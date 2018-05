První modelová situace předpokládala, že má klient volných 200 tisíc korun. Druhý modelový klient očekával, že mu bankéři zhodnotí co nejlépe volnou hotovost ve výši 600 tisíc korun.

Modelový klient Profitoskopu: Jde o muže ve věku 35 let, který akceptuje riziko ztráty na roční bázi ve výši 15 %. Investiční horizont je maximálně 6 let. Částku, kterou klient investuje nebo spoří v daném časovém horizontu, nehodlá v daném období vybírat či měnit na hotové peníze. Jde tedy o volnou hotovost.

Sondy se zúčastnilo celkem 14 bankovních domů. Jejich bankéři a investiční specialisté dostali za úkol vybrat z nabídky banky takové spořicí a investiční produkty, které zhodnotí částku 200 tisíc a částku 600 tisíc korun co nejlépe. Modelovým klientům tak mohla každá zúčastněná banka nabídnout od 1. dubna 2016 do 31. března 2018 optimální portfolio a strategii, která jim přinese nejvyšší výnos. Ve hře byly běžné účty, spořicí účty, termínované vklady, stavební spoření a podílové fondy.

„Smyslem projektu Profitoskop je informovat veřejnost o tom, jak lze reálně peníze v bankách zhodnocovat,“ říká analytička společnosti Scott & Rose Veronika Křivská. Navržená portfolia bank vyhodnocovali analytici společnosti Scott & Rose každého čtvrt roku a průběžně sledovali, jak se vložené finance v jednotlivých bankách zhodnocují.

Různé strategie bank, vítězem ČSOB

Jednotlivé banky zapojily do zhodnocování dvou modelových klientů nejrůznější strategie. Nejlépe se s úkolem vypořádala ČSOB a stala se vítězem pro obě modelové situace. „Modelovému klientovi s částkou 200 tisíc korun by ČSOB od počátku projektu zhodnotila jeho peníze o 3,45 % a k vložené sumě přidala 13 795 korun. Modelovou částku ve výši 600 tisíc by ČSOB zhodnotila o 3,72 % a přidala 44 646 korun,“ přibližuje Veronika Křivská.

ČSOB vsadila hned na začátku projektu Profitoskop pouze na podílové fondy. V období od 1. 10. 2016 zařadila do obou portfolií navíc kombinovaný produkt ČSOB Duo Profit Plus. Převážnou část sledovaného období se v portfoliích objevovaly i podílové fondy v eurech a amerických dolarech. Postupem času banka začala tyto fondy nahrazovat fondy korunovými.

Pro částku 200 tisíc korun jsou na dalších místech Expobank (+1,19 % p.a.), Raiffesenbank (+1,02 % p.a.) a ING Bank (+ 0,94 % p.a.).

Pro částku 600 tisíc korun jsou na dalších místech Komerční banka (+ 1,62 % p.a.), UniCredit Bank (+ 1,45 %) a Expobank (+1,19 % p.a.).

Výsledky Profitoskopu od 1.4.2016 do 31.3.2018 Pro částku 200 000 Kč Pořadí Banka Zhodnocení v Kč Zhodnocení v % 1. ČSOB +13 795 +3,45 2. Expobank +4 760 +1,19 3. Raiffesenbank +4 084 +1,02 4. ING Bank +3 768 +0,94 Pro částku 600 000 Kč 1. ČSOB +44 646 +3,72 2. Komerční banka +19 499 +1,62 3. UniCredit Bank +17 420 +1,45 4. Expobank +14 280 +1,19 zdroj: Finparáda.cz, analytici Scott & Rose

Podívejte se na celkové výsledky Profitoskopu za dva roky a pořadí všech 14 bank.

Pořadí bank podle celkového výnosu od začátku sledování modelu Profitoskop (tj. od 1. 4. 2016) ovlivnilo ve velké míře poslední čtvrtletí (1. 1. – 31. 3. 2018), kdy banky, které ve svých portfoliích nabízely podílové fondy, vykázaly záporné výsledky. „Toto čtvrtletí nebylo však typické, protože ceny podílových listů téměř všech fondů zařazených do portfolií bank klesly. Opticky to může vypadat, že podílové fondy nevynášejí, ale je to jen přechodný stav, který se zase po nějaké době změní,“ poznamenává analytička.

Nejvyšší zhodnocení přinášejí podílové fondy

Podle Veroniky Křivské sonda potvrzuje, že nejvyšší zhodnocení přinášejí právě podílové fondy a investiční strategie.

„Obecně lze říci, že čím rizikovější tyto produkty jsou, tím vyšší výnos přinášejí. Při jejich volbě ale musí klienti počítat s výkyvy cen podílových listů. Poslední sledované čtvrtletí projektu Profitoskop (1. 1. – 31. 3. 2018) je toho důkazem. Banky, které ve svých portfoliích nabízely podílové fondy, vykázaly za poslední čtvrtletí záporné výsledky. Investice mohou v čase kolísat a u podílových fondů a investičních strategií je důležité zhodnocení za delší časový úsek,“ říká analytička.

Jak by měli lidé uvažovat ve skutečném životě, aby své úspory neznehodnocovali? „Určitě by je neměli nechat ležet pod polštářem. Ovšem ani úroky na běžných, spořicích nebo termínovaných vkladech na překonání inflace dnes nestačí. Proto by lidé měli uvažovat o snížení ztráty ze znehodnocování přikročením k většímu riziku, ale zároveň k zajímavějším potenciálním výnosům. Například se může jednat o smíšené podílové fondy, ve kterých je větší část dluhopisů a menší část akcií,“ radí Veronika Křivská.

Pokud se klient rozhodne pro tuto možnost zhodnocování svých úspor, je dobré poradit se s investičním specialistou. „Ten doporučí vhodné produkty, nástroje a strategie a seznámí ho s riziky všech investičních variant. Konečné rozhodnutí bude ale vždy na klientovi,“ uzavírá analytička.