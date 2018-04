Stonat pár dní se nevyplácí

Téměř polovinu z celkového počtu pracovních neschopností mají na svědomí nachlazení, chřipka, angína. "V počtu prostonaných dnů ale vedou nemoci páteře a meziobratlových plotének," říká Štěpánka Mikešová z České správy sociálního zabezpečení. V krajích s vysokou mírou nezaměstnanosti a tam, kde mají lidé poměrně nízké příjmy, je nemocnost častější. "Můžeme se však jen domnívat, zda lidé odchodem na nemocenskou řeší svou životní situaci třeba v době, kdy se jejich zaměstnavateli nedaří. Je to totiž věc mezi nimi a lékařem," říká Kateřina Prejdová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Nejeden lékař zároveň potvrdí, že se dlouhodobý strach ze ztráty zaměstnání negativně podepisuje na duši i na tělesném zdraví.



Plat a jeho vliv na nemoc



Dlouhodobě se ukazuje, že nejčastěji marodí lidé s hrubým měsíčním příjmem od deseti do šestnácti tisíc korun. Počínaje letoškem je nemocenská radikálně zkrácena, zejména v prvních třech dnech a do dvou týdnů nemoci. Statistika nemocnosti za

Změny v proplácení nemocenské nastaly od ledna tohoto roku...více informací naleznete ZDE!

Navrhované změny k nemocenské



* Za první tři dny nemoci by měl zaměstnanci v pracovní neschopnosti zaměstnavatel platit náhradu mzdy, která má činit 35 procent z průměrného výdělku.



* Dalších 11 dnů (ale bez víkendů) by měl zaměstnavatel platit náhradu mzdy, která má činit 70 procent z průměrného výdělku.



* Poté bude příslušná správa sociálního zabezpečení vyplácet nemocenskou za kalendářní dny. Kolik činí nemocenská? (Kč)



Hrubý příjem 8000 16 000 25 000

Za první tři dny 180 345 420

Za 31 dní stonání 5095 9810 11 789

tento rok bude asi vypadat jinak. Řada lidí si již nyní raději vybírá kvůli krátké nemoci dovolenou. Z loňských údajů České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že ti, kteří brali sedm tisíc hrubého, byli zhruba stejně často - a poměrně málo - nemocní jako lidé s hrubým příjmem 25 000 korun. "Ti s velmi nízkými příjmy si asi prostě nemohou dovolit nevydělávat, protože by se posunuli na minimum, s nímž lze těžko vyjít," míní ekonom David Marek. Lidem s opravdu vysokými příjmy se nemocenská nevyplatí, je hluboko pod jejich standardem.Od hrubého příjmu 25 000 korun počet pracovních neschopností klesá prudce dolů. Tolik se vydělává v úspěšných firmách, z odvětví nejvíce v bankovnictví a pojišťovnictví. S nachlazením se lépe přežívá v kanceláři než venku na stavbě, byť i tak je to někdy hazard se zdravím. Některé zahraniční firmy umožňují manažerům zůstat doma několik dní v roce nad rámec dovolené, aniž to musí nějak zvlášť zdůvodňovat.Řada podniků marně bojuje s vysokounemocností. Stačí, když zůstane doma deset lidí z pětadvaceti, a firma začne mít vážné problémy. Zaměstnavatelé se i proto brání návrhu nového zákona, podle něhož by oni měli hradit lidem nemocenskou. Stavební, zemědělské či zpracovatelské firmy mají nejvyšší nemocnost a hrozí se následných finančních potíží.Podle Milana Veverky, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, by nemocenské měly hradit zdravotní pojišťovny. "Přes ně projde každý nemocný, financují zdravotní péči, takže by se měly snažit o minimální nemocnost," říká. Zaměstnavatelé jsou také pro efektivnější kontroly nemocných.Zazvonit u dveří a zkontrolovat, zda člověk na neschopence kvůli problémům se zády právě neskládá uhlí do sklepa, nesmí zaměstnavatel, ale pouze kontroloři správy sociálního zabezpečení. "Jediným postihem zaměstnance při porušení léčebného režimu je odebrání dávek nemocenského. Je to věc čistě mezi lékařem a pacientem," vysvětluje mluvčí ministerstva práce Prejdová."Měli jsme obrovskou nemocnost, zvlášť u některých lidí. Samozřejmě nejde nikomu nakázat, aby byl zdravý. Ale v boji proti simulantům pomáhá, když odměníme ty, kteří jsou nejméně nemocní," tvrdí šéf jedné strojírenské společnosti na severní Moravě. Přesto má strach uvést totožnost svou i podniku, aby prý za opatření nebyl popotahován odbory nebo někým ze zaměstnanců. Jana Haniková z odboru personálního rozvoje Karosa Vysoké Mýto je otevřenější.Vysvětluje, že jejich společnost sází především na prevenci, ale výsledky jsou těžko měřitelné. "Chceme, aby každý vedoucí znal důvody nemocnosti ve svém úseku. Měsíčně vyhodnocujeme absenci po jednotlivých střediscích, zabýváme se opakovanou a dlouhodobou absencí," říká Haniková. Důležitý je také trvalý dozor bezpečnostního technika, pravidelné prohlídky u závodních lékařů, ozdravný program zahrnující například rehabilitační masáže, plavání, podávání vitaminů. Patří sem i vyplácení takzvané odměny za prosperitu, kdy nejvyšší částku obdrží zaměstnanci, kteří odpracovali všechny pracovní dny.