Práce se mění k nepoznání. Budeme digitálními dirigenty, říká šéf Dellu

Společnost Dell Technologies nechala studii vypracovat, aby firmám pomohla připravit se na budoucnost. A také jejich zaměstnancům. Výzkumu se pod vedením institutu IFTF (Institute for the Future) účastnilo 20 odborníků na technologie, vzdělávání a podnikání z celého světa. „Zjišťovali, jak umělá inteligence, roboti, virtuální a pozměněná realita nebo cloud computing, za pár let změní naše životy a způsob práce,“ říká Jiří Kysela.

Ve studii se mluví o tom, že ještě nikdy neprobíhalo tolik změn. Takže je tato revoluce, čtvrtá v historii lidstva, nejzásadnější?

Současné změny jsou unikátní tím, jakým tempem probíhají a jak rychle otevírají zcela nová odvětví. A také tím, že kromě výroby ovlivňují i oblast poskytování služeb. Změny vidíme již dnes například v samoobslužných pokladnách v supermarketech či v automatických výdejních kioscích ve fastfood restauracích, v obsluze bankovních operací, nakupování nebo objednávání služeb. Počítače určitého typu již umožňují plně nahrazovat činnosti, které dříve dělali lidé. A půjde to dál.

V roce 2030 bude existovat 85 % nových pozic které doposud neznáme. V jakých odvětvích nejvíce?

Poučením z 1., 2. a 3. průmyslové revoluce nám může být to, že i v těchto případech se uvolněná pracovní síla adaptovala na změněné podmínky a našla uplatnění v nově otevřených možnostech, které my v současné době ještě nejsme schopni přesně pojmenovat.

Se zvyšováním produktivity bude zřejmě klesat počet pracovních míst v klasických oborech, a to nejen výrobních, ale současně bude stoupat poptávka po nových produktech i službách. Neobávám se masivního zániku pracovních míst, spíše očekávám velký přesun, který se dotkne většiny oborů. Nejen v maloobchodě, dopravě, výrobě, v sektoru pohostinství, ale i v oborech jako jsou překladatelské a tlumočnické služby, v právních a zprostředkovatelských službách, logistice.

Nejčastěji se uvádí, nebo straší, že to “odnesou“ nejméně kvalifikované pozice. Já si ale myslím, že největší dopad pocítí „střední kádry“, tedy pracovníci zpracovávající různé agendy, které lze buď automatizovat, nebo výrazně zjednodušit.

Práce nebude místem, ale sérií úkolů - co si pod tím představit? Nebudeme třeba pracovat na pevnou pracovní smlouvu, ale budeme najímáni pouze na určité projekty? To ale nejde všude.

Opět jsme u postupného nárůstu možností, které přináší propojený svět. Jednou z vizí je práce z domova, sdílených kancelářských prostor nebo odkudkoliv, kde se pracovník přihlásí k síti. Po přihlášení se zpřístupní jeho „nabídka“ aktuálnímu trhu, kterou mohou potenciální zájemci využít a on-line se domluvit na spolupráci na požadovaný projekt, na požadovanou dobu. Samozřejmě toto lze predikovat jen pro určité činnosti a profese, ale jejich okruh se bude neustále rozšiřovat.

Současně se výrazně změní i vyhledávání a nábor odborníků, kde se už dnes prosazují platformy jako LinkedIn nebo Facebook. Nastoupí ale propracovanější a přesněji zacílené aplikace. Ty budou nejen práci zprostředkovávat, ale i poskytovat technické prostředky pro její provádění. Firmy tak budou hledat a najímat zaměstnance pro konkrétní typy prací on-line. Půjde o vylepšenou verzi toho, čemu říkáme gig-economy, kde odborníci či externisté nabízejí globálně své služby na projektové bázi.

V budoucnosti bude tento způsob organizace práce mnohem častější a firmy se budou muset vypořádat s tím, jak pro tento způsob zaměstnávání sestaví právní rámec. Dovedu si představit, že bude například existovat rámcová pracovní smlouva s fixním počtem pracovních hodin na daný rok. Firmy pak budou dodatečně řešit s „pronajatými“ odborníky, zda chtějí více či méně hodin nabídnutých služeb. Také ale může dojít k tomu, že se současný systém zcela převrátí na hlavu: a práce bude hledat lidi, ne naopak.

Říkáte, že ani odborníci nedokážou předvídat, jak se bude jednotlivým odvětvím v budoucnu dařit. Jak se tedy mají firmy na změny připravovat, co mají dělat, když nikdo nic neví?

