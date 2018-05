Bojíte se reklamovat špatný účes? Ale jde to

Na úvod jeden konkrétní příběh. Paní Hana si za 500 korun koupila voucher do kadeřnictví, ale s prací kadeřnice nebyla spokojená, podle ní svou práci odbyla. „Melíry udělala pouze nahoře na hlavě, ovšem jiné než požadované barvy, a hlavně nerovnoměrně, na levé straně hlavy mám melírů více, na pravé jen pár proužků,“ vyjmenovává vady účesu zákaznice.

Pod zářivkou v kadeřnictví si paní Hana problému nevšimla, to zjistila až doma na denním světle a při pečlivějším prozkoumání. Službu ihned reklamovala a kadeřnice jí nabídla, že dvě stovky vrátí. „Opravu mi jiná kadeřnice nabídla za 1100 korun, takže vrátit dvě stovky mi připadá docela směšné,“ uvádí a ptá se: „Na co mám vlastně nárok, když s prací kadeřnice nejsem spokojená?“

Vada účesu: bezplatná oprava nebo přiměřená sleva

„Vady účesu může zákaznice reklamovat, v případě účesu v kadeřnictví jde vlastně o smlouvu o dílo, takže kadeřnice odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Skryté nedostatky je třeba oznámit, jakmile vyjdou najevo, což paní Hana správně udělala. „Ohledně nároku záleží na povaze vady, ale primárním nárokem je bezplatná oprava, nedá-li se vada odstranit, může spotřebitelka žádat slevu z ceny,“ upřesňuje Zelený.

Sleva by měla být přiměřená, žádná další kritéria zákon pro její určení nestanoví. Záleží tedy vždy na konkrétní situaci a v ideálním případě na domluvě, co bude přiměřená sleva. Tato okolnost záleží například i na tom, jaké služby byly v konkrétním případě provedeny (např. mytí, stříhání) a co z toho a do jaké míry bylo provedeno vadně. Částka 200 Kč odpovídá 40 % z celkové ceny 500 Kč, takže by práce kadeřnice měla být vadná v odpovídající míře. „Jestli sleva přiměřená je, nebo není, bohužel nedokážeme určit, to by byl případně úkol pro nějakého odborníka nebo znalce,“ uzavírá Zelený.

Vždy si vyžádejte doklad o provedených službách a ceně

A ještě jeden příběh. Paní Simona byla v kadeřnictví v Brně, chtěla odbarvit svoji černou a upravit vlasy do mikáda. Na první pohled účes dobrý, možná i proto, že kadeřnice vše vyfoukala, důkladně vyztužila a zalakovala. Po prvním umytí se ale ukázalo, co na hlavě opravdu je. Poškozené a spálené vlasy a naprosto nepravidelný, přímo zubatý střih. A tak účes zákaznice reklamovala. Kadeřnice nejprve v SMS nabídla vrácení peněz, po pár dnech si to ale rozmyslela, prý účes mohl zkazit někdo jiný. „Teď už kadeřnice přestala komunikovat úplně, můžu se vůbec bránit, když nemám paragon?“ ptá se spotřebitelka.

Řešíte spotřebitelský problém? Poradci dTestu jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin na telefonním čísle

299 149 009.

Podle Lukáše Zeleného je možné žádat bezplatnou nápravu a není-li možné nedostatek odstranit, zákaznice má právo požadovat slevu z ceny. „K prokázání vad účesu (spálené vlasy a špatný střih) postačí vyjádření kadeřnice, která účes opravovala a poškozené vlasy tak viděla a také SMS od kadeřnice, která účes vadně provedla. To jsou skutečnosti, které dokazují, že tomu tak bylo,“ uvádí Zelený. Vždy se ale vyplatí vyžádat si o provedené práci a její ceně doklad.

Pamatujte si:

Přestože nic nepodepisujete, uzavíráte s kadeřníkem smlouvu o dílo. Kadeřník je povinen postupovat řádně a v souladu s vašimi pokyny. Na začátku ho proto důkladně seznamte se svou představou. Vezměte si na pomoc i obrázek či fotografii s vybraným účesem a nechte si vysvětlit, co všechno bude procedura zahrnovat. Může to znít banálně, ale je to nejjednodušší způsob, jak předejít nespokojenosti s výsledným účesem.

Kadeřník se musí řídit přáním zákazníka, maximálně ho může upozornit na důsledky pokynu, zvláště na jeho nevhodnost třeba s ohledem na typ vlasů. Průběžně sledujte, zda kadeřník postupuje podle vašich požadavků.

Nejste-li už v průběhu služby s prací kadeřníka spokojeni a nemůžete se dohodnout na nápravě, můžete využít zákonného práva od smlouvy odstoupit, pokud lze důvodně očekávat, že výsledek nebude odpovídat zadání či bude trpět nedostatky. Je však vaší povinností zaplatit práce do té doby již vykonané, kupříkladu umytí vlasů.

Ještě před zaplacením zkontrolujte, že výsledný účes odpovídá vašim požadavkům na střih, celkový tvar nebo odstín. Netýká se to jen vadnosti provedených prací, ale především bezvadného střihu či bezchybného melíru, které se neshodují s tím, co jste si přáli a domluvili.

Pokud se výsledek od vašich představ liší, dožadujte se takových úprav a doplnění, aby byla smlouva ze strany kadeřníka naplněna. Dohodnutá odměna mu náleží teprve tehdy, pokud dodrží svoji část smlouvy. Ta je pouze ústní a je tedy obtížné později prokazovat její obsah a následný rozpor výsledku s objednávkou. Dokud tedy vytvořený účes neodsouhlasíte, neplaťte. Když už na placení dojde, nezapomeňte si vyžádat doklad o provedených službách a jejich ceně.

U účesu neplatí známá záruční doba, v níž můžete reklamovat vady. Kadeřník odpovídá za výsledek pouze v okamžiku dokončení práce. Skryté nedostatky, jež jsou nepochybně důsledkem porušení povinnosti kadeřníka postupovat při plnění smlouvy řádně, oznamte, jakmile vyjdou najevo. Záleží na povaze vady, ale primárním nárokem je bezplatná oprava. Nedá-li se vada odstranit, můžete žádat slevu z ceny.

Vadami se v případě kadeřnických služeb rozumí například nepřesný, nerovný, nesouměrný sestřih, nevyvážené prostříhání, nerovnoměrné rozvržení barvy, nedostatečné připevnění nových vlasů a jejich vypadávání, neúměrné zatížení vlasů zákazníka při prodlužování. Nejčastější příčinou bývá nedbalé provedení či špatný odhad. Vady provedení, vyjdou-li dodatečně najevo po uhrazení ceny služby, už mohou být pouze předmětem reklamace. V tento okamžik už nelze namítat, že střih či odstín, který jste požadovali, nesouhlasí s původní objednávkou.

Zdroj: dTest