O stavební spoření dál roste zájem, vylepšují se i akční nabídky

„O stavební spoření se zvedá zájem, do začátku října letos Češi uzavřeli na 326 tisíc nových smluv, což je meziroční nárůst o 16 procent,“ říká Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust.

Státní podpora sice v průběhu let klesala a roční zhodnocení dnes dosahuje přibližně tří procent, ale stavební spořitelny přicházejí s různými akcemi, aby „stavebko“ udržely stále atraktivní.

Časově omezené akce se nejvíce objevují nyní ke konci roku, kdy je pomyslný vrchol sezony uzavírání smluv o stavebním spoření, a to díky možnosti získat státní podporu i za stávající rok. Jak využít stavební spoření co nejefektivněji?

„Maximální státní podpora u stavebního spoření je 2 000 korun ročně, pokud na svůj účet pošlete za rok alespoň 20 000 korun. Stát vyplácí podporu po celou dobu trvání smlouvy, pokud na ni jsou posílány peníze, ale optimální je nastavit cílovou částku na 150 000 korun a po šesti letech smlouvu vypovědět a uzavřít novou. Při vyšších ročních úložkách a přesáhnutí šesti let výnosnost spoření výrazně klesá,“ upozorňuje analytik Roman Bečička.

Přehled akcí stavebních spořitelen

Aktuálně jsou na trhu dostupné například časově omezené akce zaměřené na mladé lidi, děti a dospělé. Za uzavření smlouvy lze získat prémie a bonusy, nebo se zapojit do soutěží o automobil či zlatou cihlu. A slevy a tím i lepší zhodnocení vkladů můžete získat třeba i za uzavření stavebního spoření online.

1. Českomoravská stavební spořitelna (Liška)

Pro klienty ve věku 18 až 35 let nabízí Liška do konce roku 2018 prémii až 2 000 korun, což prakticky znamená smlouvu do cílové částky 200 000 korun bez poplatku za uzavření.

2. Modrá pyramida

Pro nové zájemce o stavební spoření má Modrá pyramida dvě akce, které jsou platné do 14. prosince 2018. První je „Prémie 2 000“, která v sobě kombinuje finanční prémii ve výši poplatku za sjednání stavebního spoření (až do výše 2 000 korun) a úrokový bonus +0,5 % p.a. Až do výše cílové částky 200 000 korun tak lze uzavřít smlouvu zdarma.

Druhá akce „Spoření Efekt“ umožňuje zhodnocení jednorázového vkladu. Pokud klient vloží alespoň 50 000 korun během prvních čtyř měsíců od podpisu smlouvy, je mu tento vklad úročen navíc úrokovým bonusem +0,5 % p.a. k základní úrokové sazbě (celkem tedy 1 %). I u této varianty spoření pokryje finanční prémie poplatek za sjednání stavebního spoření až do výše 2 000 korun.

3. Raiffeisen stavební spořitelna

Akce je určena lidem, kteří u spořitelny doposud neměli uzavřenou smlouvu o stavebním spoření nebo poslední smlouvu ukončili nejpozději k 31. prosinci 2016. Nová smlouva musí mít cílovou částku alespoň 200 tisíc korun a zůstatek na ní k 19. prosinci 2018 minimálně 20 tisíc korun. To klientovi umožní získat dva tisíce korun ve formě slevy z úhrady za uzavření smlouvy a dále maximální státní podporu za tento rok. Akce potrvá do 17. prosince 2018.

Kdo si uzavře stavební spoření do 31. listopadu 2018, získá navíc pokladničku ve tvaru zlaté cihly a může soutěžit i o skutečné zlaté cihly.

4. Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)

V případě uzavření stavebního spoření online během listopadu 2018 lze získat při vkladu 2 000 korun do konce ledna 2019 prémii v ceně za uzavření smlouvy. Klienti, kteří od 1. do 30. listopadu 2018 uzavřou smlouvu o stavebním spoření a ve stejném termínu a vloží na účet 2 000 korun, mohou soutěžit také o Škodu Octavii.

Pro klienty do 15 let při uzavření smlouvy do konce roku nabízí Buřinka bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy, maximálně však 1 500 korun a jako dárek pro děti do 5 let led lampičku, dětem od 6 do 15 let powerbanku.

5. Wüstenrot

Tato stavební spořitelna má speciální nabídku pro klienty do 24 let. Tito mladí lidé mohou při uzavření smlouvy s cílovou částkou 150 000 korun (stavební spoření Kamarád) a s cílovou částkou 300 000 korun (stavební spoření Kamarád+) získat bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy. Podmínkou je vložit do čtyř měsíců na účet stavebního spoření částku ve výši jednoho procenta cílové částky. Prakticky jde opět o možnost uzavření smlouvy bez poplatku. Tato akce není nijak časově omezena.