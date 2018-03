Vzal si úvěr bez souhlasu manželky, je povinna jeho dluhy platit?

Paní Kateřina je vdaná třicet let. Jednoho dne přišel její manžel s tím, že od jejich vztahu potřebuje pauzu, opustil společnou domácnost a odstěhoval se. Pauza se z týdne na týden a z měsíce na měsíc prodlužovala, a když už trvala rok, manželé se domluvili na rozvodu. Děti už byly dospělé, stačilo tedy jen vyřešit majetek.

Teprve při sepisování dohody o vypořádání společného majetku ovšem Kateřina zjistila, že si její manžel vzal úvěr ve výši 400 tisíc. „Jak je vůbec možné, že banka poskytne tak vysoký úvěr bez mého souhlasu?“ podivuje se čtenářka. „Navíc se obávám, že přestože s manželem nežijeme, tak kdyby nesplácel, budu muset jeho dluhy platit já?“ ptá se.

Nejprve jsme se zeptali v bance, která úvěr poskytla, zda je běžný postup, že banka nevyžaduje souhlas manželky u tak vysokých úvěrů. Bez souhlasu klienta se banka nemůže ke konkrétnímu případu vyjádřit, neboť nemá oprávnění poskytovat informace chráněné bankovním tajemstvím.



„Obecně lze říci, že v případě úvěru nad 300 tisíc korun požadujeme souhlas druhého z manželů se sjednáním smlouvy o úvěru, druhý manžel se ale nestává spoludlužníkem,“ informuje mluvčí MONETA Money Bank Jakub Švestka a dodává: „Přesahuje-li výše úvěru 500 tisíc korun, vyžadujeme souhlas druhého z manželů, který je veden jako spoludlužník a smlouvu o úvěru jako spoludlužník také sjednává.“

Dluhy sjednané bez souhlasu manžela řeší občanský zákoník

Paní Kateřina žádný souhlas s úvěrem neposkytla, dobrou zprávou je aspoň to, že není vedena v úvěrové smlouvě jako spoludlužník. Přesto skutečnost, že si její manžel vzal úvěr za trvání manželství, může mít pro ni neblahé následky.

„V případě, že by manžel svůj dluh nesplácel a banka by jej vymáhala, pak by banka mohla pohledávku uspokojit při exekuci i z majetku, který spadá do společného jmění manželů,“ upozorňuje advokát Pavel Nastis. Zjednodušeně řečeno, dokud se paní Kateřina nerozvede, za dluhy svého manžela, byť vznikly proti její vůli, odpovídá.

Občanský zákoník naštěstí pamatuje i na tyto situace. „Pokud paní Kateřina ve chvíli, kdy se o takovém dluhu, který vznikl proti její vůli, dozví a projeví vůči bance, která úvěr poskytla, svůj nesouhlas, může být v následné exekuci společné jmění manželů postiženo jen do výše, která by představovala podíl jejího manžela, což bude zpravidla jedna polovina hodnoty společného jmění manželů,“ doporučuje advokát.

Společné jmění manželů zaniká rozvodem

Kateřina je čerstvě rozvedená a přítel, se kterým žije, ji požádal o ruku. Nicméně se bojí, že kdyby bývalý manžel svůj dluh nesplácel, může její přítel v exekuci třeba přijít o svůj dům. Podle advokáta ale obavy nejsou na místě, paní Kateřina je rozvedená a platí to, že věřitel může pohledávku vymáhat pouze u svého dlužníka.



„Vzhledem k tomu, že se jedná o dluh pouze jejího manžela (vlastně dnes již exmanžela), banka může vést exekuci pouze proti tomuto pánovi a protože tento pán již nemá společné jmění manželů, to zaniklo dnem právní moci rozvodového rozsudku, může mít paní Kateřina klidné spaní,“ říká Nastis.



Pokud by se přesto stalo, že by exekutor postihl majetek přítele paní Kateřiny, mohl by se domáhat vyloučení věcí ze soupisu a pokud by u exekutora neuspěl, pak by mohl podat vylučovací žalobu.

Pamatujte si