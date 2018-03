Refinancování a konsolidace. Ušetří peníze, nebo jde jen o trik?

K podobným slibům je poměrně skeptický každý člověk. Čtenář Jiří splácí hypotéku, kterou financoval rekonstrukci bytu. Když mu skončilo fixační období a stávající banka na další období nabídla úrok 4,5 procenta, a to v době, kdy banky včetně té jeho nabízely novým klientům úrokové sazby pod tři procenta, naštval se a chtěl hypotéku převést jinam.

Banka vyčíslila dlužný zůstatek a on oslovil několik bankovních ústavů. Přestože konkurence nabízela úrok skoro poloviční, nedostal se pod tehdejší splátku a tak nakonec zůstal u své banky. „Teď se mi znovu blíží termín konce fixace, má to vůbec smysl hypotéku refinancovat?“ ptá se.

Jak je to tedy se sliby o úsporách? Není to jen reklamní trik? Můžeme převedením úvěru nebo hypotéky jinam opravdu ušetřit? Zeptali jsme se za vás.

Refinancování jednoho úvěru

K refinancování hypotéky přistupujeme zpravidla tehdy, když nám naše banka nechce vyjít vstříc nebo nabízí takové podmínky, které jsou pro nás neakceptovatelné. Pokud úvěr refinancujeme k výročí fixace, bude splacení takového úvěru bez jakýchkoliv sankcí. A v některých případech se může refinancování vyplatit.

„Kromě výše úroků je potřeba dívat se i na další parametry hypotéky, jako jsou poplatky za vedení hypotéky, za čerpání úvěru, za vedení běžného účtu, který bývá u hypotéky povinností a samozřejmě i na to, jestli banka nabízí další benefity jako je možnost předčasného splacení či možnost upravovat si výši splátky,“ doporučuje mluvčí Fio banky Zdeněk Kovář.

Podle Kováře u Fio banky tvoří refinancování zhruba polovinu hypotečních klientů. „Klienti k nám přichází nejen kvůli nízké úrokové sazbě, ale i kvůli tomu, že mohou kdykoliv splatit jakoukoliv část úvěru bez poplatků a sankcí,“ podotýká mluvčí.

Leaderem na trhu v oblasti hypotečních úvěrů je se svým tržním podílem téměř 30 procent Hypoteční banka. Její mluvčí říká, že význam refinancování v poslední době klesá, protože banky se více zaměřily na vysokou kvalitu služeb, aby si své klienty udržely.

„Refinancování je složitější proces, nedochází tu jenom ke změně banky, ale i ke změně zástavy nebo mnohdy i pojištění a podobně. Proto doporučujeme, aby se klient vždy informoval primárně ve své bance, co mu nabízí,“ upřesňuje mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.

Pokud uvažujete o refinancování hypotéky, dobře počítejte. Srovnání je velmi jednoduché. „Nový úvěr bude nastaven pouze na zbývající splatnost, a pokud se nám změní úroková sazba, sníží splátka a nebudeme mít velké náklady s přechodem do jiné banky (katastr, odhad, apod.), můžeme ušetřit i desetitisíce korun,“ shrnuje finanční poradce Partners Lukáš Urbánek.

Příklad z praxe

Klient od července 2008 splácí hypoteční úvěr ve výši 1 700 000 Kč, se splatností 30 let, s úrokovou sazbou 5,59 % p.a. zafixovanou na 10 let. V lednu 2018, když klient oslovil svoji banku s žádostí o nabídku nové sazby na další období, protože se bojí růstu sazeb ČNB a v létě by mohl mít sazbu výrazně vyšší, banka mu tuto nabídku odmítla poskytnout s tím, že je příliš brzy, a že klienta osloví ve standardním termínu šesti týdnů před fixací. Klient se tedy vsadil na jistotu a rozhodl se svůj úvěr refinancovat. V jiné bance získal sazbu 2,39 % p.a. opět na 10 let.

Refinancování úvěru Původní úvěr Nový úvěr Výše úvěru 1 700 000 Kč 1 406 768 Kč Splatnost 30 let 20 let Úroková sazba 5,59 % p.a. 2,39 % p.a. Výše splátky 9 749 Kč 7 379 Kč Náklady na refinancování 3 100 Kč Úspora za 10 let 284 440 Kč

Konsolidace více úvěrů

Pokud máme v domácím úvěrovém portfoliu více závazků s rozdílnou délkou splatnosti, je porovnání konečného profitu daleko obtížnější. Při konsolidaci vždy záleží na tom, čeho chceme dosáhnout a co je pro nás prioritou. „Ne vždy je nejdůležitější ušetřit na úrocích za každou cenu, někdy bývá daleko důležitější snížit měsíční výdaje na minimum a uvolnit tak domácímu rozpočtu,“ vysvětluje Urbánek.

„Klienti si mohou konsolidací svých půjček snížit měsíční splátku a v některých případech i přímo ušetřit tím, že získají novou nižší sazbu,“ říká mluvčí Air bank Jana Karasová. Pro vyšší půjčky totiž často bývají nižší úrokové sazby.

„Další úspora může pramenit i z placeného pojistného a poplatků za vedení účtu, který může být k půjčce povinně veden, zejména pokud má klient půjčky u více bank,“ potvrzuje mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. V rámci konsolidace klient dokonce může řešit i další potřebu financování a získat novou hotovost.

Při konsolidací se tedy zpravidla prodlouží splatnost a tím se sníží měsíční splátka. „Pokud potom bude nastaveno pravidelné spoření a tvoření rezerv, můžeme naše počínání považovat za úspěšné,“ hodnotí Urbánek.

U dlouhodobého spoření bude například možné úvěr dříve nebo později splatit předčasně a výslednou bilanci v objemu zaplacených úroků vrátit opět v náš prospěch. Než se však pro konsolidaci úvěrů rozhodnete, důkladně vše zvažte a dobře počítejte, nebo se obraťte na finančního poradce. Každopádně nezapomínejte na to, že konsolidovat své úvěry mohou pouze ti dlužníci, kteří své závazky řádně splácejí.