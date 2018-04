Potvrzeno: Mzdy v Česku rostou, firmy nechtějí ztrácet zaměstnance

Aktuální průzkum mezd zjistil, že v době, kdy je nezaměstnanost po dlouhé době na svém minimu, přistoupily firmy k plošnému zvyšování odměn. Snaží se tak zabránit odlivu kvalitních pracovníků. Největší nedostatek zaměstnanců v současnosti hlásí průmyslová výroba a IT, počet volných pozic roste i v oblasti personalistiky a v podnikových službách.

„Vzhledem k rostoucímu nedostatku uchazečů o práci dochází u zaměstnavatelů k přehodnocení požadavků na nové pracovníky. Společnosti nyní nabírají zaměstnance s kratší praxí a více příležitostí se objevuje i pro čerstvé absolventy, kteří disponují dobrou jazykovou vybaveností,“ říká Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment.

Průzkum rovněž ukázal, že firmy začínají revidovat nabídku benefitů, aby byly pro zaměstnance atraktivnější. Například zvyšují příspěvek na penzijní či životní připojištění, zvyšují délku dovolené, zavádějí plně hrazený příspěvek na stravování, nebo se podílejí až do sta procent na nákladech na dopravu do zaměstnání. Dbají také na zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců.

„Dobrou zprávou pro zaměstnavatele je, že uchazeči se již nebojí měnit práci. Odvrácenou stranou téže mince je, že změnu obvykle spojují s požadavkem na zvýšení mzdy. Úspěšné při náboru proto budou spíše ty firmy, které flexibilně reagují na změny na trhu práce a které budou schopny posilovat své týmy hotovými, byť dražšími, pracovníky a doplňovat je o talentované absolventy,“ komentuje Martin Ježek.

A jak to vypadá v jednotlivých oborech, které průzkum sledoval napříč kraji?

IT a telekomunikace V ČR chybí 20 tisíc IT odborníků

Poptávka po IT službách roste s tím, jak roste náročnost IT činností v celé ekonomice. Podle některých zdrojů chybí v odvětví až 20 tisíc odborníků. Firmy navíc řeší i kvalifikační nesoulad, kdy školy pomalu reagují na trendy pracovního trhu a úroveň technických znalostí klesá.

Nedostatek lidských zdrojů se nejvíce projevuje u kvalifikovaných specialistů. Značný nedostatek je zejména programátorů pro vývoj desktopových, webových a mobilních aplikací a odborníků na IT bezpečnost. Vysoká je také poptávka po odbornících specializujících se na Big Data a datovou analýzu.

Nedostatek lidí způsobuje velkou konkurenci mezi firmami. Ty musí často soupeřit i o kandidáty, kteří jejich původní požadavky splňují jen částečně. Úspěšné jsou, pokud vsadí na aktivní a rychlé jednání ve spojení s nabídkou atraktivních podmínek zaměstnání.

Pro obor jsou typické velké regionální mzdové rozdíly. Zatímco si systémový architekt v Praze může vydělat až 100 tisíc korun, v Brně 90 tisíc, v Plzni či Ostravě 70 tisíc, tak v Olomouci dostane jen 55 tisíc korun. Podobné rozdíly lze nalézt téměř u všech pozic.



Průmysl Pracovní síly je málo. Pomoc se hledá v zahraničí

Rozšiřování výrobních provozů a vznik nových vývojových center znamenají tisíce nových pracovních míst a zároveň velkou konkurenci mezi firmami v oblasti získávání kvalitních pracovníků. Pro ně je motivací lepší finanční nabídka.

Nejvyšší poptávka je po specialistech v oboru strojírenství, elektrotechniky a elektroniky. Mezi nejžádanější patří konstruktéři, technologové a výrobní inženýři, roste i poptávka po specialistech technického nákupu, kvality a lean managementu. Chybí velké množství CNC operátorů, nástrojářů, kontrolorů kvality i skladníků.

Kvůli zoufalému nedostatku pracovníků roste zájem o nábor cizinců, zejména ze Slovenska, Polska, Rumunska a Bulharska. Zahraniční firmy často vyžadují dokonce u dělnických pozic alespoň základní znalost angličtiny či němčiny.

Mzdy se regionálně razantně neliší. Například vedoucí výroby si v Praze, Brně či v Ústí nad Labem vydělá 100 tisíc korun, v Plzni, Jihlavě či ve Zlíně 90 tisíc, v Olomouci 70 tisíc. Ovšem v Ostravě až 120 tisíc korun. CNC operátor si v Praze odnese mzdu 40 tisíc, v Brně o deset méně a v Olomouci, Liberci či Jihlavě 28 tisíc korun. Nejméně si pracovník na této pozici vydělá ve Zlíně, a to 23 tisíc korun.

Podnikové služby Jazyky, jazyky, jazyky, čím víc, tím lepší peníze

Sektor podnikových služeb zaznamenává dynamický růst. Většina existujících center expanduje a nabírá nové zaměstnance a dochází i k otevírání nových provozů. I v tomto oboru klesají počty aktivních uchazečů z České republiky. Důsledkem je vyšší konkurence mezi firmami, které jsou po období víceméně stabilních mezd nuceny mzdy navyšovat.

