabízíme finanční příspěvek na péči o dítě podle výběru zaměstnance, liší se i podle toho, jak brzy se vrací do práce. Naším cílem je, aby to bylo dříve, než je firemní průměr,“ dodává Silvia Čebeková.

Podle ní se zaměstnanci pražské pobočky vracejí, když je jejich dětem v průměru 2,5 roku. Zahraniční zaměstnanci se vracejí dříve. V současnosti je na rodičovské nebo mateřské dovolené 228 zaměstnanců, 6 z nich jsou muži. Protože má firma 1 150 zaměstnanců, je to tedy více než 20 procent zaměstnanců.

Také v T-Mobile se snaží vyjít rodičům vstříc. „Snažíme se už během pracovního poměru utužovat vztah se zaměstnanci a podle možností zapojit i jejich rodiny. Zároveň udržujeme kontakt s těmi, kteří jsou s dětmi doma. Nabízíme flexibilní formy práce, pořádáme firemní dny pro děti, letní akce pro zaměstnance a jejich rodiny,“ vyjmenovává Martina Kemrová z firemní komunikace T-Mobile.

Společnost má firemní portál Echofamily, kde rodiče najdou informace z dění ve společnosti, pozvánky na firemní akce, kontakty, slevy. „Podporujeme volnočasové rodinné aktivity, například v rámci Cafeterie možnost čerpat benefity různým způsobem - na psychologa pro děti, aktivity pro děti, na mateřské školky, na vstup do zoo, na jazykové kurzy. A těm, co plánují návrat, může pomoci kouč,“ dodává Martina Kemrová.

Podle ní se díky této péči zaměstnanci v nepřítomnosti „neodtrhnou“ od firmy a udržují vztahy s kolegy. Jejich případný návrat je pak jednodušší. V současnosti je v T-Mobilu 10 % zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené.

S návratem pomáhají i zkušenější kolegyně

Společnost PwC patří celosvětově mezi deset nejpřívětivějších společností pro pracující matky. Získala ocenění Working Mother 100 Best Companies. „Umožňujeme maminkám, aby se mohly brzy vracet do práce na zkrácený úvazek, případně na práci na dílčím projektu, což je podstata našeho byznysu. Díky tomu mohou rodiče skloubit péči o rodinu a svoje pracovní povinnosti,“ říká Olga Řehořková, ředitelka v auditu PwC Česká republika.

Firma má pro rodiče vracející se do práce mentoringový program, pomáhají i koučové z řady takzvaných „womancoaches“. Těmi jsou zkušenější kolegyně, které si obdobím někdy složitého návratu do práce po mateřské dovolené samy prošly.

“Každý rodič využívá jiné benefity a nastavuje si pracovní nasazení individuálně. Úspěch se zaměstnáváním rodičů máme právě proto, že nabízíme flexibilitu a jsme schopni aranžmá rodičům měnit tak, jak se vyvíjí jejich potřeba vzhledem k věku dítěte a aktuálnímu fungování rodiny,“ poznamenává Olga Řehořková.

Na děti jsou zvyklí i přímo v budově firmy. Zaměstnanci mohou využívat baby office, kam přijdou se svými dětmi a řeší pracovní záležitosti. “Nabízíme též pomoc při hledání chůvy, máme nasmlouvaná mateřská centra i školky v okolí kanceláře,“ doplňuje manažerka PwC, podle níž flexibilní úvazky a všechny další benefity motivují jak k dobrému pracovnímu nasazení, tak k větší loajalitě vůči firmě. V současné době má firma přibližně 10 % pracovníků na mateřské nebo rodičovské dovolené. Z toho 38 % z nich aktivně vypomáhá.