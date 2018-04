Rychlé bankovní půjčky. Která je nejlepší?

S požadavkem na neúčelovou půjčku uspějí zájemci bez problémů ve většině bank a obvykle mohou počítat s penězi okamžitě nebo do druhého dne. „Rozhodl jsem se překlenout drahý úvěr na auto jiným, levnějším o čtyři procenta ročně a hlavně s nižší splátkou rozvrženou na delší dobu. Báječné bylo, že když jsem odcházel od přepážky, putovalo už padesát tisíc správným směrem a auto bylo zaplaceno,“ pochvaluje si Pavel Dvořák z Prahy. Aby šlo vše tak jednoduše, musí jít o úvěry bez ručitele a bez zastaveného majetku. Tedy takové, kdy klient doloží jen vlastní příjem a sepíše žádost. Dnes lze již tímto způsobem dosáhnout až na částku 200 tisíc korun. Samozřejmě za předpokladu, že měsíční výdělek je odpovídající.

Jednoznačně nejvyšší částku bez zajištění půjčuje svým klientům Citibank - při dobrém příjmu mohou zájemci požádat až o 600 tisíc korun.

Úroky jsou důležité, nejde však jen o ně

Úrokové sazby se pohybují mezi 7,8 a 15 procenty, jediná z řady vybočuje Poštovní spořitelna s úvěrem Čtyřlístek, který sice poskytuje rychle, ale úroková sazba je 27 procent ročně. Kromě sazby je třeba počítat i s poplatky, které za vyřízení úvěru a za vedení úvěrového účtu zájemce zaplatí. A to je zcela zdarma právě u Čtyřlístku. Ostatní banky účtují poplatek za uzavření úvěru - pohybuje se do jednoho procenta z půjčované částky. Druhou položkou, která zatíží dlužníkovu peněženku, je měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu. Některé banky, například Živnobanka, Volksbank, HVB Bank, ČSOB a Komerční banka, požadují, aby si u nich věřitel otevřel i běžný účet. Tehdy se měsíční částka ještě o něco navýší. V tabulce uvádíme v případě měsíčních poplatků součet za vedení obou účtů - úvěrového i běžného.

Mimořádná splátka: s pokutou i bez

Uváděné neúčelové půjčky bývají obvykle rozpočítány na roční až pětileté splácení. Jen Volksbank a Živnobanka mají horní hranici stanovenou na čtyři roky; naopak Česká spořitelna, GE Money Bank a Komerční banka umožní klientům splácet až šest let. Příjemné je, že u všech ústavů je možné splatit půjčku mimořádně. Ve většině dokonce bez jakýchkoliv sankcí. U Živnobanky je odpuštění pokuty podmíněno splacením celého dluhu - v případě, že klient splatí jen část, tisícikoruna padne na pokutu. GE Money Bank a Raiffeisenbank počítají penále procentuelně z výše mimořádné splátky.

Kolik budete splácet? půjčka 50 tisíc Kolik budete splácet? půjčka 50 tisíc banka potřebný příjem výše splátky počet splátek celkem * Citibank 12 000 1 823 36 65 628 Česká spořitelna 6 300 949 72 71 126 ČSOB 7 056 1 161 60 71 948 GE Money Bank -** 1 082 72 81 284 HVB Bank 13 000*** 1 115 60 74 000 Komerční banka -** 1 064 71 76 912 Poštovní spořitelna -** 1 148 60 68 880 Raiffeisenbank 9 500 1 011 60 65 460 Volksbank 8 500 1 340 48 65 780 Živnobanka 8 000 1 258 48 63 284

Poznámka: * částky jsou uvedeny v korunách, součet i s poplatky za uzavření úvěru, za vedení úvěrového a v případě požadavku banky i běžného účtu se všemi doplňkovými službami, ** banka údaj neuvedla, *** v Praze je potřebný příjem 15000 korun

Zdroj: banky

Půjčky bez ručitele: rychle a skoro pro každého

Co bylo před pár lety neřešitelnou situací, je dnes snadné, jak mávnutí proutku. Přijdete do banky, řeknete, kolik chcete, a odcházíte jako boháči. Vždyť třeba Citibank půjčí bonitnímu klientovi až 600 tisíc korun, a to bez toho, že by musel shánět ručitele nebo dávat dům či auto do zástavy. Podmínkou je však, aby klient měl nadstandardní příjem, v tomto případě minimálně 60 000 korun například pro bezdětný pár. Ostatní banky se drží trochu zpátky, půjčují běžně sto, některé dvě stě tisíc.

Také spodní hranice neúčelových spotřebitelských úvěrů mají omezení – pohybují se u jednotlivých bank od patnácti do padesáti tisíc. „Když potřebují naši klienti menší částku, je jim k dispozici povolené přečerpání účtu, takzvaný kontokorent, nebo kreditní karta,“ říkají svorně bankéři, a mají pravdu – zmíněné produkty jsou pro částky, které lze splatit příští výplatou, výhodnější.

S příjmy nebývá problém

Kdo si chce půjčit padesát tisíc, může měsíčně splácet pouhou tisícikorunu. K tomu, aby klient půjčku dostal, není potřeba ani nijak závratný plat. Při delší době splatnosti stačí čistý příjem už 6300 korun u české spořitelny, nejpřísnější je Citibank, která požaduje aby se na vaší výplatní pásce skvělo alespoň 12 000 korun.

Zaměstnanci vyřídí půjčku snáze

Jako čistý příjem však nejsou počítány všechny peníze, které zaměstnavatel na účet pošle, je potřeba nejprve odečíst jiné splátky, leasing, alimenty a podobně. Zaměstnanci mají výhodu – jestliže si půjčují od banky, kam jim chodí mzda, nemusí nosit potvrzení, přehled o jejich příjmech banka má. Podnikatelé musí doložit daňové přiznání za předcházející období, obvykle též potvrzení o tom, že daně zaplatili. Musí navíc počítat ještě s jednou nepříjemností: protože jejich příjem je nejistý, banky je někdy posuzují přísněji než zaměstnance. „Žádal jsem o půjčku a bez problému jsem ji dostal. Předtím však byla v bance manželka, která se stejným příjmem a se stejným rodinným zázemím jako podnikatelka neuspěla,“ svěřuje se se svým zážitkem Josef Bárta z Brna.

