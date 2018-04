Úřad práce to s absloventy umí

Martina v červnu promovala na ekonomické fakultě. Na léto si naplánovala poslední prázdniny a v září se šla přihlásit na úřad práce. Zaměstnání si hledá aktivně sama a nárok na podporu nemá, ale nechce si přinejmenším platit zdravotní a sociální pojištění. Z podobných důvodů míří na pracovní úřad i další její spolužáci.

Na pražském úřadu práce přibylo jen během prvních šesti zářijových dní 247 uchazečů z řad absolventů. Celkově jich přitom bylo registrováno 918. „Za absolventa považujeme uchazeče, který dokončil školu a který za sebou ještě nemá dva roky praxe,“ upřesňuje Věra Prokopová, vedoucí odboru poradenství a zprostředkování na ministerstvu práce a sociálních věcí. Na úřadech práce tvoří absolventi něco přes čtyři procenta všech registrovaných uchazečů.

Pokud se chcete na úřadu práce zaregistrovat, musíte jej osobně navštívit. K evidenci stačí vyplnit žádost o zařazení žadatele o práci, mít s sebou platný občanský průkaz a doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání. Pozor! Zaregistrovat se můžete jen u úřadu práce v místě, kde máte trvalé bydliště.

Pokud bydlíte přechodně na jiné adrese, domluvte se s pracovnicí úřadu práce, aby vaši evidenci převedla za vámi.

Pozice jsou na internetu

Pracovníci úřadů práce nepopírají, že nabídka pracovních míst, která mohou nabídnout absolventům, je velmi omezená. Jejich aktuální přehled pro celou Českou republiku je na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz. Najdete zde i vyčerpávající informace o tom, jak při hledání místa přes úřad práce postupovat. „Po jednoduché registraci můžete každý den dostávat na e-mail přehled nových míst podle zadaných kritérií. Vytvořte si vlastní životopis, který si pak budou zaměstnavatelé číst,“ říká Hana Václavíková z pražského úřadu práce. Registrace se vyplatí i tomu, kdo si chce najít místo sám. Je pravda, že nárok na podporu má jen ten, kdo v posledních třech letech odpracoval alespoň 12 měsíců a z jehož mzdy se strhávalo sociální pojištění. Ale ani ti ostatní se nemusí starat o placení zdravotního a sociálního pojištění a také mohou požádat o sociální dávky.

Jen registrovaným uchazečům nabídnou úředníci rekvalifikační kurzy. Jsou bezplatné a nic nestojí ani individuální akční plán, který pro absolventy do pětadvaceti let a vysokoškoláky do dvou let po završení studia připraví pracovníci úřadu. Budou se vám věnovat individuálně, pozvou vás na absolventské semináře či na prezentaci firem, které hledají zaměstnance.

Nabídka jen pro absolventy

Většina absolventů najde práci do šesti měsíců od registrace. Ostatní si mohou zvýšit šanci na uplatnění v Informačním a poradenském středisku pro volbu a změnu povolání (IPS), do kterého je úřad práce pošle. Tam se mohou účastnit skupinové poradenské aktivity Job klub - Start. Seznámí se s trhem práce, zhodnotí vlastní možnosti. IPS nabízí i individuální poradenství. „Lze využít i ostatních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména příspěvek zaměstnavatelům na vytvoření nového pracovního místa, aby mohl absolvent získat alespoň rok praxe,“ dodává Věra Prokopová z ministerstva práce.

Rada MF DNES: s registrací na úřadu práce neotálejte

Pokud cestu na úřad práce odložíte, může vám vzniknout dluh na zdravotním a sociálním pojištění. Také nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká až ve chvíli, kdy se zaregistrujete do evidence uchazečů o práci.