Sirotčí penzi zamítáme, dozvídaly se stovky dětí. Pravidla se teď mění

Jednoduše proto, že zemřelí nezískali předepsanou dobu pojištění, aby pozůstalým dětem vznikl na sirotčí důchod nárok. Na holičkách tak zůstávalo v Česku každoročně okolo 300 dětí. Průměrná výše sirotčího důchodu přitom ve 3. čtvrtletí 2017 činila 6 035 korun.

„Každoročně je v Česku podáno přes tři tisíce žádostí o přiznání sirotčí penze, loni to bylo 3 151 žádostí, z nichž 311 bylo zamítnuto,“ říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Tvrdost zákona pro přiznání sirotčího důchodu se dotýkala například dětí, jejichž rodič byl před smrtí dlouhou dobu bez práce, nebo byl na úřadu práce evidován dlouhodobě bez nároku na výplatu podpory. Šlo také například o případy, kdy zemřelý rodič pracoval na černo, nebo získal práci jen malého rozsahu, která nepodléhala odvodům.

V jakých situacích nebyl dětem přiznán sirotčí důchod:

Zemřelý rodič pracoval bez smlouvy (tzv. na černo) nebo vykonával činnosti nepodléhající odvodům na sociální pojištění (dohody o provedení práce s nízkou odměnou, zaměstnání malého rozsahu apod.).

Zemřelý rodič podnikal a jako OSVČ neplatil řádně odvody na důchodové pojištění.

Zemřelý rodič pobýval v cizině, kde nepracoval, nebo šlo o stát, s nímž nemá ČR smlouvu o sociálním zabezpečení.

Zemřelý rodič nepracoval, protože například žil dlouhodobě z příjmů z pronájmu nebo z úspor a nevyužil možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Sirotčí důchody – vybrané údaje Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Počet poživatelů sirotčích důchodů k 31. 12. 45 258 43 563 41 870 39 995 38 522 Podané žádosti 3 956 3 728 3 632 3 255 3 151 Zamítnuté žádosti 356 353 317 281 311 Zdroj: ČSSZ

Od února se podmínky mění

Tvrdost zákona pro přiznání sirotčího důchodu se nyní zmírňuje, a to s účinností od 1. února 2018. Na sirotčí důchod tak dosáhne více dětí.

„Osiřelé nezaopatřené dítě bude mít na něj nárok v případě, že zemřelý rodič starší 28 let v období deseti let před úmrtím odpracoval aspoň jeden rok. Nebo zemřelý otec či matka starší 38 let v období dvaceti let před úmrtím odpracovali aspoň dva roky. Musí však jít o tzv. dobu placeného pojištění, tedy dobu výdělečné činnosti, za kterou byl vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení,“ upřesňuje Jana Buraňová.

Dobrá zpráva je, že o přiznání sirotčí penze se mohou ucházet i ty děti, jejichž žádost byla zamítnuta. „Nárok na sirotčí důchod může vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. únorem letošního roku nevznikl, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění. Podmínkou je též to, aby dítě stále bylo nebo se opětovně stalo nezaopatřené,“ upozorňuje Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Ovšem pozor. Řízení o přiznání sirotčího důchodu nebude ČSSZ zahajovat automaticky, ale pouze na základě žádosti. „Sirotek či jeho zákonný zástupce musí sepsat novou žádost o sirotčí důchod na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení,“ přibližuje Jana Buraňová.

Kdo je nezaopatřeným dítětem

Sirotčí důchod patří mezi pozůstalostní penze a je jednou z dávek poskytovaných ze systému důchodového pojištění. V roce 2017 pobíralo v Česku sirotčí důchod celkem 38 522 sirotků. Za splnění podmínek má na něj nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči či osvojiteli nebo po osobě, která převzala dítě do péče na základě rozhodnutí soudu.

„Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ.

