Při vyjednávání nabídněte náležitou protiváhu

Vyjednávání s nadřízeným se často neobejde bez diplomatických kliček. Podstata však bývá jednoduchá: nabídnout náležitou protiváhu. Vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je druhem obchodu. Jeden poskytuje peníze a jiné výhody, druhý odvádí práci. Obě potřeby musí zůstat vyvážené.

Pokud od šéfa chcete ústupek v podobě vyšší mzdy nebo třeba možnosti chodit do práce až na devátou, navrhněte mu svoji pomoc tam, kde to v danou chvíli nejvíc uvítá – vezměte na sebe úkol, do kterého se nikomu nechce. „Je to klasický výměnný obchod. Nabídka musí být vyrovnaná poptávce, nebo ji dokonce převyšovat,“ vysvětluje Martin Heger z personální společnosti Heger & Partner.

Nevíte-li, co nabídnout, nebo si myslíte, že už teď děláte maximum, zaměřte se na správnou argumentaci. Zdůvodnění toho, proč právě vy potřebujete danou výhodu, se znovu řídí principem vyrovnané nabídky a poptávky – neargumentujte tím, jak změna prospěje vám, ale jak se pozitivně odrazí na vaší práci pro podnik. Při výběru argumentů hodně záleží na tom, o jakou výhodu usilujete.

Vyšší plat: nemluvte o rodině

Při žádosti o zvýšení mzdy je nejhrubší chybou argumentovat špatnou finanční situací rodiny, počtem dětí či výší nesplacené hypotéky.

Právě mzda – více než cokoliv jiného – vypovídá o tom, nakolik si firma cení práce, kterou pro ni odvádíte vy i vaši kolegové.

Co tedy zabere?

„Potřebu vyšší mzdy máme téměř každý, a to neustále,“ připomíná zásadní argument všech šéfů ředitel personální agentury Majora Josef Rajtr. Použijte jednoduchou rovnici: více peněz rovná se více odpovědnosti. Společně se svým nadřízeným zrekapitulujte všechny úkoly, kterými vás pověřil, a porovnejte je s tím, co se na pracovním trhu od zaměstnanců na srovnatelné pozici očekává a za kolik peněz. Pokud zjistíte, že nejste ohodnoceni podprůměrně, požádejte o další úkoly, které zvýší vaši odpovědnost.

V žádném případě se však nesrovnávejte s kolegy z firmy. Naznačit šéfovi, že neodměňuje spravedlivě, není dobrý způsob, jak ho získat na svou stranu. Hovoru o platu spolupracovníků se striktně vyhněte. Zamyslete se také nad možností zvýšit si kvalifikaci studiem, na kterém se můžete se šéfem dohodnout. Nabídněte, že nové poznatky budete šířit mezi kolegy na firemních školeních.

Pracovní doba: rodina pomůže

Naopak třeba u posunutí či zkrácení pracovní doby a plánování dovolené je silným argumentem rodina a zkušenost, že podobné uspořádání může fungovat. „Připravte si dva až tři příklady z praxe, nebo dokonce z vašeho oddělení. Přesvědčit mohou konkrétní čísla i lidi,“ radí Martin Heger.

Kompetentní manažer si uvědomuje, nakolik je vhodné skloubení rodiny a kariéry podstatné pro výkon pracovníka. Platí to zejména u žen, které stále obstarávají většinu rodinných záležitostí. Vycházet v uspořádání pracovní doby vstříc rodičům je navíc v poslední době moderní a zejména zahraniční firmy tento přístup rády prezentují.

Chcete-li pracovní dobu zkrátit, nemůžete chtít totožnou mzdu. Sami navrhněte její úpravu. Pokud chcete pracovat stejně, ale část práce si brát domů, seznamte šéfa s tím, jak si úkoly rozvrhnete.