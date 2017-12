Výhru v loterii většina tají. Za bohatství považujeme 50 tisíc čistého

Jak reagují lidé, když mají to štěstí, že vyhrají závratnou částku a na svém kontě mají najednou miliony? Loterijní milionáři zprvu prožívají hodně podobné emoce. Většina z nich v první chvíli nevěří, že vyhráli, a opakovaně si kontroluje čísla na sázence. Naznačil to průzkum, který nechala poprvé v historii zpracovat společnost Sazka.

V tomto případě nejde o nic překvapivého, ujistit se a postupně vstřebávat, že všechna čísla opravdu sedí, že nejde o omyl ani o přehlédnutí, má svou logiku.

To, co následuje, je však trochu překvapivé. O svou nečekanou radost z výhry se s blízkými, tedy nejbližší rodinou, podělí jen málokdo, pouhých 13 procent šťastlivců. A jen 46 procent výherců sdělí tuto informaci své manželce či manželovi. Ale pozor, u výhry od pěti milionů korun a výše je to povinnost, tak říká zákon.

„S výhrou v loterii dělají Češi tajnosti, radost sdílejí se svými partnery, ale někdy ani to ne a nechají si to jen pro sebe. Ve Velké Británii nebo v Americe je přitom běžné, že výherci se stávají rovnou celebritami a jejich fotky i příběhy plní média,“ říká Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

Dostat část peněz do ruky a další si nechat poslat na účet předpokládá jediné – prokázat se výherním tiketem. Jenomže jak ho bezpečně uložit? To je otázka, s níž se snaží vyrovnat každý po svém. „Více než polovina milionářů nám řekla, že se o tiket bála. Výherní čísla tak končila v trezorech, bankách, ale i založená v knihách, ve sklepě nebo zásuvkách na víno,“ přibližuje mluvčí Sazky a zároveň dodává: „Výherní tiket doporučuji z druhé strany vlastnoručně podepsat. Sníží se tím riziko zneužití.“

Výherci vysokých částek si pro peníze nechodí hned, nechávají si na rozmyšlenou dva i čtyři týdny. To proto, aby vše vstřebali a dobře si promysleli, jak s penězi naloží.

Nečekanou výhrou si pak většina Čechů splní tajná přání. Nové bydlení si pořídí 60 procent z nich, třetina utratí část peněz za nové auto a čtvrtina vyrazí vůbec poprvé ve svém životě na zahraniční dovolenou. Jen část šťastlivců, tedy přesněji 15 procent z nich, se podělí s potřebnými a přispěje i na charitu.

Kdo čeká rozhazovačnost, je na omylu. Ke svým nabytým penězům se novopečení milionáři rozhodně takto nechovají. Své peníze utrácejí smysluplně a zbrklé kroky nedělají ani v pracovním životě. Jen pouhá čtyři procenta nových milionářů přestanou pracovat, valná většina (90 procent) však chodí dál do práce a neplánuje žádnou výpověď.

Exkluzivní sonda zároveň ukázala, že vyhrané peníze většinou nemění charakter lidí. „Jen zesilují ty charakterové vlastnosti, které člověk v sobě má,“ vysvětluje psycholog Dalibor Špok.

Unikátní sonda, kterou pro Sazku uskutečnila agentura Gfk Czech, zároveň mapovala, kde je podle názorů Čechů hranice bohatství. „Hranice bohatství začíná pro Čechy na částce 50 000 korun čistého měsíčního příjmu. Oproti roku 2009 se tato částka nezměnila, a to i přesto, že průměrná mzda za posledních 8 let vzrostla o více než 20 procent,“ říká Veronika Diamantová.

Bohatství začíná na 10 milionech

Hodnota majetku bohatého člověka je pak podle průzkumu nejčastěji 10 milionů korun. Za bohaté se ale považuje jen nepatrná část obyvatel Česka. Nejčastěji jsou to lidé z vyšší věkové kategorie 50 až 65 let „Pod pojmem majetek lidé vidí zajištěné bydlení, tedy nemovitosti, někdo si představuje velkou vilu s bazénem, pozemky, auto, ale i zlato a šperky. Dále také dostatek peněz na plnění svých snů, na svoje koníčky a cestování,“ vysvětluje Kristina Hanušová z agentury GfK Czech.

A kolik lidí má touhu zbohatnout? Jde o poměrně vysoké číslo, po milionech touží celkem 71 Čechů ze sta. Tato myšlenka láká o něco více muže než ženy. Největší zájem zbohatnout mají lidé do 30 let z větších měst a nezadaní.

Stejně jako v roce 2009 si i letos Češi myslí, že bohatí mají mnohem více příležitostí ještě více zbohatnout, mají více zábavy a taky svobody. Na druhou stranu movití lidé mají podle nich méně volného času a lásky.

Ve společnosti stále panuje silná skepse ohledně toho, jak bohatí lidé získají své bohatství. Polovina lidí uvedla jako možný způsob zbohatnutí nepoctivost, krádež nebo korupci. „Nejčistší cestou k bohatství je podle průzkumu legální podnikání, výhra v loterii, dědictví a také objev nebo vynález. Výhra v loterii, jako je Sportka, je cestou k penězům pro 85 procent lidí,“upřesňuje Veronika Diamantová ze Sazky.