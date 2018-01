Stravenka není stravné. Za služební cesty si zpětně vybojoval 22 tisíc

Zdeněk Červek pracoval do roku 2014 jako technik pro firmu, která ho pravidelně vysílala na týdenní pracovní výjezdy po celé České republice. Většinou prováděl údržbu telekomunikačních stožárů ve vzdálených městech. Práce to byla náročná a pravidelně byly její součástí dlouhé přesčasy. Teprve zpětně si pak zaměstnanec uvědomil, že měl po celou dobu výjezdů nárok na proplácení stravného, které však nedostával.

„Jediné, co jsme od zaměstnavatele dostávali, byl příspěvek 25 korun na padesátikorunovou stravenku. Zjistil jsem si ale, že stravenky se nepočítají do stravného, je to vedené jako benefit. Vypočítal jsem si, že za všechny pracovní výjezdy mám nárok na 22 tisíc korun za stravné,“ přibližuje Červek.

Když oslovil zaměstnavatele, aby mu stravné vyplatil, nepochodil. Firma uznala, že stravné nevyplácela tak, jak nařizuje zákon, avšak začala si vymýšlet stále nové a nové podmínky k tomu, aby peníze vyplatila. Zdeněk Červek se proto obrátil na společnost Vašenároky.cz, která pomáhá poškozeným zaměstnancům v boji za svá práva.

„Zaměstnavatel je ze zákona povinen vyplatit zaměstnanci cestovné a stravné za pracovní cestu do deseti dnů od odevzdání všech podkladů. Pokud tak neučiní, měl by jej k tomu zaměstnanec vyzvat. Pokud ani takto své peníze nezíská, může se svého nároku domáhat soudní cestou. Možné je také podat stížnost na zaměstnavatele u inspektorátu práce, touto cestou lze ovšem docílit pouze pokuty pro zaměstnavatele, své peníze zaměstnanec zpravidla nezíská,“ přibližuje právník společnosti Vašenároky.cz Petr Novák.

Advokát Petr Novák začal případ řešit nejprve mimosoudní cestou. Pokusil se získat peníze pro svého klienta od firmy domluvou, ale když to nebylo možné, předal případ soudu. Až ten musel rozhodnout, že stravné v plné výši panu Zdeňkovi skutečně náleží a ten tak konečně získal svou kompenzaci. Ale bez zapojení právníka by se jí nejspíš nedočkal.

Zapamatujte si:

V letošním roce došlo ke zvýšení sazeb v závislosti na vývoji cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování. Výše tuzemského stravného pro rok 2018 je dána vyhláškou č. 463/2017 Sb.

Pro zaměstnance v podnikatelské sféře jsou stanoveny minimální sazby, ve veřejném sektoru je stanovena i maximální výše stravného.

Pokud zaměstnanec jede do zahraničí, má nárok na stravné v cizí měně.

Obdobně má zaměstnanec na služební cestě nárok na proplacení cestovních výdajů a výdajů za ubytování.

Stravné za každý kalendářní den pracovní cesty Délka pracovní cesty Státní sektor Podnikatelská sféra

(minimální sazby) 5 až 12 hodin 78 – 93 Kč 78 Kč Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 119 – 143 Kč 119 Kč Déle než 18 hodin 186 – 223 Kč 186 Kč Zdroj: Sazby pro rok 2018, vyhláška č. 463/2017 Sb.

Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu: