V peněžence jí často zbývá jen pět korun. Chci dostat šanci, říká žena

Jako matka samoživitelka se dostala do finančních potíží nejen vlastními chybami. Semlela jí mlýnice, ve které hrála roli i změna legislativy důchodového zákona a nových pravidel pro přiznávání invalidních důchodů. Redakci iDNES.cz poskytla rozhovor, ve kterém si přeje dostat druhou šanci. Svou tvář s ohledem na děti si nepřála zveřejnit.

Upomínky a dokumenty, které přicházejí paní Magdaleně poštou

Jaké je žít s dluhy na krku? Co se vám každý den honí hlavou?

Je to nepředstavitelný psychický tlak, stres, bojíte se každého zazvonění u dveří, každého telefonu. Kdy to skončí a jak to asi skončí? Jak z toho všeho ven… a není vidět světlo na konci tunelu.

Kolik úvěrů jste si celkem vzala a kolik teď dlužíte?

Celkem jsem si vzala sedm půjček a v současné době dlužím zhruba 750 tisíc korun. To ale nepočítám dluhy u kamarádů a známých.

Poprvé jste si větší částku půjčila na družstevní byt, k tomu jste si přibrala půjčku na vybavení bytu a dětem na počítač a telefon, aby je ve škole nebraly jako "socky". Kolik to bylo celkem korun?

V té době to bylo 370 tisíc korun.

Pracovala jste jako úřednice na městském úřadě, kolik jste si vydělávala?Čistého zhruba 20 tisíc korun měsíčně.

Splácet jste tehdy stíhala, pak vznikla díra v rozpočtu. Váš bývalý muž byl po pracovním úraze v invalidní penzi. Přišel však o rentu, která mu vyrovnávala pracovní úraz a přestal platit na vaše společné dvě děti. O kolik korun tak vaše domácnost přišla?

O celkem šest tisíc měsíčně.

O peníze pro děti jste se rozhodla domáhat soudně a exekucí na invalidní důchod manžela. Mělo to nějaký dopad, získala jste tím nějaké peníze?

Pro děti se mi podařilo získat alespoň třetinu měsíčních alimentů, což bylo 2 080 korun. Česká správa sociálního zabezpečení mi je začala posílat až po devíti měsících, co exmanžel přestal platit. Nějakou dobu trvalo, než rozhodl soud, a další dobu trvalo, než rozsudek soudu zpracovala ČSSZ.

Kolik váš bývalý manžel dětem na alimentech nyní dluží?

Vzhledem k tomu, že krajský soud vyhověl jeho žádosti, aby výživné platit nemusel, a to zpětně, tak stávající dluh je 141 tisíc korun. Pokud by k tomuto vyhovění nedošlo, bylo to by to dnes 300 tisíc korun. Z těchto peněz ale neuvidíme ani korunu, to nám je jasné.

Váš exmanžel nakonec o invalidní penzi přišel, protože ho uznali práceschopným. Našel si od té doby novou pracovní příležitost a začal na děti platit?

Ne, a pokud je mi známo, ani nemá snahu svou situaci řešit, ať už podáním žádosti o invalidní důchod kteréhokoliv stupně, ani se proti rozhodnutí o zamítnutí údajně neodvolal. A práci nemá, není schopen pracovat, jeho zdravotní i fyzický stav mu to opravdu nedovoluje.

Když vám začalo chybět na splátky půjček, udělala jste osudovou chybu. Půjčila jste si u lichváře 200 tisíc korun a zaručila se družstevním bytem. To vás vůbec nenapadlo, jak to může skončit?

Ono to zpočátku jako lichva nevypadalo, začalo to dotazem na inzerát. O nutnosti zaručit se bytem v inzerátu nic nebylo a nezmínil to ani jejich obchodní zástupce. Takže v té době ne, nenapadlo mě to. Pak se rozběhl takový rychlý kolotoč. Jejich obchodní zástupce mi dal k podpisu "závazný" souhlas s úvěrem. Ani zde nebyla žádná zmínka o zástavě. Když mi domlouvali z firmy ocenění bytu, zarazilo mne to. Když jsem chtěla odstoupit, že tedy úvěr nechci, chtěli po mně ihned v hotovosti 20 tisíc korun, protože jsem právě podepsala závazný souhlas, kterým se rezervovaly peníze pro můj úvěr. Bohužel v té době jsem neměla dnešní zkušenosti a znalosti, bála jsem se, že těch 20 tisíc budou po mně vymáhat, takže jsem na to kývla.