Sledovat vývoj jak v jejich odvětví, tak v technologických možnostech, jak produkty vyrábět nebo jaké služby poskytovat. Velmi důležité budou pro firmy především analýzy dat a zmapování informací a procesů. V době, kdy každý den vzniká x nových start-upů a každá mladá firma si přeje být další Amazon či Facebook, je důležité neustále sledovat a učit se od kolegů z různých oborů.

Úspěšní podnikatelé se učí a hodně čtou. Myslím si, že tato vlastnost je důležitá pro kohokoliv, kdo chce dobře vést firmu v době velkých změn. Samozřejmě v příštích letech budou stroje dále přebírat práci od lidí, a to nejen montážní, ale zejména administrativně organizační. Potom bude na nás, abychom přispěli přidanou analytickou hodnotou do firemních procesů. Příležitosti budou spočívat v tom, že budeme stroje řídit a hledat způsoby, jak je nejlépe využívat. Staneme se digitálními dirigenty.

Schopnost získávat nové znalosti bude důležitější než samotné znalosti, píšete ve zprávě. To ale předpokládá i změnu ve vzdělávacím systému. A české školství se příliš nemění.

Ano, to je dlouhodobý problém, který nemá jednoduché a rychlé řešení. Vzdělávání na všech typech škol se musí primárně zaměřit na to, jak naučit žáky a studenty, aby vyhodnotili a efektivně využili informace, které se k nim dostávají všemi možnými kanály. Snaha vecpat studentům do hlav co nejvíce dat a kontrolovat, co všechno si zapamatovali, je kontraproduktivní.

V současném světě je snadné dostat se rychle k jakékoliv informaci, ale schopnost ji využít, dostat se kombinací informací na novou kvalitu čeření problému, to je to, co budou dnešní děti v životě potřebovat nejvíce. Souvisí s tím i tolik diskutované studium matematiky, která učí myslet a hledat řešení.

Řada lidí se obává, že v budoucnu přijde o práci, protože se nedokáže rychle učit, nebude prostě tomu tempu stačit.

Ti, kteří se dokážou rychleji a lépe adaptovat na měnící se podmínky, budou mít na pracovním trhu lepší pozici, to ano. Ale na druhou stranu, i když bude docházet k čím dál větší automatizaci různých procesů, bude stále narůstat objem služeb, které vyžadují přímou lidskou účast.

Budeme stále hledat programátory, SW architekty, kteří vyvíjejí softwarová řešení pro nové stroje, aplikace a služby, ale na druhé straně bude narůstat potřeba pracovníků zajišťujících sociální interakci. Tu žádný stroj řešit nedokáže.

Současné proměny budou vyžadovat velkou trpělivost. Nikdo dnes neumí říct na 100 %, jaká pracovní místa zaniknou, jaká přibudou, takže se musíme připravit na různé scénáře. Nicméně věřím, že se vždy najde uplatnění pro nejrůznější typy lidí.

Jak mi může virtuální nebo pozměněná realita pomoci na trhu práce v budoucnu?

Přínos virtuální či pozměněné či rozšířené reality (VR/AR) vidím v oblasti testování či zkoušení nových produktů nebo třeba v oblasti školení a ve výuce obecně. Virtuální realita firmám umožňuje předvídat prostředí, ve kterém se bude nový produkt či řešení používat a lze díky ní včasně poznat případné nedostatky. Lze jimi značně posunout kupředu obor zdravotnictví. Představte si, že doktor/operatér může vyzkoušet, naplánovat a natrénovat náročnou operaci ve virtuální prostředí. Dozví se, jaká jsou případná úskalí, kde se může vyskytnout problém, jak dlouho může operace trvat.

Vaše firma, která nabízí technologická řešení, služby a podporu, asi nebude mít se sledováním nových trendů a jejich využitím problémy. Ale co se zaměstnanci - netrápí vás jejich nedostatek?

Naštěstí zatím nemáme příliš velké problémy najít odborníky, jelikož nábor připravujeme s myšlenkou, kde bude daný člověk ve firmě za pět či deset let a podle toho vybíráme talenty a plánujeme jejich profesní rozvoj. K tomu nám také výrazně pomáhá síla a popularita naší značky, která je podle průzkumu společnosti Universum Globum například mezi absolventy IT oborů vysokých škol jedním z top preferovaných zaměstnavatelů.

Pro mnohé uchazeče je zejména v současné době lákavé být součástí procesu spojování dvou technologických gigantů jako Dell a EMC a zcela správně v tom vidí příležitost k osobnímu rozvoji a možnosti práce na opravdu významných projektech. Mnozí zaměstnanci v pražské pobočce mají zodpovědnost za další trhy ve střední a východní Evropě nebo pracují v týmech na projektech pro celou Evropu či pro klienty na Blízkém Východě.