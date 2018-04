Výhodných spořicích účtů je jak šafránu, vyšší úroky nabízejí záložny

Jen necelá třetina Čechů podle mezinárodního průzkumu ING Bank porovnává nabídky úrokových sazeb v různých bankách. Patříme tak lehce pod evropský průměr, kde se o výši úročení v různých bankovních domech zajímá asi 40 procent Evropanů. Češi však prý častěji než zbytek starého kontinentu znají výši úročení svých úspor. Takže tak zle na tom nejsme. Víme, ale porovnávat nabídky a srovnávat se nám nechce.

Celý loňský rok jsme v redakci sledovali zhodnocování peněz na patnácti spořicích účtech, v průběhu doby většina bank úroky snižovala. Důvodem bylo rozhodnutí ČNB, která několikrát snížila repo sazbu. Přesto byly mezi jednotlivými bankami velké rozdíly, výsledky najdete zde.

Pět bank těsně nad inflací, u ostatních ztrácíte

Dnes je situace taková, že dvěma a více procenty zhodnotí spořicí účet pouze pět bank: Air Bank, Equa bank, Wüstenrot, Zuno a ING Bank - ta ale jen prvních pět měsíců a pouze, pokud účet založíte do konce února. Dvouprocentní zhodnocení spořicího účtu eMax plus nabízí ještě mBank. Abyste je však dostali, musíte mít na účtu méně než 100 tisíc korun a každý měsíc utratit kartou v obchodech nebo na internetu minimálně čtyři tisíce korun.

Dokonalé srovnání je obtížné

V tabulce najdete přehled spořicích účtů u sedmnácti bank. Udělat úplně rovnocenné srovnání však nelze. Existují totiž spořicí účty zcela bez jakýchkoli podmínek, tedy "uložím kolik chci, vybrat můžu, kdy chci, a celá částka se úročí stejnou sazbou", ale těch je jen pár.

U dalších to není tak jednoduché. Někde úročí pásmově, což znamená, že určitý úrok platí pouze na konkrétní částku, jinde zase nemáte ke svým penězům okamžitý přístup, ale výběr je vázaný výpovědní lhůtou, která se pohybuje od několika týdnů po roky. Což je vlastně princip termínovaného vkladu, i když jej banky nazývají spořicím účtem. Někde zase do hry vstupují určité bonusy, pro jejichž získání musíte splnit další podmínky.

Některé banky nabízejí více druhů "spořáků", do přehledu jsme vybrali účty takové, kde je těch podmínek co nejméně. Jednu z nejsložitějších nabídek má třeba Česká spořitelna, ostatně i proto nebyla zařazena do loňského Reality testu.

Záložny jsou na tom lépe

Spořicí účty nabízejí kromě bank také spořitelní družstva. Většinou však jde spíš o jiné pojmenování termínovaného vkladu, roli tu hraje výše vkladu a výpovědní lhůta. A platí, že čím víc peněz a na delší dobu uložíte, tím vyšší úrokovou sazbu získáte.

Například u Akcenty dosáhnete na zhodnocení 2,5 procenta, když si uložíte méně než 100 tisíc na jeden rok, ale i 4,7 procenta, to však už musíte mít uloženo víc než 800 tisíc na pět let. Creditas nabízí sice bezkonkurenčních 3,5 procenta, účet je však s výpovědní lhůtou tři roky, předčasně vybrat můžete 30 procent aktuálního zůstatku. Spořicí účet s výpovědní lhůtou nabízí i WPB Capital - sazba je od jednoho do 4,35 procenta podle výše úložky a délky výpovědní lhůty.

Ale existují i výjimky. Třeba naprosto nepřekonatelnou nabídku má dnes Metropolitní spořitelní družstvo, které nabízí Spořicí konto bez jakýchkoli podmínek (kromě toho stát se členem družstva a zaplatit stokorunový vstupní poplatek) s ročním úrokem 2,8 procenta. Zajímavý výnos 2,3 procenta na bezpodmínkovém spořicím účtu nabízí Moravský peněžní ústav a 2,55 procent WPB Capital, zde však pouze do zůstatku 150 tisíc korun.

Bojíte se? Kampeličky nekoušou

Stále mnoho lidí se bojí svěřit své úspory záložnám, protože by mohli o peníze přijít. Možná to nevíte, ale vklady u spořitelních družstev a družstevních záložen jsou také jako ty bankovní pojištěny u Fondu pojištění vkladů. Kdyby tedy záložna zkrachovala, vyplatí vám 100 procent vkladu do hodnoty 100 tisíc euro (cca 2,5 milionu korun).

Jak dlouho stávající zhodnocení vydrží, nikdo neví

V prognózách dalšího vývoje se banky shodují. Žádnou změnu neplánují, nicméně situaci sledují a pravidelně vyhodnocují. Podle Marka Pšeničného z České spořitelny není vyloučeno snížení sazeb, na druhou stranu Axa Bank pracuje i se scénářem opětovného zvýšení úrokové sazby.

Banky si uvědomují, že spořicí účty nejsou v současné době tahounem, proto rozšiřují svou nabídku o další možnosti spoření. Například UniCredit Bank nabízí investiční životní pojištění Multi Invest 2018, které kombinuje možnost dosažení výnosů vyšších než inflace a stoprocentní kapitálovou ochranu. "Plánujeme uvést na trh nový produkt, kde klientům nabídneme vyšší zhodnocení jejich vkladů výměnou za likviditu," uvádí Eva Šebestová z Axa Bank.

V březnu chce představit unikátní produkt zhodnocení financí i Volksbank (od 28. února 2013 změní banka název na Sberbank CZ). Podle mluvčí Lucie Hálové prý bude mít srovnatelnou úrokovou sazbu s nejvyššími sazbami u spořicích účtů na trhu. Další možnou alternativou jsou investice do podílových fondů, které najdete v portfoliu většiny bank.