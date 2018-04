Kdo vydělá pár korun, přijde o podporu. Šéfka úřadu vysvětluje proč

Projekt, na kterém jsem pracovala v jedné firmě, skončil a tím i mé zaměstnání. Prozatím. Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Pokud jste v uplynulých dvou letech odpracovala minimálně 12 měsíců a během té doby si platila důchodové pojištění, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Nárok máte také v případě, že jste nepracovala, ale započítávala se vám tzv. náhradní doba. To je třeba období, kdy člověk pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, osobně pečuje o dítě do čtyř let nebo o osobu blízkou (II., III. IV. stupeň závislosti). Nebo vykonává dlouhodobou dobrovolnickou službu, která překračuje v průměru 20 hodin v kalendářním týdnu.

Jak dlouho mi budete podporu v nezaměstnanosti vyplácet?

Podporu v nezaměstnanosti vyplácí úřad práce v takzvané podpůrčí době. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání:

do 50 let věku 5 měsíců

nad 50 do 55 let věku 8 měsíců

nad 55 let věku 11 měsíců

Rozhodující je věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících činí podpora 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. V případě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se podpora vypočítá z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud člověk před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je po celou dobu procentní sazba podpory v „jen“ 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

A kolik je maximální možná částka podpory v nezaměstnanosti?

Maximální částka činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Letos to tak vychází na 15 024 korun. Pokud uchazeč nastoupí na rekvalifikaci, je maximální výše podpory vyšší, a to 0,65násobek průměrné mzdy, tedy 16 837 korun.

Mohu si k podpoře přivydělávat?

Uchazeč o zaměstnání si může v době, kdy je v evidenci úřadu práce, přivydělat v takzvaném nekolidujícím zaměstnání. Hrubý příjem ale nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. V roce 2016 je minimální mzda 9 900 korun, možnost přivýdělku tedy činí 4 950 korun hrubého za měsíc. Platí ovšem i další omezení. Pokud si začnete přivydělávat, výplata podpory v nezaměstnanosti se vám zastaví. Znovu začne být vyplácena až ve chvíli, kdy váš přivýdělek skončí. Nikdy tedy nedostanete podporu a přivýdělek najednou v jednom měsíci.

A omezení výše přivýdělku platí i po uplynutí nároku na podporu?

Ano, je to dáno zákonem. I po uplynutí podpůrčí doby, kdy dostáváte podporu, si můžete měsíčně vydělat jen 4 950 korun měsíčně. Pokud si vyděláte víc, budete z evidence vyřazena. Bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny má klient povinnost nahlásit úřadu informaci, že pracuje. A to nejpozději v den nástupu do zaměstnání. V případě, že pobíráte podporu, tak nejpozději v den sjednání dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo nástupu do práce u pracovní smlouvy. Zároveň musíte ve lhůtě stanovené úřadem dokládat výši hrubého měsíčního výdělku nebo odměny.

Ještě bych chtěla upozornit na to, že, nekolidující zaměstnání je vlastně jedna z možností, jak člověk může oživit nebo získat pracovní návyky, které mu následně mohou pomoci získat práci. Je to tedy dočasná možnost, nikoli trvalé zaměstnání.

V případě, že mám brigádu a zároveň jsem vedená na úřadu práce, podávám si sama daňové přiznání?

Úřad práce vydá na požádání potvrzení o vedení v evidenci za příslušný rok, které je přílohou k daňovému přiznání. Samotné podání daňového přiznání je pak na klientovi.

Jsem-li v evidenci úřadu, jak dlouho za mě stát platí pojištění?

Během evidence odvádí stát za uchazeče zdravotní pojištění. Sociální pojištění se neplatí, ale započítává se po určitou dobu jako náhradní doba pojištění. Ta určitá doba se komplikovaně vypočítává a pokud byste ji potřebovala vědět přesně, podívejte se na stránky Úřadu práce ČR do brožury s názvem Úřad práce - partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele.

A jak je to v případě, když pobírám podporu v nezaměstnanosti a po pár měsících nastoupím znovu do práce. Jak dlouho musím v zaměstnání „vydržet“, abych se opět po jeho skončení mohla přihlásit na úřad a požádat znovu o podporu v nezaměstnanosti?

Poté, co klient vyčerpá 5 měsíců vyplácení podpory (v příp. klienta do 50 let), musí následně pracovat minimálně šest měsíců a zároveň mít splněnou zákonnou podmínku, tedy že v posledních dvou letech před zařazením do evidence odpracoval minimálně 12 měsíců. Pak bude opět zařazen do evidence úřadu.

Další varianta je, že klient pobíral podporu například jen 2 měsíce, pak nastoupil do práce a za nějakou dobu se vrátil zpět do evidence. V takovém případě platí, že pokud se přihlásí zpět do 3 měsíců, naváže úřad práce na vyplácení podpory tam, kde skončil. Tedy ještě mu vyplatí tři měsíce podpory. V případě ale, že se vrátí po době delší než 3 měsíce, pak při splnění zákonných podmínek (tedy mimo jiné rok práce za 24 měsíců) bude klient pobírat podporu v nezaměstnanosti znovu.