Proč? Byl to zkrat?

Zkrat… možná, k tomu se přidal tlak z bank, kdy jsem byla pozadu se splátkami. Navíc v té době jsem uvěřila exmanželovi, který sliboval, že to dá do pořádku, že to vyřídí, že výživné dostanu. Ale bohužel.

Snažila jste se jednat s bankami, aby vám povolily splátkový kalendář?

Ano, snažila, přesně podle rad z pořadu Krotitelé dluhů, který tehdy běžel na ČT1. Byla jsem osobně v bance, ale dostalo se mi odpovědi: "Pracujete – plaťte! Uzavřela jste takovou a takovou smlouvu na takovou dobu, s tím vám nemůžeme pomoct." Chtěla jsem tedy konsolidaci půjček, na to mi řekli: "Dejte si do pořádku splátkový kalendář, pak vám konsolidaci povolíme." Já ale byla se splátkami pozadu, protože alimenty udělaly díru v rodinném rozpočtu.

Našla jste si k práci brigádu, ani to na splátky nestačilo. Kolik korun jste musela všem věřitelům měsíčně vracet?

Měsíčně jsem musela splácet zhruba 12 tisíc korun. Po zaplacení nájmu, poplatků a dalších nutných výdajů mi téměř nezůstávaly žádné peníze.

Lichvářskou pohledávku nakonec koupil jiný člověk a vy jste tím přišla o družstevní byt. Na smazání dluhu to ale nestačilo, jak je to možné?

Před postoupením pohledávky mne firma donutila podepsat uznání dluhu. Pozvali si mne na sídlo jejich firmy, předložili mi uznání dluhu na 692 tisíc korun a vůbec se se mnou nechtěli bavit, že jsem již 100 tisíc uhradila. Chtěla jsem odejít, že si zajdu za nějakým právníkem, aby mi poradil, co a jak. Z budovy mě však nechtěli pustit. Řekli, že dokud nepodepíši, tak prostě neodejdu. Měli dokonce nachystanou notářku, která ověřila můj podpis.

Kolik tisíc korun vám z tohoto lichvářského úvěru zbývá uhradit?

Je to 253 tisíc plus náklady exekuce 60 tisíc a plus náklady oprávněného 21 tisíc korun. Dohromady 334 tisíc korun.

I ostatním věřitelům došla trpělivost a poslali vás do exekuce. Jak jste unášela, když se na věcech v bytě ocitly nálepky "exekučně zabaveno"?

To pochopí jen ten, kdo to opravdu zažije. Je to strašný pocit. Nejsem majetnický typ, ale stejně, je to ponižující, strašný pocit.

Žijete teď v podnájmu, jak vysoký platíte nájem a kolik korun vám zbývá měsíčně na jídlo?

Platím 8 tisíc korun nájem a na jídlo nám zbývá tak plus mínus 1 200 korun.

Co se dá koupit za 1 200 korun, aby člověk vyžil?

V podstatě jen to základní, nejlevnější jogurty, základní pečivo … Když jsem pracovala, měla jsem i stravenky, což hodně pomohlo, ale teď je už nemám, o práci jsem přišla. Když zbývá jen tak málo, na nové oblečení není, snad jen na nějakém aukčním serveru, kde se dá natrefit sem tam na oblečení za velmi nízké ceny. A dovolená? Co to je.

O práci jste přišla, protože jste udělala druhou osudovou chybu. Abyste měla na jídlo, kradla jste na pracovišti. Kolik jste si vzala.

Jednou jsem vzala z pokladny pět tisíc korun. Chtěla jsem peníze postupně vrátit, ale přišlo se na to. Byla jsem opravdu finančně vyždímaná, lednička prázdná, základní potraviny došly. Bylo i pravidlem, že jsem před výplatou mívala v peněžence pouze pět korun.

Jak se na to dívají vaše dvě již dospělé děti? Obě studují na vysoké a chodí na brigády.

Že by mne nějak odsoudily, to asi ne. Chápou, proč jsem to asi udělala, žijí v tom, ví o problémech, oba ví, že jsem udělala hloupou osudovou chybu. Oběma jsem se omluvila. Snažíme se žít dál.

Z úřadu, kde jste pracovala, jste odešla s ostudou, teď jste bez práce a na dně. Dlužíte známým, kamarádům, bankách i nebankovním institucím. Vidíte nějaké východisko, pociťujete stud?

Strašně se stydím, nejraději jsem, když nikoho známého nepotkám, což ale v mé situaci je celkem nemožné, protože jsem poměrně známá. Východisko? Žádné, momentálně opravdu žádné. Jedině tak se odstěhovat na opačný konec republiky. Ale kde vzít peníze na stěhování…, tady jsem v podstatě nezaměstnatelná.

Jak vidíte své osudové chyby dnešním pohledem?

Jako opravdu osudové chyby, jinak se to nazvat nedá. Čeká mne ještě výslech na policii, protože krádež zaměstnavatel oznámil, byť jsem peníze vrátila. Co bude pak, netuším.

Běží vám hlavou myšlenky, co by bylo jinak, kdyby…?

Víte, já si na "kdyby" moc ráda nehraju, to je jak povídání o alternativním světě. Ale když se takto ptáte …Kdyby se nezměnil zákon o důchodech, kdyby exmanželovi nevzali rentu a důchod, určitě by platil dál, určitě bych si nebrala další úvěr, zejména ten lichvářský, protože by nebyl důvod, měla bych asi zaplaceny úvěry, nebo jejich většinu, a platila bych zřejmě jen už úvěr na byt, ten byl na 20 let. Takhle jsem to měla naplánováno, nepočítala jsem a absolutně jsem nemohla tušit, že změna některých zákonů bude mít takový dopad i na mne, vůbec nikoho by nenapadla možnost, že by exmanželovi vzali rentu i důchod.

Zhroutila jste se a jste nyní v péči psychiatra. Myslíte, že najdete energii, abyste si našla práci a začala vydělávat tolik, aby vám soud mohl povolit osobní bankrot?

Teď v tuhle chvíli nevím, byť mám antidepresiva, ještě stále brečím. Připadá mi, že nemám energii ani na úklid, abych uvařila, musím se hodně nutit, abych vyluxovala, cokoliv udělala… koš na prádlo čeká už dlouho na vyžehlení. Když mi je lépe, procházím inzeráty, odpovídám, posílám přihlášky do výběrových řízení, zatím bez úspěchu.

Co vás drží nad vodou, jsou to vaše děti, nebo třeba víra, že se stane zázrak, že třeba vsadíte pár čísel a vyhrajete?

Hlavně děti, partnera nemám a zatím asi ani po předchozích zkušenostech nechci. Zázrak? Myslíte nějakého prince na bílém koni, který mne zachrání? V mém případě určitě ne. A že bych něco vyhrála? Občas si vsadím, ale na plný tiket sportky to opravdu nemám. Ale bylo by to hezké, to se ale stává jen ve filmech, ne v životě.

Chtěla byste dostat druhou šanci? Myslíte, že se vám podaří najít novu práci?

Jistě, chtěla. Naděje umírá poslední.

Co by podle vás pomohlo, aby se dlužníci nedostávali až na takové dno?

Dnes už existují různé poradny, dokonce i v bankách vědí, že je nutno v podobných případech pomoct. Setkala jsem se s programem, myslím, že se to jmenovalo pomocná nebo podaná ruka, což v době, kde jsem to potřebovala já, ještě nebylo. Neprospěje věřit slibům, u mne exmanželovi, že to dá do pořádku, nebo si říkat nějak bylo nějak bude. Nebo si myslet, tohle se mi stát přece nemůže, já jsem zodpovědná. Taky by určitě pomohla změna některých zákonů - o sociální podpoře, exekucích. Měla by se stanovit jasná pravidla pro poskytovatele nebankovních půjček, kdy mohou požadovat zástavu, kdy ne a jaký maximální úrok. A v případě matky samoživitelky? Asi větší podporu státu při vymáhání dlužného výživného. Mne, jako dlužníka banky, volali operátoři banky docela často, následně operátoři různých inkasních agentur. Neplatičům výživného nevolá nikdo, maximálně ta matka samoživitelka.

Měl by se na dluhy vyvořit nový metr s jasnými pravidly?