Centra podnikových služeb poptávají kandidáty s různými jazykovými kombinacemi. Angličtina je obvykle považována za samozřejmost a přínosem je znalost dalšího evropského jazyka na plynulé úrovni. Nejžádanější je němčina, francouzština a holandština.

Zvyšuje se poptávka po absolventech ekonomických oborů, ideálně s alespoň krátkou zkušeností ze zahraničí. Zajímavé uplatnění v centrech najdou také absolventi univerzit se zaměřením na studium cizích jazyků.

Nejčastěji poptávanými pozicemi jsou pro IT centra pracovníci do helpdesku a specialisté na síťové technologie, systémovou podporu, virtualizaci a aplikační podporu. Uplatnění v tomto segmentu najdou i specialisté na zákaznickou péči, HR manažeři a administrátoři, manažeři náboru, obměňování a benefitů či účetní, finanční analytici, nákupčí a logistici.

Lidské zdroje Personalisté mají plné ruce práce

Celkový růst trhu a ekonomiky vyvolal velkou poptávku po kandidátech na pozice náborářů/recruiterů, personalistů a HR administrátorů. Tento nárůst souvisí také s rozvojem center podnikových služeb, které se na služby v oblasti personalistiky často orientují. Manažer interního náboru může v součastnosti dostat v Praze až 70 tisíc korun, v Brně maximálně 50 tisíc korun.

Administrativa a právo Advokátů je dost, sekretářek málo

V oblasti administrativy je největší zájem o asistentky a recepční, značně vzrostla i poptávka po obchodních referentech. Firmy vykazují větší ochotu zaměstnávat na tyto pozice i vysokoškolské nebo středoškolské absolventy, ovšem větší důraz pak kladou na osobnost a motivaci kandidátů stejně jako na jazykové znalosti. Mzdová očekávání absolventů v tomto segmentu často převyšují nabídky zaměstnavatelů.

V oblasti právních služeb zůstává poptávka po advokátech stejná jako v minulých letech. Společnosti ale nyní často upozorňují, že úroveň znalostí absolventů právnických fakult je nižší než v minulých letech. Mzdy firemních právníků jsou stále řádově o desítky tisíc korun měsíčně nižší než mzdy advokátů se stejným počtem let praxe, přesto se zvyšuje ochota kandidátů odejít z advokátních kanceláří do firem, a to především kvůli časové náročnosti této práce.

Obchod a marketing Plynulá angličtina je nutností

Vedoucí obchodních jednotek, prodejní asistenti, key account manažeři, brand manažeři, marketéři. Ti všichni dnes mají šanci najít dobrou práci, protože volných míst je hodně. Žádané jsou prodejní dovednosti, jazyková vybavenost, příjemné vystupování a zákaznický servis.

V oblasti marketingu se od kandidátů vyžaduje dobrá znalost oboru, často s přesahem do IT, výborné komunikační dovednosti a kreativita. Plynulá angličtina a vysokoškolské vzdělání jsou nezbytností pro většinu marketingových pozic. Digitální marketingový manažer si dnes vydělá v Praze i v Brně až 80 tisíc korun, další regiony se hodně liší, například v Ostravě, Plzni či Ústí nad Labem může mít 60 tisíc, v Olomouci 45 tisíc a ve Zlíně 37 tisíc korun.

Bankovnictví a finančnictví Orientace v mezinárodním účetnictví

Největší poptávka je aktuálně po odborných účetních se znalostí anglického jazyka a po kandidátech na pozice hlavní účetní či vedoucí účtárny. Mohou si v Praze vydělat až 70 tisíc korun, v regionech pak mezi 45 a 50 tisíci. V této oblasti mají velkou šanci na uplatnění absolventi vysokých škol, avšak bariérou je pro mnohé uchazeče nedostatečná znalost angličtiny.

Trendem se stává nutnost orientace v mezinárodním účetnictví podle standardů IFRS a US GAAP. Důsledkem rozvoje center podnikových služeb je také růst poptávky po kandidátech se zkušenostmi v oblasti finanční analýzy a pricingu.

Stavebnictví a reality A opět ta angličtina

V oblasti stavebnictví mzdy rostou a zaměstnance nabírají především firmy činné v pozemním stavitelství. Zájem je především o projektové manažery a zkušené obchodníky. Projektový manažer si přitom v Praze vydělá až 80 tisíc korun, v regionech zhruba 45 a 50 tisíc korun.

Farmacie a zdravotnictví Chybí sestry a farmaceuti

Pro obor farmacie a zdravotnictví je charakteristická nutnost vzdělání v oboru, bonusem je praxe. V oblasti farmacie je největší poptávka po kandidátech na pozice farmaceutický reprezentant, key account manažer, product/brand manažer a do oddělení regulatory affairs. Pro všechny bez výjimky je nutná dobrá znalost angličtiny.

V oblasti zdravotnictví je novým trendem nárůst poptávky po zdravotních sestrách a dalším specializovaném zdravotnickém personálu. Zdravotní sestra si přitom vydělá méně než například CNC operátor. V Praze, Liberci, Plzni či Hradci Králové má měsíční mzdu 30 tisíc korun, v ostatních regionech ještě o pět tisíc méně.