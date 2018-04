Slušné chování patří i na pracoviště

Jsou zaměstnanci, kteří se chovají slušně a poctivě, v práci úspěšnější? Drtivá většina účastníků ankety na webové stránce iDNES si myslí, že ne. Opravd u se tedy slušnost nevyplácí? "Na takové anketní otázky na internetu odpovídá vždy specifická skupina lidí, většinou ta negativně naladěná. Mínění veřejnosti je v tomto směru často ovlivněno řadou mediálních případů například o korupci a nepravostech, které lidem beztrestně procházejí," míní sociolog Milan Tuček. Rozsáhlejší výzkumy sociologického ústavu podle něho potvrzují, že si lidé práce váží a snaží se s kolegy vycházet co nejlépe.



Za slušnost se vyplatí bojovat



Za neochotou hlásit se ke slušnému jednání a také se tak chovat se často skrývá neznalost jeho základních pravidel. Anebo také naprostý nezájem

Slušné společenské chování není zapotřebí pouze na pracovišti! Více naleznete v přiloženém článku ZDE

o lidi či pocit vlastní nadřazenosti. "Vzpomínám si na nového šéfa naší účtárny. Když vešel do místnosti, kde pracovnice seděly za počítači zády ke dveřím, zůstal v nich stát a čekal, dokud si ho nevšimneme a nepozdravíme jako první," vypráví Jana Skalníková z pražské reklamní agentury. "Když se mu zdálo, že tam stojí moc dlouho, významně zakašlal.

A tak jsme ho nechaly na prahu dusit se kašlem. Každý přece ví, že první zdraví příchozí," dodává s tím, že šéfa nakonec zdravit naučily. Pokud mezi zaměstnanci i nadřízenými panuje vzájemná úcta a respekt, má z toho prospěch i celá firma. Podle Vladimíra Provazníka z katedry Psychologie a sociologie řízení při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze je pro úspěch firmy důležitý také pocit zaměstnanců, že jsou považováni za cennou součást celé organizace. Agresivita, atmosféra diktátu jsou přežitkem stejně jako absolutní nezájem o podřízené. Navíc se tomu, kdo ignoruje druhé a nechová se k nim nejlépe, může stát, že zůstane opuštěný, až se sám ocitne v nesnázích.



První zdraví slušnější



Autor knihy o slušném chování Nikdo nejsme dokonalí Vladimír Fanta tvrdí: "Platí, že podřízený zdraví nadřízeného jako první. Ovšem v případě velkého věkového rozdílu je vhodné, aby mladší nadřízený nečekal a pozdravil jako první. První také zdraví ten, kdo je příchozí." Dívky a mladé ženy zdraví jako první výrazně starší muže. Pokud si někdo není jistý, zda už se ve stejném dni s někým pozdravil, udělá lépe, když pozdrav zopakuje, než aby nepozdravil vůbec. Složité úvahy o prvenství pozdravu lze uzavřít jednoduchým: první zdraví vždy ten zdvořilejší. Při pozdravení podáním ruky naopak podřízený čeká, jestli mu nadřízený ruku podá.



Kdo si s kým tyká?



Podle Vladimíra Fanty je na pracovišti nejvhodnější, když si nadřízený s podřízenými vyká (při tykání se mimochodem špatně vytýkají chyby). Když už se rozhodne pro tykání, pak by je šéf měl nabídnout všem podřízeným od určitého postavení a věku. Rozhodně se nehodí, aby šéf podřízenému nabídl tykání v soukromí s tím, že mu na pracovišti musí vykat. Nabídku tykání lze bez porušení bontonu odmítnout. V Česku se na tykání v celé firmě nahlíží ještě s nedůvěrou. V řadě zahraničních firem je tykání zavedeno jako norma. Například ve společnosti Ikea. "Moje osobní zkušenost je taková, že tykání vůbec není na závadu oboustrannému respektu," říká marketingový ředitel Ikey Ondřej Kraus. "Našim pracovníkům přitom nedělá problémy dodržovat běžné konvence chování."



Galantnosti ve světě odzvání



Řada českých firem, zvláště těch větších, dává na pracovištích přednost vztahům

Anketa

www.zamestnani.idnes.cz Jsou zaměstnanci, kteří se chovají slušně a poctivě, v práci úspěšnější? ano ..............................35

ne ............................242

vyznačujícím se mírným odstupem. Ale oproti americkým firmám, kde je soukromý život pracovníků tabu, se na většině českých pracovišť při každé příležitosti probírají intimity kolegů, politiků nebo populárních osobností od A do Zet. Oproti americkým kolegyním si Češky cení galantních kolegů. "Nevadí mi, když mi kolega například přidrží dveře. Myslím, že čeští chlapi jsou v tomhle lepší než cizinci," míní asistentka ředitele společnosti Esab Vamberk Světlana Nálepková. Ve Spojených státech, ale i v Dánsku či Švédsku je vhodnější chovat se k ženě stejně jako k muži. Dávání přednosti ve dveřích či pomáhání do kabátu by americkou zaměstnankyni mohlo urazit.* Netiketa je český překlad anglického netiquette. V anglosaském světě se tak nazývá slušné chování v internetové komunikaci, síťová etiketa. Zásady netikety trvají například na tom, že e-mail má mít maximálně 20 řádek. Pokud je delší, je dobré uvést na úvod omluvu. Na e-maily, které vyžadují odpověď, byste měli odpovědět téměř okamžitě. K odpovědi odeslané později než do dvou dnů je slušné připojit omluvu.* Vizitka do zaměstnání uvádí titul, jméno a příjmení, funkci, adresu zaměstnání, telefon, fax a e-mail do zaměstnání. Soukromý mobil ani adresu na vizitce neuvádíme. Nedoporučují se vizitky oboustranné, například česko-anglické. Vypadá to pak, že nemáte na vytištění obou druhů.* Pokud zaměstnanec bere telefonní hovor zvenčí, měl by uvést jméno firmy a pak jméno své. Záleží na vedení firmy, aby určilo, jak mají zaměstnanci do telefonu uvádět její název.