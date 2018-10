Nechtěla stát frontu na sociální dávky, a tak začala podnikat

O svém povolání měla Andrea Lampartová jasno poměrně brzy. Když jí bylo asi deset let, její švagr jí učil fotit a ji to nadchlo. A tak obor fotograf na ostravském učilišti byla jasná volba. Už na škole fotila. Svatby, módní přehlídky a nejrůznější akce, které se ve městě konaly. Spolupracovala i s regionálními novinami. Jenže ve třiceti vážně onemocněla.

Ve třiceti vám lékaři diagnostikovali Crohnovu chorobu, jak vám bylo?

Já jsem si to moc nepřipouštěla a zpočátku mi asi ani nedocházela závažnost diagnózy. Měla jsem štěstí, že jsem podstoupila biologickou léčbu, což mi moc pomohlo. Pak mi doktoři řekli, že tato nemoc už je vlastně na celý život. Byly chvíle, kdy jsem se hroutila, ale měla jsem syna v první třídě, tak už jen kvůli němu to přece nevzdám. Moc mi pomohla rodina, manžel, rodiče i sestra. Nikdo mě nelitoval a to jsem potřebovala, protože lítost nesnáším. Dlouho jsem byla přesvědčená, že za pár měsíců budu znovu v práci.

Do práce jste ale už zpátky nenastoupila.

Ne, nešlo to, byla jsem tehdy zaměstnaná v tiskárně a všechny ty barvy a chemikálie, v takovém prostředí už jsem nemohla pracovat. A to bylo pro mě nejhorší. Že jsem přišla o práci, která pro mě byla i koníčkem. Byla to tvůrčí práce, která za mnou byla vidět a když přišel zákazník a řekl ano, vaše práce se mi líbí, já jsem spokojený, to já potřebuju. Navíc jsem měla skvělého šéfa, dokonce mi zrovna chtěl přidat. A já mu musela říct, že už do práce nenastoupím.

Andrea Lampartová Vystudovala Střední odborné učiliště v Ostravě, obor fotograf.

Po škole pracovala v reklamní agentuře a v tiskárně.

Loni začala podnikat a založila vlastní e-shop Andy-košíky.

Je vdaná a má syna.

Dostala jste invalidní důchod.

No a věříte, že i to byl pro mě problém? Když mi řekli, že bych měla nárok na plný invalidní důchod, tak jsem se bránila, nechtěla jsem o tom ani slyšet. Trvalo tři roky, než mi došlo, že to bude nutné. Beru jedenáct tisíc, ale kdybych žila sama, tak jsem nahraná. To by byl průšvih a vůbec nevím, z čeho a jak bych žila.

Třeba byste mohla požádat o sociální dávky.

To bych se musela hanbou propadnout. Sociální dávky, to je mi fakt proti srsti, tam bych nikdy nešla. Několik let jsem měla přivýdělek, jenže když se firma přestěhovala do Frýdku-Místku, nebyla jsem schopna denně dojíždět, takže naše spolupráce skončila. A tak jsem hledala jinou práci.

Jak to dopadlo?

Špatně. Můj původní záměr rozhodně nebyl sedět doma, já chtěla chodit do práce. Říká se, že je práce dost a možná je to pravda. Já rozeslala stovky životopisů. Mám státní maturitu a praxi v reklamě a marketingu, takže jsem přesvědčená, že mám co nabídnout. Jen potřebuji kratší pracovní úvazek a bohužel zaměstnavatel musí počítat s tím, že se občas může stát, že ráno zavolám, že nejsem schopna do práce dorazit. Spíše mám pocit, že zaměstnavatelé mají předsudky, a když zjistí, že jste invalidní důchodce, bojí se.

Dnes máte svůj e-shop. Jak to vlastně začalo a jak vás napadlo plést košíky?

Začalo to před pár lety a zpočátku jsem to brala jen jako zálibu. I když ze samého začátku vlastně ani to ne. Kdybyste viděla můj první košík, čtyři podivné křivé řady, košík skončil v koši. A pak ještě několik za ním. Nejdřív jsem si říkala, to není nic pro mě. Ale já jsem člověk, který se nevzdává, tak jsem to zkoušela znova a znova. Pak se konečně jeden povedl a pak i další. Líbily se mojí tchyni, jednou je vzala do práce a pak volala: „Vem si papír a tužku a piš, mám pro tebe objednávky.“ No a totéž moje sousedka, zmínila se kamarádkám a známým a já měla první kšefty.

A kdy vznikl e-shop?

Zhruba dva roky jsem čas od času něco prodala. Čas to chtělo, dva roky to byla intenzivní práce na tom, abych se třeba jen naučila všechny techniky. Když jsem si byla jistá, že se za své výrobky rozhodně nemusím stydět a že se líbí zákaznicím i mně, v sousední vesnici, v Petřkovicích, se chystal vánoční trh a já tam své věci chtěla nabídnout. K tomu jsem ale musela mít oficiální povolení a toho jsem se trochu bála.

Čeho jste se bála?

Že když začnu podnikat, seberou mi důchod, na kterém jsem přece jen finančně závislá. Tak jsem se hned vydala na úřad, ať mi poradí. Ujistili mě, že podnikat můžu, takže rozhodnutí bylo okamžité a řekla jsem si, jdu do toho. Ještě ten den jsem si vyřídila živnostenský list, můj syn mi vytvořil webové stránky a já začala oficiálně podnikat a pracovat.

Možná je výhoda i v tom, že vaše podnikání nepotřebovalo žádné vstupní investice?

Investice jsou minimální. Prostory mám svoje, nakupuji barvy a popřípadě nějaké ozdoby, ale základní materiál pro výrobu je papír. Ten nekupuju v obchodech, jen jsem si musela najít pár vlastních dodavatelů. Nejlepší je papír novinový, který se dá srolovat do ruličky, právě klasická tištěná Mladá fronta je bezkonkurenční (smích).

Když jsem poprvé viděla katalog vašich výrobků, byla jsem přesvědčená, že jsou z proutí.

To nejste sama. Vidíte, tady mám na kuchyňské lince cibuláček. Máte pravdu, vypadá jako z proutí, ale je to papír. Přitom trvanlivost bude mít určitě stejnou. Ten můj je navíc šetrný k životnímu prostředí. Mimochodem, často mě inspirují a motivují zákaznice. Právě košík na ukládání cibule je nápad jedné mé zákaznice. Já to jen domyslela a vyrobila.

Kolik si tak měsíčně vyděláte?

Jsou měsíce, kdy vydělám tisícovku, pak třeba vůbec nic a pak v dalším měsíci vydělám osm, devět tisíc. Tohle podnikání není pro uživení, ale jako doplněk k důchodu je to bezva. Navíc mě baví. Je to pestré, nedělám pořád jednu věc dokola. Vymýšlím nové věci a nové vzory, přemýšlím nad tím, aby výrobky byly nejen pěkné, ale i funkční a praktické.

Jaké máte plány do budoucna?

Já tomu nechávám volný průběh. Ostatně moje podnikání se v podstatě taky tak nějak samo vyvrbilo. Nedělám to s tím, že ze mě za pár let bude milionář (smích). Jsem ráda, že je za mnou něco vidět. A když mi někdo napíše, že byl z mých výrobků nadšený, to je pro mě největší odměna a to mi vlastně stačí. Samozřejmě nesmím prodělat, ale jestli prodám košík za stopadesát korun nebo za dvě stovky není důležité.