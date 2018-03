Pudderův zákon klasické murphologie praví: Dobrý začátek, špatný konec. Špatný začátek, ještě horší konec.

Pravda, ve skutečnosti to tak často bývá, osmadvacetiletý Jiří Král, jemuž na internetu neřekne nikdo jinak než Jirka, je však dokladem toho, že s dostatkem nápadů, píle i ctižádosti můžete tuhle pesimistickou poučku přelstít.

Když totiž Jirkovi hrozilo, že na střední škole propadne a může pak skončit všelijak, vypořádala se s tím jeho maminka jednoduše, jasným povelem: Pokud nechodíš do školy a neučíš se, vydělávej si na sebe sám. „To bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Našel jsem si brigádu, učil se a nakonec jsem zvládl udělat reparát a pak i maturitu. Bylo to od mámy hodně výchovné,“ hodnotí zpětně jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů.

Jak se naučit disciplíně

Pracovat tehdy začal v jedné z brněnských poboček McDonald’s, hezky od píky jako každý nováček – smažil karbanátky, obsluhoval u pultu, smýčil toalety. „Zalíbil se mi ten férový způsob, jakým to tu funguje. Věk, vzdělání, nic takového tu nehraje roli, jen to, jak odvedete svou práci a kolik toho uděláte. To mě naučilo velké pokoře a výdrži,“ líčí Jirka Král a pomáhá si příměrem, který je mu blízký – počítačovými hrami: „V nich sbíráte body a plníte úkoly. A když jich nasbíráte dost, otevřou se vám dveře a jste v dalším levelu. A tady taky postoupíte na žebříčku o pozici výš.“

Jirka Král (1990) Český youtuber, svůj profil na serveru pro sdílení videí založil 5. srpna 2012.

Některá jeho zveřejněná videa už napočítala přes dva miliony zhlédnutí, celkem má na YouTube registrováno 1 026 719 odběratelů.

Spolu s bratrem Petrem provozuje od listopadu 2016 v pražském obchodním domě Kotva kavárnu Zetko, která slouží jako herna s herními konzolemi, nahrávací studio a prodejna propagačních materiálů.

Zisky z reklamy zveřejňované u jeho příspěvků na YouTube tvoří cca 20 % příjmů, dalšími zdroji financí je merchandising (prodej triček, kšiltovek, komiksu), kavárna Zetko, reklamní spolupráce s vybranými firmami a investice do různých společností a projektů.

Jistě, asi ne každý brigádník v rychlém občerstvení přistupuje ke své práci takhle, jenže Jirkovi se úspěch, disciplína i svoboda, již mu daly vydělané peníze, zalíbily.

Žádné rozhazování a flámování po barech, poctivě si šetřil a od srpna roku 2012 (poté, co se vrátil z reality show TV Nova Farma) se po večerech a nocích věnoval další disciplíně: natáčel a stříhal videopříspěvky, které pak zveřejňoval na internetovém serveru YouTube.

Stal se tak jedním z prvních opravdových youtuberů.

První dva tisíce po roce dřiny

Pro ty, kterým je stále bližší analogový svět než ten virtuální, být youtuberem znamená natáčet pravidelně – ideálně den co den – videa, která pak zveřejníte na internetu: jak hrajete počítačovou hru nebo cvičíte v posilovně, koho zajímavého jste potkali, jaké máte auto, byt, kde jste byli na dovolené nebo jak jste prožili den.

A pak doufáte, že zaujmete dostatek lidí, kteří se na ně budou dívat. Protože jen tak máte šanci, že jednoho dne se vám na účtě objeví první inkasované peníze. „Celý rok, každý den vycházelo jedno moje video, než jsem dostal první dva tisíce korun,“ vysvětluje Jirka Král, že před pěti lety fungovalo české youtuberství z nadšení, nikoliv jako nějaký byznys plán.

To už v současnosti tolik neplatí. „Nikdo mi na začátku neřekl, že když to budu poctivě dělat, dostanu za rok první tisíce, natož aby mi řekl, že když to budu dělat fakt dobře, vydělám si statisíce. Ti, co začínají dneska, už vědí, že se tím dá uživit. Hodně dobře uživit,“ naznačuje, že kolem fenoménu YouTube se točí velké peníze.

