Reality test spořicích účtů: hodnotí se čtvrtletí, rozdíly se zvyšují

Zatímco před měsícem byl rozdíl 645 korun, nyní je to už 693 korun. První místo si stále drží Air Bank, na poslední klesla mBank.

PŘEHLEDNĚ Připsání úroků a poplatků za březen 2012

"Březen je výjimečný tím, že je prvním měsícem v našem testu, u kterého se uplatní kompletní připsání úroků u těch bankovních ústavů, které připisují úroky čtvrtletně," říká autor projektu Patrik Nacher. Jsou to ČSOB, ING, Komerční banka, UniCredit Bank a Volksbank.

Všechny banky, i ty, které připisují úroky čtvrtletně, připsaly úroky ve správné výši. Za povšimnutí stojí rozdíly v datech připsání. Jsou na úrovni dvou, tří dnů, což ale při částce použité při testování nehraje prakticky žádnou roli. U milionových částek by však rozdíly mohly být zajímavé.

Raiffeisenbank z testu vyloučili

Původní testování začínalo se 17 účty, od března je jich jen 16. Raiffeisenbank přestala totiž spořicí účet zařazený do testu poskytovat. "Hledali jsme v souladu se statutem Testu u banky náhradu, která by splňovala podmínky, ale bohužel jsme nenašli," vysvětluje Patrik Nacher, proč je v tabulce o banku míň.

UniCredit Bank - odpadla nutnost platit běžný účet

O další změnu, která zahýbala pořadím, se postarala UniCreditBank. Když spořicí účet v prosinci zakládali, byl pevně navázán na účet běžný, čili s povinný poplatkem.

Pravidla testu Test sleduje už čtyři měsíce peníze na 17 spořicích účtech. Prvotní vklad byl 130 tisíc, což je částka, která podle ČNB v průměru zhruba vychází na jeden účet a netermínovaný vklad. Výsledky za první měsíce a metodiku testování najdete zde.

"Začátkem března nám z banky sdělili, že od ledna tato povinnost odpadla. Běžný účet jsme tedy zrušili a od březnového vyúčtování již nezapočítáváme padesátikorunový poplatek," říká Patrik Nacher a dodává, že když běžný účet rušili, řekla jim pracovnice banky, že tato vázanost byla zrušena až ke konci února, nikoli tedy již v lednu, jak zněla původní informace.

Proto se v redakci Bankovnipoplatky.com zajímali, jestli se měli šanci o této změně dozvědět i ostatní majitelé stejného spořicího účtu. "Nenašli jsme ji ani na webu banky, ani ve zprávách z banky po přihlášení se do internetového bankovnictví. Je tedy otázkou, zda se běžný klient o této změně dozví, nebo i nadále platí 50 korun měsíčně za účet, který pro vlastní vedení spořicího účtu už není nutný," doplňuje Patrik Nacher.

Apríl zasáhl v Air Bank

K zajímavé situaci došlo u banky, která zatím v žebříčku vede. Air Bank totiž připsala svým klientům omylem místo úroku 2,5 procenta, jen procento jedno. A to logicky vyvolalo bouři u klientů, kteří zaplavili internetové diskuse. Vzhledem k tomu, že se to stalo právě 1. dubna, napadlo mnohé, jestli to nebyl od banky Apríl.

Co se stalo? Podle generálního ředitele banky šlo o celkem sofistikovaný technický problém, kdy banka před měsíční závěrkou testovala úpravu systému, která měla zrychlit běh samotné závěrky. "V testovacím prostředí vše proběhlo korektně, ovšem po nasazení úpravy na produkční prostředí se ukázalo, že v samotném testovacím prostředí byla chyba, která zabránila odhalení problému před nasazením do produkce," vysvětlili z Air Bank.

Banka ještě během neděle připsaný špatný úrok stornovala a připsala klientům správnou částku.