Konec roku se blíží. Nenechte si uniknout maximální státní podporu

1. Až dva tisíce za rok na stavební spoření

Spořit ve stavebním spoření se dá na bydlení i na cokoliv jiného. Navíc k němu získáte státní podporu až 2 000 korun za rok. Podpora se ovšem váže na vaše vlastní platby a jejich celkovou výši za kalendářní rok. Do částky se dále zahrnují i úroky a poplatky. Pokud si posíláte 500 korun měsíčně, mimo zhodnocení a poplatky budete mít na smlouvě celkem 6 000 korun. Stát vám přidá 10 %, tj. 600 korun každý rok.

Pokud chcete od státu více, musíte si navýšit pravidelnou platbu, nebo před koncem roku něco jednorázově „doposlat“. Optimální měsíční částka pro maximální státní podporu je 1 700 korun. Podle Stanislava Olivy, produktového manažera Stavební spořitelny České spořitelny, si spoří 20 tisíc korun ročně celkem 62 % nových spořících klientů Buřinky. Více než polovina klientů tak využívá plnou státní podporu.

Tip: Jak získat co nejvíc

Jestliže máte nějakou korunu navíc, sečtěte vaše platby za rok 2017 a dopošlete na smlouvu takovou částku, aby celkový součet tvořil 20 tisíc za rok. „Určitou formu mimořádného vkladu před koncem roku využívá zhruba 15 % našich klientů. Cca 10 % z nich pak jednorázově vkládá více než 10 tisíc,“ dodává Stanislav Oliva.

Příklad: Když si měsíčně odkládáte 500 korun a chcete nejvyšší podporu, je potřeba si před koncem roku na smlouvu poslat 14 tisíc korun. Ovšem pozor – více než 20 tisíc ročně se do „stavebka“ z pohledu státní podpory nevyplatí dávat – stát vám stejně více než dva tisíce korun nepřidá. Případný přebytek nad 20 tisíc směřujte jinam, třeba do doplňkového penzijního spoření.

2. S „penzijkem“ víc než šest tisíc

Tak zvané penzijko, tedy staré penzijní připojištění a nové doplňkové penzijní spoření má v Česku 4,5 milionu lidí, a to i díky štědré státní podpoře ve výši až 6 360 korun za rok. Na plný státní příspěvek 230 korun mají nárok všichni, kdo si spoří minimálně tisícovku měsíčně. Kdo si na své penzijko posílá méně než 300 korun, nedostane nic.

Spoření na důchod: státní příspěvek a sleva na dani Vlastní měsíční platba v Kč 100 300 500 800 1000 1500 2000 3000 Státní měsíční příspěvek v Kč 0 90 130 190 230 230 230 230 Roční úspora na daních v Kč 0 0 0 0 0 900 1800 3600 Celkem roční výhody v Kč 0 1080 1560 2280 2760 3660 4560 6360 Pozn.: Snížit si daňový základ o 24 tisíc Kč (tj. čistého 3 600 Kč) bude možné prostřednictvím daňového přiznání za rok 2017, které se podává v roce 2018.

Češi většinou maximální příspěvek nezískají, protože si v průměru posílají 600 až 700 korun. Při pravidelném spoření více než tisíc korun měsíčně, si přitom navíc lze snížit i daňový základ o vlastní platby. Chcete-li čerpat od státu maximum, posílejte si na „penzijko“ minimálně tři tisíce korun měsíčně.

Tip: Snižte si daňový základ

Také u „penzijka“ můžete dosáhnout na nejvyšší státní podporu mimořádnou platbou před koncem roku. Státní příspěvky, které vám v průběhu roku unikly, sice zpětně nezískáte, ale snížení daňového základu až o 24 tisíc ano. Jakub Šebesta, manažer podílových fondů a penzí ze společnosti AXA, doplňuje: „Našim klientům nabízíme službu Daňový automat. Služba kontroluje výši vlastních plateb klientů, které v prosinci prostřednictvím SMS informujeme o chybějící částce pro využití maxima daňových výhod. Klienti tak získají detailní přehled o možnosti daňového zvýhodnění a podklady pro snadné doposlání finančních prostředků.“

I tady platí, že nic se nemá přehánět. Posílat si na penzijní spoření více než tři tisíce nemá zvláštní význam. Státní výhody jsou totiž „zastropovány“. Podle společnosti AXA využívají plný státní příspěvek a daňové výhody pouze 3 % klientů.

3. S životním pojištěním si snížíte daňový základ

Díky životnímu pojištění si lidé mohou snížit daňový základ o dalších až 24 tisíc korun ročně. Daňové výhody se ovšem vztahují jen na platby za pojištění pro případ smrti. Pokud si na své pojištění platíte třeba 863 korun měsíčně, neznamená to, že celou tuto částku budete mít daňově uznatelnou. Bude to jen její část, která padne na riziko smrti.

Daňové zvýhodnění se vztahuje i na investiční složku smlouvy. Ale pozor. Někteří nepoctivci se i přes hrozbu pokuty snaží klientům vnutit životní pojištění, kde jde většina z platby na spoření, respektive investice na důchod. A to je nesmysl. Životní pojištění slouží v první řadě k pojištění. Pokud chcete spořit na důchod, raději sáhněte po doplňkovém penzijním spoření.

Tip: Daňovou úlevu zajistí mimořádná platba

Mimořádnou platbu můžete využít i do životního pojištění a před koncem roku ji do pojišťovny pošlete jako tzv. mimořádné pojistné. „V opačném případě vám velkou část ‚sežerou‘ poplatky pojišťovny. U pojišťovny si také ověřte, zda smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti a kolik si tam můžete mimořádně doposlat. Osobně ale tuto variantu nedoporučuji, většinou to nedává smysl,“ radí Lukáš Škopek, vedoucí péče o firemní zákazníky Partners.

4. Příspěvek i od zaměstnavatele

Na životní pojištění a penzijní spoření vám může přispět i zaměstnavatel, a to až 50 tisíc korun za rok. Především penzijní spoření patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity. Firmy smí přispívat jak průběžně, tak jednorázově vše najednou. Pro účely daňového zvýhodnění v tom není rozdíl. Z pohledu zaměstnanců je ovšem atraktivnější průběžné zasílání.

Tip: Penzijní spoření versus životní pojištění

Kam poslat příspěvek zaměstnancům raději?

„Pokud chce firma zaměstnancům před koncem roku doposlat nějaký peníz navíc, doporučuji využít platbu do penzijního spoření. Málokterý finanční poradce umí nastavit životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele tak dobře, aby to bylo pro zaměstnance výhodné. Často se stává, že z nastavení životního pojištění má pak radost pouze zprostředkovatel, ne klient,“doplňuje Lukáš Škopek.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření v Česku využívá zhruba milion a půl lidí a toto číslo stále narůstá. Průměrný příspěvek je kolem 700 korun měsíčně.