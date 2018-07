Znáte své silné stránky? Využijte metodu, jak je najít a využít

Když děláme práci, jež odpovídá našim jedinečným přednostem, jsme v ní většinou úspěšnější a spokojenější, než když se věnujeme věcem, ve kterých vynikáme méně. Soustředit se na činnosti, ve kterých můžeme uplatnit své silné stránky, je proto jedním z nejlepších receptů, jak „řídit svůj život“.

Důležité je pochopitelně znát i své slabiny a snažit se je odstranit. Nalézt a využít své přednosti, ať v práci nebo osobním životě, je však většinou důležitější. Ostatně, kdyby se Albert Einstein po svém neúspěchu ve zkoušce z francouzštiny soustředil na zdokonalení jazykových schopností, přišel by možná svět o předního fyzika.

Vlastní názor může klamat

Při rozpoznávání silných i slabých stránek trpí často lidé slepotou. U slabých stránek je to přirozené, mimo jiné proto, že po čase si zpravidla lépe vybavujeme situace, ve kterých jsme dosáhli úspěchu. Své schopnosti mají lidé navíc často sklon nadhodnocovat. Podle psychologických průzkumů existují předpoklady, které bez ohledu na skutečný stav nadhodnocují téměř vždy. Týká se to například logického uvažování, ale i sklonu jednat nesobecky či schopnosti rozpoznat vtip.

Chcete-li proto své hlavní silné stránky poznat objektivně, odložte růžové brýle. Není však ani důvod, proč si zbytečně nasazovat brýle černé. Často se může stát, že dost dobře nevíme ani o svých nejsilnějších schopnostech či dokonce jedinečném talentu. Nebo si jimi nejsme zcela jisti.

Získejte pohled druhých

To, co k poznání silných stránek potřebujete, je pohled do zrcadla, které vám nastavují ostatní. Především ti, kteří vás dobře znají. Jak jejich pohled získat? Jednoduše tak, že se jich na vaše přednosti zeptáte.

Jan Urban (1953) Autor publikací Přestaňte se v práci stresovat a Jak lépe naložit s časem.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Můžete to provést ústně, ale například i formou e-mailu. Jako „protihodnotu“ jim nabídněte, že budou-li mít zájem, můžete jim podobnou informaci předat i ve vztahu k jejich hlavním přednostem. Důležité však je položit jim odpovídající otázku správně.

Neptejte se příliš obecně, například takto: „V čem vidíš mé hlavní schopnosti nebo přednosti?“ Takto formulovaná otázka je může zaskočit a jejich odpověď nemusí být příliš přesná, upřímná a možná ani zcela srozumitelná. Lepší je požádat je o to, aby nám sdělili situaci, nebo uvedli krátký příběh, který popisuje, kdy a jak jsme v určitém ohledu vynikli, nebo v čem a proč se jim s námi dobře spolupracovalo.

Jakmile tato hodnocení získáte, měli byste se snažit odhalit, v čem se shodují či co mají společného. Na základě předností, na kterých se vaši hodnotitelé shodli, si pak můžete vytvořit autoportrét shrnující vaše hlavní přednosti. Měl by zahrnovat činnosti či úkoly, které vykonáváte velmi dobře, nebo při kterých jsme doslova ve svém živlu.

Obraz, který získáme, je často překvapivý. Může nám otevřít oči nebo změnit dosavadní život. Předpokladem však je, že u rozpoznání předností nezůstanete, ale rozhodnete se je skutečně využít.

Na koho se obrátit a které informace použít

Důležitým předpokladem úspěchu této metody je, na koho se s žádostí o uvedení vašich předností obrátíte a které ze získaných informací využijete. Má-li být pohled objektivní, je třeba oslovit deset až dvacet lidí. Mělo by jít nejen o lidi, kteří vás již nějakou dobu znají, ale i známé působící v různých oblastech či setkávající se s vámi při různých příležitostech.

Pestrost lidí, na které se obrátíte, je klíčová. Měla by to být skupina zahrnující vaše známé i ty, se kterými se stýkáte spíše pracovně či profesionálně. Začít můžete u své rodiny, pokračovat přes přátele, známé a kolegy z práce a nakonec dojít až k lidem, se kterými jste měli možnost jednat jen po určitou dobu.

Různorodé složení lidí je důležité nejen proto, aby byl získaný pohled všestranný a vyvážený, ale i z toho důvodu, abyste ho mohli prakticky využít. Ani různorodá skupina lidí vám však skutečně cennou zpětnou vazbu zcela nezaručí.

K poznání svých předností či pochopení situací, ve kterých vám tyto silné stránky pomohly, potřebujete konkrétní příklady. Čím konkrétnější tyto situace budou, tím spíš vám odhalí dosud neznámé přednosti, nebo připomenou situace, na které si již nevzpomínáte.

Jak zpětnou vazbu využít

Na základě zpětné vazby byste si měli vytvořit určitý „akční plán“. V opačném případě vám získané informace nijak podstatně nepomohou. Mohou vám sice zvýšit sebevědomí, dočasně se můžete i lépe cítit, tento stav však nemusí trvat dlouho. Vyšší úspěšnosti, což je hlavní cíl této metody, tím nedosáhnete.

Obsahem akčního plánu z krátkodobého hlediska může být snaha přizpůsobit hlavním přednostem obsah či náplň vašeho pracovního místa nebo zaměření podnikání. Z dlouhodobějšího hlediska se však tento plán může zaměřit i na změnu zaměstnání či oblasti podnikání, a to tak, aby lépe odpovídaly vašim jedinečným přednostem. Čili vyjádřeno „tržně“, vašim hlavním konkurenčním výhodám.

Na závěr však i jedno varování. Vystihuje ho známý výrok Oscara Wilda: „Nechci vědět, co o mě lidé za mými zády říkají, byl bych pak příliš domýšlivý.“ Vyjádřeno jinak, získáte-li na základě výše uvedeného postupu velmi dobrá hodnocení, neměli byste propadnout narcismu ani spoléhat na to, že vám vaše přednosti vystačí věčně. I silné stránky, na kterých jsme se rozhodli stavět, je třeba dále rozvíjet.