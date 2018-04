Vydělejte si na důchod s rozumem

„Lifecycle“ (LC) fondy (neboli fondy životního cyklu) vznikly kvůli ulehčení investování zaměřeného na odchod do důchodu. První fondy životního cyklu vznikly začátkem devadesátých let ale jejich popularita začala růst až ve druhé polovině devadesátých let, kdy se začaly dostávat do povědomí veřejnosti zajišťující si penzi.

I když tento produkt přišel na svět poměrně nedávno, jeho vznik není žádným překvapením a je vlastně na první pohled úplně logický. Investor, který odkládá peníze s cílem zabezpečit se v důchodu, je vystaven nelehkému úkolu, spočívajícím v určení a případné postupné změně investičních cílů, definování investiční strategie, rozložení a obměna (rebalancování) aktiv, apod.

Investor uvažující vydělávat v dlouhém investičním horizontu si může dovolit umístit více prostředků do rizikových aktiv než ten, kdo zamýšlí investovat jen na dobu pár let. Největším lákadlem investorů je v případě LC fondů jejich široký záběr a postupné rebalancování portfolia, při kterém portfolio manažeři postupně v čase přesouvají prostředky z rizikových do konzervativních aktiv. Tím, zejména nezkušeným investorům, podstatně zjednodušují proces výběru toho správného investičního nástroje při jejich rozhodování o investici do budoucna. Pomohou jim také vyhnout se základním chybám začátečníků, jako jsou nákupy akcií v období trvalého růstu (hodně se o nich mluví, jsou v módě), nebo naopak jejich prodej při delším poklesu.

Komu jsou fondy životního cyklu určeny

LC fondy se doporučují investorům s dlouhým investičním horizontem, během kterého postupně mění váhu rizikových a nerizikových aktiv podle toho, kolik let zůstává investorovi do důchodu. Jestliže má střadatel do důchodu 30 let, je většina portfolia zainvestována v akciích (většinou jsou tyto fondy konstruovány jako fondy fondů, jsou to tedy akciové fondy). Naproti tomu při očekávaném odchodu do důchodu v průběhu tří let je již podstatná většina majetku nahromaděna v dluhopisech, případně nástrojích peněžního trhu (dluhopisových fondech a fondech peněžního trhu).

V současnosti jsou definovány dva typy LC fondů. Prvním typem jsou typické LC fondy se zaměřením na určité datum (Target-date Lifecycle funds), které vážou rozložení aktiv na předem stanovený konečný datum, kdy by měly výnosy fondu dosahovat svých maxim. Když tedy investor plánuje odchod do důchodu řekněme v roce 2025, vybere si fond, který má zpravidla přímo ve svém názvu tento letopočet (případně nejbližší, který je na trhu dostupný). Má tak zaručeno, že fond bude v čase přiměřeně upravovat rozložení aktiv v portfoliu. Bohužel, fondy tohoto typu u nás zatím k dostání nejsou. Jak to už ale bývá, každá zajímavá příležitost, které se daří zaujmout v zahraničí, se nakonec dostane i k nám. Chce to jen trochu času, domácí investoři se určitě dočkají.

Druhým typem fondů, které se také začleňují do skupiny Lifecycle funds, jsou fondy zaměřené na rizikový profil investora (Target-risk Lifecycle funds). Ty sice nesplňují jednu ze základních podmínek LC fondů (změna rozložení jednotlivých aktiv v čase), jako náhrada spořících důchodových produktů však určitě mohou posloužit. Každá společnost totiž nabízí ucelenou skupinu takových fondů, které existují jako jednotlivé podfondy jednoho zastřešujícího fondu. Přechod z jednoho do druhého podfondu je tak značně zjednodušen a na investorovi samotném už jen závisí, který z nich bude v jednotlivých obdobích hrát v jeho portfoliu hlavní roli.

V nabídce investičních společností jsou většinou tři až čtyři fondy rozdělené podle rizika na dynamické (agresivní, růstové), balancované (vyvážené) a konzervativní (opatrné). Tyto profilové fondy jsou u nás v současnosti běžně dostupné, v nabídce je má prakticky každá větší investiční společnost (domácí i zahraniční) a jsou k dispozici v koruně i v běžných zahraničních měnách.

Ideální investice neexistuje

Abychom však jenom nechválili, je potřeba zmínit také stinné stránky přinášející takový způsob investování. Jedním z největších nedostatků LC fondů zaměřených na pevné datum, je různá tolerance rizika u stejně starých investorů. Může se tak stát, že pro jednoho investora je sestavené portfolio fondu zpočátku na jeho vkus příliš agresivní, pro jiného zase může být těsně před důchodem moc konzervativní.

totiž při sestavování portfolia nepočítají s různou tolerancí k riziku a jednotlivé fondy tedy nemusí vyhovovat každému investorovi.

Dalším nedostatkem může být omezený výběr fondů v portfoliu. Toto omezení se týká jak nedostatku investičních strategií v rámci jednotlivých druhů aktiv (orientace jenom na akcie USA, případně velkých podniků a ignorace rozvíjejících se zemí, malých společností apod.), tak malého množství fondů v portfoliu (pouze fondy společnosti spravující samotný LC fond). Problémem může být i velký rozdíl mezi rokem, který má definovaný podílový fond (nejbližší k vašemu odchodu do důchodu) a skutečným rokem odchodu do důchodu. Tyto nedokonalosti nakonec mohou výběr LC fondu mírně zkomplikovat a i při jejich výběru je proto nutné dbát na výběr toho správného fondu.

Kdo si přijde na své?

Podobně, jako většina novinek, i fondy životního cyklu vznikly s cílem nabídnout alternativu ke klasickému penzijnímu připojištění a rozšířit se mezi co nejširší množství investorů. I když k dosažení nastoleného cíle nemusí mít v budoucnu daleko, v konečném důsledku ani v jejich případě nelze říct, že jsou produktem skutečně pro každého. O nákupu jejich podílových listů by v budoucnu měli uvažovat především investoři, kteří nemohou, nebo jednoduše nejsou ochotni věnovat čas vytvářením přiměřeného portfolia k dosažení nejvyššího výnosu v době odchodu do důchodu. Zkušenější investoři sledující vlastní specifické investiční strategie na takovou nabídku asi reflektovat nebudou.

Zajímal by vás popsaný produkt? Co si myslíte o jeho výhodnosti? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.