Přitom na startu stačí mít kameru, a je jedno, jestli obyčejnou na telefonu, nebo nějaký drahý profesionální kousek. „Když jsem začínal já, používal jsem hrníček jako stativ na mikrofon. Ale znám youtubery, kteří to od začátku nebrali jako zábavu, ale jako způsob, jak si vydělat. Nebáli se investovat, skončili v práci, půjčili si 250 tisíc, koupili super kameru, zaplatili štáb a střihače na rok a ládují YouTube jedním videem za druhým,“ líčí Jirka Král.

Uspět může každý. Vážně

Jenže – vyplatilo se jim to? „Neříkám, že všem, ale mnoha klukům ano,“ tvrdí a dodává odvahu dalším, kteří by se do sdílení videí taky chtěli pustit: „Místo na internetu je pořád. Jde o to mít nápad, udělat ho líp, kvalitněji a po svém. Není to jen bezmyšlenkovité chrlení, jde hlavně o to, jak obsah podáte.“

Dokonce podle Jirky ani neplatí, že jste pro YouTube mrtvi, pokud už máte za sebou oslavu třicetin.

„Mám kamarády, kteří nenatáčejí sami sebe, ale třeba videa z cestování. Je jedno, kolik jim je, stejně nejsou vidět. Nebo jeden kluk natáčí, jak staví lego. Je mu třicet, jsou vidět jen jeho ruce, jak staví z kostek, a má miliony zhlédnutí po celém světě,“ vysvětluje osmadvacetiletý youtuber, jehož marketingoví experti zahrnují mezi takzvané influencery. Prostě ty, kteří mají vliv na ostatní, a mohou tak (ne)nápadně navigovat jejich názory.

„Umím odmítnout nabídku“

Než se influencerem stanete, samozřejmě to chvíli trvá. Taky to nemusí přijít nikdy, zato se musíte připravit, že vás okolí bude považovat přinejmenším za exhibicionisty.

„Je plno lidí, kteří berou youtubery čistě negativně, ani je neznají, a už je odsuzují,“ konstatuje Jirka Král, který už si pomalu zvykl, že kvůli předsudkům si plno lidí představuje youtubery jako nesvéprávné excentriky, kteří si jen pro vyšší sledovanost nechají zabetonovat hlavu do mikrovlnné trouby.

Anebo pro slušnou provizi udělají reklamu na každý šunt. „Už jsem v pozici, kdy můžu spolupráci či nabídku odmítnout a diktovat si podmínky, které vyhovují mně. Spolupracuji s pěti, možná s osmi firmami, které si nekonkurují a s nimiž mám já osobně dobré zkušenosti, takže bych za ně dal ruku do ohně,“ říká s přesvědčením a zdůrazňuje, že i když takové lukrativní nabídky padly, nikdy by své jméno nespojil s hazardem, sázením či alkoholem.

Je si totiž moc dobře vědom, kdo ho sleduje. Zpočátku to byli především teenageři mezi čtrnácti a sedmnácti lety, teď už je publikum mnohem širší. Na jedné straně to jsou sotva desetileté děti (jistě, účet na Googlu si můžete založit až od třinácti let, jenže...), na opačné straně jejich rodiče. „Hodně si uvědomuji tu zodpovědnost. Zvlášť v poslední době, kdy se se svými fanoušky potkávám osobně u nás v Zetku,“ zmíní Jirka Král kavárnu v obchodním domě Kotva, kde si můžete dát kapučíno a zahrát si na konzolích počítačové hry.

Být bez připojení? Ne, děkuji

Z toho ostatně plyne jedna důležitá poznámka: i když sílu vlivného youtubera dělá hlavně virtuální společenství, na to skutečné nezanevřel.

Proto vydává tištěný komiks Jirka. Proto se pořád a rád potkává s fanoušky. Proto kývl na spolupráci s McDonald’s, ke kterému se po letech vrátil, a připravil pro něj a své příznivce vlastní hamburger se svou oblíbenou omáčkou.

Světovou síť však zatím opustit nehodlá, život on-line ho stále zajímá. A možná to tak zůstane do webové penze. „Nikdy neříkej nikdy, YouTube budu dělat, dokud mě to bude bavit. Jednou bych si ale rád někde postavil dům, který by byl plný technologií a kamer, byly by tam všechny možné technické vychytávky, pouštěl bych si drony a měl všechno propojené,“ zasní se Jirka.

