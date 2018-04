Různé nájemní vztahy a co z nich pro vás vyplývá

V poslední době někteří vládní činitelé začínají důrazně prosazovat zavedení volného nájemného jako jediné cesty k zavedení trhu s byty. Již dnes je možné sjednávat volné nájemné v prázdných bytech a u nově postavených nájemních domů a důsledkem není podle mne ani tak nabídka bytů, jako spíše to, že přibývá prázdných domů a bytů, do kterých se nikdo nenastěhuje. Myslíte si, že by se situace zlepšila, kdyby se nájemné uvolnilo u všech bytů?

Nemyslím. V současné době je výrazný nedostatek cenově dostupného bydlení v nájemní i vlastnické formě. Regulace nebo deregulace nájemného je pouze jedním z ekonomických nástrojů bytové politiky a musí se s ním, stejně jako s ostatními, zacházet uvážlivě. Zcela liberální pojetí v bytové oblasti, jak to požadují u nás představitelé majitelů a někteří politici jejich úvahy nekriticky přejímají, není nikde v Evropě. Tím méně si to lze dovolit v zemi, kde chybějí prostředky k oživení bytové výstavby a bytů ubývá. Bydlení má silný sociální aspekt a vyžaduje dlouhodobou koncepci a podrobnou analýzu výchozího stavu i jasný záměr. Jednotlivé kroky je pak třeba důsledně věcně i časově vyhodnocovat v návaznosti na celkový ekonomický vývoj. Deregulace nájemného na smluvní úroveň v době, kdy není dostatečná nabídka cenově dostupných bytů, by značně znevýhodnila na „trhu“ zájemce o toto „zboží“.

Jsem členem družstva, které postavilo 16 bytových jednotek a 6 garážových boxů. V květnu 1972 jsem obdržel členský průkaz na byt i na garáž. Nedávno vystoupil na členské schůzi zástupce představenstva s tím, že § 871 občanského zákoníku ruší členské podíly u garážových boxů. V případě převodu do osobního vlastnictví budou, stejně jako společné prostory, rozepsány stejným dílem na všechny členy družstva. Do té doby jsou uživatelé garáží pouze nájemníky. Má zástupce představenstva pravdu? Jak se mám zachovat? Budu-li souhlasit, přijdu o garáž i o členský podíl.

V § 871 občanského zákoníku se uvádí, že od 1. 1. 1992 se právo osobního užívání bytu a právo užívání jiných obytných místností a místností nesloužících k bydlení (např. garážové boxy) vzniklé podle dřívějších předpisů, mění na nájem. U družstevních bytů a družstevních garáží se tak změnilo názvosloví z trvalého užívání na nájem. Do osobního vlastnictví lze převést jednotky, a to jak bytové, tak i nebytové, na základě prohlášení vlastníka objektu, tedy bytového družstva, a to v souladu s ustanovením zákona č. 72/1994 Sb. Pokud jde o nějaké rušení členských podílů, domnívám se, že jde pouze o nepochopení tazatele nebo nepřesný výklad zástupce družstva. Členské podíly členů byly součástí financování stavby a jejich rušení v souvislosti s novelou občanského zákoníku by bylo přinejmenším sporné.

NÁJEMNÍ VZTAHY

Nájemníci domu společně požádali bytový odbor magistrátu o odprodej domu. Bylo jim sděleno, že dům je jednou polovinou ve spoluvlastnictví fyzické osoby a druhou polovinou ve spoluvlastnictví města. Z dopisu bylo zřejmé, že majetkový odbor magistrátu všechny domy ve spoluvlastnictví prověřuje a postupně je bude ve smyslu ustanovení § 140 občanského zákoníku nabízet spoluvlastníkům (tzv. předkupní právo). V případě, že by spoluvlastník domu neprojevil zájem o koupi spoluvlastnického podílu, bylo by možné uvažovat o žádosti nájemníků a odprodat jim předmětnou 1/2 domu. Na dotaz, zda byla polovina domu již nabídnuta k odkoupení, magistrát odpověděl, že další polovinu domu vlastnil rakouský občan, který již nežije. Na dům nebyl uplatněn restituční nárok, ale proto, že nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, není možné v současné době prodej realizovat. Proč nelze odkoupit dům, na který nebyl učiněn restituční nárok a do kdy je možné takový nárok uplatnit? Jak postupovat dál, aby došlo k odprodeji domu nájemníkům?

Po úmrtí vlastníka poloviny domu zřejmě není dokončeno dědické řízení, což je překážkou pro případný budoucí prodej domu současným nájemcům. Město může samozřejmě svou polovinu prodat poté, co dědici odmítnou „předkupní právo“ spoluvlastníka.

Manžel vyměnil ve stejném okrese ze zdravotních důvodů byt se smlouvou na dobu neurčitou za byt se smlouvou na dobu určitou. V té době jsme měli též podanou žádost o byt, kterou bez našeho vědomí úřad zrušil. Do konce nájemní smlouvy chybějí tři měsíce a již přišla žádost o vyklizení bytu. Manžel je 1/2 roku po smrti. Nevím, jak mám dál postupovat. Žiji v bytě po manželovi, ve stresu, bez nájemní smlouvy. Mám nějakou šanci? Na bytě 2+1 nelpím.

Pokud byl nájem bytu sjednán na dobu určitou, je povinností nájemce byt vyklidit, a to bez nároku na náhradní byt. Z Vašeho dotazu nevyplývá, na jak dlouhou dobu byl nájem bytu sjednán ani to, zda jste jako společný nájemce souhlasila s nájemní smlouvou na dobu určitou. V případě žaloby na Vaše vyklizení z bytu by všechny tyto otázky musel posoudit soud. Občanský zákoník (a judikatura soudů) ve zcela mimořádných a odůvodněných případech umožňuje postup dle § 3 odst. 1., tedy odepřít realizaci práva na vyklizení nemovitosti pro jeho rozpor s dobrými mravy, příp. vázat tento výkon práva na zajištění bytové náhrady.

Od nového majitele domu, společnosti s. r. o., jsme obdrželi nové nájemní smlouvy, které neuvádějí, že nájem je sjednán na dobu neurčitou. Jak se mám zachovat, když zástupce majitele tvrdí, že takto uzavřená smlouva je na dobu neurčitou ze zákona.

Z vašeho pohledu a pro váš klid by bylo vhodnější, aby údaj o nájmu na dobu neurčitou byl v písemné smlouvě zakotven. To, že tam není, vám ale rovněž poskytuje záruku, že nájemní vztah je uzavřen na dobu neurčitou, a to s přihlédnutím k ustanovení § 686 odst. 2 občanského zákoníku. Podle něj „není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou“.

