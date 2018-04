Čtyři kroky, jak dobře ochránit své bydlení v bytovém domě

"Obsah pojistné smlouvy bytového domu zná zpravidla jen výbor společenství vlastníků, měl by ji znát ale každý uvážlivý vlastník bytu," říká Milan Káňa z Kooperativy.

Mnohá společenství vlastníků kvůli krizi šetří každou korunu a z pojištění bytového domu vypouštějí rizika, která jsou podle nich "málo pravděpodobná". Nebo u některých nebezpečí, jako je třeba vichřice, tíha sněhu či vodovodní škody, zvolí příliš nízké pojistné limity a předpokládají, že k rozsáhlému poničení domu nikdy nedojde.

Pojistky některých bytových domů a paneláků tak mají do dobré pojistné ochrany hodně daleko. Nebo jsou zastaralé a vůbec nepřihlížejí k tomu, že v domě proběhla rekonstrukce či obnova společných částí. V případě, že by došlo k rozsáhlému poškození domu nebo jeho zničení, peníze vyplacené z pojistky nemusí stačit na uvedení objektu do původního stavu. Vlastníci by tak museli sáhnout do své kapsy nebo se zadlužit.

"Jde o dobrovolné pojištění a je na rozhodnutí společenství vlastníků, zda si budovu pojistí či nikoliv. Nesmírně důležité je správně nastavit pojistnou částku a rozsah pojištění, což obvykle bývá kámen úrazu," poznamenává Jiří Cívka z pojišťovny Generali.

Čtěte, na co pamatovat, abyste chránili svůj majetek pokud možno rozumně.

Pokud nevíte, jak je váš bytový dům pojištěný, začněte být aktivní. Obraťte se na výbor či správce objektu, aby vám sdělil, u které pojišťovny je pojistka uzavřená, jaká rizika zahrnuje, co je konkrétně ochráněno a na jaké pojistné limity. "V pojištění budovy nejsou jen obvodové zdi, ale také okna, vchodové dveře, společné prostory, rozvody, výtahy a tak dále. Zkrátka vše, co slouží k provozu domu," přibližuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Dobrá pojistka by měla poskytovat poměrně širokou pojistnou ochranu a u zrekonstruovaných domů by měla pamatovat třeba i na riziko, že novou zateplenou fasádu mohou vyklovat ptáci.

Zjistěte si také, kdy výbor či správce vašeho domu pojistku naposledy aktualizoval. Některá společenství vlastníků se o aktualizaci pojistek moc nestarají a dům tak může být podpojištěný. Jestliže je pojistná částka příliš nízká, je pak nízké i odškodnění případné škody.

Fakta Jen 49 procent lidí průběžně aktualizuje pojistnou částku.

Celkem 69 procent lidí si přitom myslí, že jsou pojištěni dobře.

Nejvíce se lidé obávají rizika požáru. zdroj: průzkum ČAP

"Pokud dojde k rekonstrukci, vylepšení domu či ke změně zastavěné plochy, mělo by společenství vlastníků sjednané pojištění aktualizovat co nejdříve," upozorňuje Václav Bálek z Allianz pojišťovny.

Jestliže bytový dům není dobře chráněný a pojistka je stará, začněte to řešit, je to i váš majetek. "Pojistná smlouva je stará, když její parametry přestanou odpovídat skutečnému stavu bytového domu a potřebám jeho dostatečné pojistné ochrany. Pojistná částka by určitě měla odpovídat hodnotě, za kterou by bylo možné postavit dům stejných kvalit a na stejném místě," vysvětluje Jan Marek z České pojišťovny.

Po pěti letech, kdy si společenství vlastníků musí zvolit nový výbor, je užitečné provést revizi pojistné smlouvy. Zároveň je dobré získat nabídky od jiných pojišťoven a porovnat je se stávající smlouvou. Během let se pojistné produkty vyvíjejí a může se stát, že jinde získáte lepší pojistnou ochranu.

Užitečné je také vědět, že pojistnou částku, na kterou je obytný dům pojištěný, lze ošetřit takzvanou indexací. Pokud je indexace v pojistce sjednaná, pojišťovna podle dohodnutých podmínek hlídá, aby se pojistná částka navyšovala podle růstu cen ve stavebnictví a dům tak nebyl podpojištěný.

Máte-li problémy prosadit ve společenství vlastníků dobrou pojistnou ochranu celého bytového domu, pojistěte si stavbu bytu raději samostatně. "Toto pojištění se vztahuje na podlahové krytiny, omítky, malby, tapety, obklady, koupelnu, WC, kuchyňskou linku, etážové topení atd. Zároveň si klient sám určí rozsah pojistné ochrany včetně spoluúčasti a nebude závislý na smlouvě, kterou sjednalo společenství vlastníků," přibližuje Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Na jak vysokou částku byt pojistit, aby byl pojištěný rozumně, je užitečné se poradit. Pojišťovací poradci při stanovení pojistné částky bytu vycházejí z metrů čtverečních zastavěné plochy, z toho, zda se jedná o panelový dům, který byl postaven v hromadné výstavbě, nebo o netypový dům. Přihlíží se také k tomu, zda jde o běžné či nadstandardní provedení. I o tuto pojistku je pak třeba se starat a po čase ji aktualizovat.

Kolik orientačně stojí samostatná pojistka stavby bytu Pojistná částka bytu v Kč Roční pojistné v Kč 500 000 280 až 1 100 1 000 000 560 až 1 300 Zdroj: oslovené pojišťovny, výše pojistného záleží na zvolené variantě

Jestliže dům, ve kterém vlastníte byt, je pojištěný kvalitně, je zbytečné sjednávat vlastní smlouvu. V takovém případě postačí, když si pojistíte pouze domácnost, tedy vnitřní zařízení bytu. Jak přitom nechybovat, čtěte zde.

Pokud splácíte hypotéku, samostatnou pojistku stavby bytu již máte, bez ní by vám banka žádné peníze nepůjčila. Ani v tomto případě byste však neměli zapomenout na pojištění domácnosti.

