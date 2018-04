Chcete vyšší mzdu? Personalista radí, jak si o ni chytře říct

Než se odhodláte požádat šéfa o zvýšení platu, dobře si promyslete dvě věci: jak mu svůj požadavek zdůvodníte a jak ho načasujete.

1 Proč? Protože pracuji dobře a jsem loajální

Zaměstnanec by svou žádost měl odůvodnit pozitivně. Vyplatí se upozornit třeba na to, jakým jste pro firmu přínosem a jakých dobrých výsledků či úspěchů se vám podařilo za poslední měsíce dosáhnout. Pokud ve firmě působíte více let, můžete zmínit také loajalitu, kterou zaměstnavateli projevujete.

Každopádně zapomeňte na negativní argumenty nebo důvody, které s prací nijak nesouvisejí. Skutečnost, že vám zvedli nájem nebo máte na část platu vedenou exekuci, sice může být vážným důvodem, proč o zvýšení platu žádáte, ale zaměstnavatele tím pravděpodobně nepřesvědčíte.

V žádném případě se pak šéfa nesnažte vydírat a stavět svou argumentaci na tom, že pokud vám nepřidá, odejdete ke konkurenci. Takové výhrůžky rozhodně neocení a vám tak s velkou pravděpodobností skutečně nezbude nic jiného, než jít o dům dál.

2 Správné načasování je půl úspěchu

Ideální doba, kdy přijít za šéfem a žádat o přidání, je chvíle, kdy jste dosáhli nějakého úspěchu. Splnili jste obtížný úkol nebo třeba přijali od zaměstnavatele větší objem práce či novou zodpovědnost.

Skvělou příležitostí pak může být i závěr kalendářního roku, kdy v řadě firem končí pravidelná roční hodnocení. Pokud jste se v posledních 12 měsících činili a šéf na vaše pracovní výkony a úspěchy pěje chválu, neváhejte toho využít.

Jestliže ale s vaší prací není tak úplně spokojen a mluví spíše o vašich přešlapech, raději na svou žádost zapomeňte a vyčkejte na vhodnější situaci.

Kromě své osobní role ve firmě nezapomeňte zvážit také další faktory, které mohou ovlivnit úspěšnost vaší žádosti. Mnoha firmám v Česku se v současnosti daří, a mohou si tak dovolit odměnit své zaměstnance vyššími platy. Jestliže u vás nevládne zrovna optimistická atmosféra a spíš než o růstu se mluví o propouštění, nebude šéf ochoten vaši žádost vyslyšet, ani pokud si jinak vašich pracovních výkonu cení.

3 O kolik? Nevím...

Na otázku týkající se výše mzdy se dobře připravte. V první řadě si promyslete, jakou mzdu vlastně můžete za danou práci očekávat a požadovat. Pokud nemáte jasnější představu, jak je daná pracovní pozice finančně ohodnocena, udělejte si ještě před prvním pohovorem průzkum situace.

Kromě referencí od známých můžete řadu informací najít na internetu. Na některých pracovních portálech naleznete také užitečnou kalkulačku pro výpočet hrubé a čisté mzdy, o jejichž poměru a výši byste rovněž měli mít představu.

Dále si určete svoji vlastní cenu, do které promítnete nejen čas a nasazení, které nové práci věnujete, ale také finance potřebné k pokrytí rodinného rozpočtu a dalších finanční plánů. K vypočítané částce je následně vhodné přičíst ještě zhruba 10 procent a na pohovoru uvést tuto navýšenou sumu. Zaměstnavatelé se totiž často snaží o výši platu smlouvat a nakonec byste mohli skončit na nižší částce, než jakou byste si přáli a potřebovali.

Na pohovoru sami otázku platu nikdy neotvírejte a vyčkejte, až vám ji položí sám personalista. Stůjte si za svým a očekávanou výši platu sdělujte zaměstnavateli zpříma a sebejistě. I na pohovoru se vyplatí mít pro požadovanou výši mzdy připravené kvalitní a relevantní argumenty.

Vyzdvihněte své vzdělání a zkušenosti, odborné znalosti, ale i loajální přístup k zaměstnavateli. U méně kvalifikovaných pozic uveďte například samostatnost, včasné příchody do práce nebo manuální zručnost.