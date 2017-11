Co je dobré znát, když místo spoření volíte investici a podílové fondy

Oba přístupy mají svá pro a proti. Ve prospěch kolektivního investování hovoří ovšem fakt, že nevyžaduje od investora tolik času. „Velmi obecně bych řekl, že podílové fondy jsou vhodné pro pasivnější investory, kteří nemají znalosti a zkušenosti potřebné pro analýzu jednotlivých akcií. Pro investory, kteří tomu nechtějí věnovat čas. A dále pro investory, kteří nedisponují velkým kapitálem,“ vysvětluje investiční analytik společnosti Partners Martin Tománek.

Na investičním trhu se pohybuje hned několik autorit, které investorovi mohou nabídnout rady, jak investovat, případně za něj obchod uskutečnit. Těmito autoritami jsou privátní bankéř, finanční poradce a broker.

„Zatímco privátní bankéř a finanční poradce by měl zejména poradit s vhodnou skladbou portfolia, stanovit investiční horizont a upozornit na rizika, přes brokera by měl investor hlavně již přímo obchodovat,“ upřesňuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani.

Výběr fondu

Ještě než si investor vybere podílový fond, na výběr má ze dvou základních strategií. Investovat může do fondu, který kopíruje vývoj určitého indexu, anebo zvolí fond s aktivní správou, přičemž jejím primárním cílem by mělo být index (výkon trhu) překonat. Na výběr má akciové, dluhopisové, realitní, komoditní a další typy fondů. Anebo pak je možné zvolit smíšený fond, který investuje do více aktiv najednou.

Investor se může sám rozhodnout, jaké procento své investice dá do akciových fondů a jaké procento do dluhopisových fondů (a případně jaké procento do jiných). Tím sám zvolí, jakou bude mít jeho portfolio alokaci aktiv. Nebo investuje do smíšeného fondu, kde toto rozhodnutí odpadá. Alokaci aktiv řeší v takovém případě portfolio manažer takového fondu, což může být určitá nevýhoda, protože alokace aktiv se může v čase měnit. Investor by proto měl alespoň vědět, v jakém poměru a do čeho bude chtít investovat – zda do akcií, dluhopisů nebo třeba do komodit. Odpověď na tuto otázku mu dá jeho finanční cíl, tedy to, kdy a proč bude chtít své peníze zpět.

„Pro investování by měl každý počítat s volnými penězi, ať už do fondu vloží jednorázově větší investici, anebo naopak do fondů posílá každý měsíc nižší, ale pravidelnou investici. Vždy se investují ty peníze, které nebudou nikde chybět. Dále by si měl investor nechat nějakou finanční rezervu kdykoli k použití,“ vysvětluje finanční poradce Ondřej Hatlapatka. A pozor, rezerva není ani dům za Prahou, ani pole na Moravě. Rezerva jsou finance, které mohu kdykoli použít, ale nepotřebuji je k životu.

Investiční cíle

„Důvodem, proč investovat do podílových fondů, může být například renta, pokud se investor chce zabezpečit na důchod. Stejně tak ale třeba snaha uspořit něco dětem, případně si naspořit na dřívější splacení hypotéky,“ vysvětluje ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani. Od toho se odvíjí výběr investičního fondu. Investor si ale musí uvědomit i rizika spojená s investováním na kapitálových trzích.

„Často vidíme, že klienti nemyslí na možné scénáře v budoucnu. Když se pak něco stane, musí předčasně sáhnout do investičního portfolia. Což jim může potenciálně přinést ztrátu, pokud budou provádět odkup po tržním poklesu. Velice důležité je tak mít likvidní rezervu pro případ nečekaných událostí,“ říká Martin Tománek.

Lidé by podle něj před rozhodnutím o investování měli proto zohlednit i varianty, co budou dělat, když přijdou o práci, anebo budou chtít vyslat děti do zahraničí. Všechny tyto okolnosti jsou totiž určující pro stanovení správné investiční strategie, respektive pro výběr podílového fondu.

„Pokud má investor v tomto jasno, nastupuje výběr konkrétního podílového fondu. České fondy bývají mnohdy dražší než fondy zahraniční. Tuzemští hlavní hráči si často účtují vyšší manažerské poplatky než zahraniční fondy, ale výjimky se najdou,“ dodává Martin Tománek.

Fondy beze ztrát?

Investovat do podílových fondů – při dodržování časem prověřených pravidel – dává podle finančních odborníků podstatně větší smysl, než je držet na běžném účtu nebo je utratit. Má to však své zákonitosti.

Není to tak dlouho, kdy po vypuknutí finanční krize v roce 2008 mnozí v panice prodávali své podílové listy a z trhů odcházeli s velkými ztrátami. Kdyby si listy nechali, nyní by pro změnu hovořili o hezkém zhodnocení, které jim akciové fondy přinesly. Co přináší v investování panika, charakterizují ostatně i slova známého investora Warrena Buffeta, který poznamenal, že „akciový trh je vysoce efektivní mechanismus, který přenáší bohatství směrem od netrpělivých k těm trpělivým.“

Vývoj finančních trhů v letech před a po finanční krizi v roce 2008

„Investorům bych tedy doporučil, aby se nesnažili časovat trh, byli disciplinovaní a taky aby ignorovali všechny ty předpovědi budoucího vývoje trhů, protože drtivá většina z nich je stejně k ničemu,“ uzavírá Martin Tománek.

Podle čeho si vybrat fond

Pro drobného investora, který disponuje kapitálem v řádu tisíců měsíčně nebo v řádu několika set tisíc u jednorázových investic, mohou být podílové fondy tím pravým. A to z toho důvodu, že jejich prostřednictvím svou investici diverzifikuje a rozloží tak rizika.

Co musí udělat drobný investor při výběru podílového fondu: