Vypravte se levně k moři

Nechcete rodinu ochudit o dovolenou, ale víc než kdy jindy hlídáte, aby příliš nezatížila rozpočet? Sáhněte po nabídkách first minute zájezdů. Cestovní kanceláře na ně obvykle lákají jen do konce února, letos je však o dost protáhly. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je to tím, že lidé zatím nakoupili o 10 procent zájezdů méně než loni. Obchodníci potřebují prodat, a tak drží výhodné nabídky.

První chvíle je letos až do konce dubna

Za předčasný nákup dostanete slevu v průměru deset procent. Když se třeba s Čedokem vydáte letecky do Turecka, zaplatíte za dva lidi v tříhvězdičkovém hotelu 41 160 korun. Když to stihnete do konce dubna. Jinak by vás zájezd vyšel o 5 900 korun dráž.



Akce do 30. dubna platí i u Fischera. Získat můžete all inclusive za cenu polopenze, rodinnou vstupenku do aquaparku či zájezd pro dvě děti zdarma. V různých hotelech však platí různé slevy a nabídka volných míst pro děti je u každého zájezdu omezena. Jestli je ještě volno, se dozvíte na infolince společnosti.

Katalogové ceny v podstatě nejsou

A to není konec, cestovky vymýšlejí další a další akce. "Lidé s nákupy dovolené vyčkávají a kanceláře jimi budou o zákazníky bojovat v průběhu celého léta," předpovídá Michal Tůma z agentury Invia. Ceny z katalogu tak vlastně neexistují, skoro vždycky se najde nějaká sleva. Například Čedok přichází se zájezdy s dopravou a ubytováním pro dítě zdarma a seniorské pobyty se slevou až 50 procent.





Mohou zájezd dodatečně zdražit?

Počátkem roku cestovní kanceláře strašily možností zvýšit dodatečně cenu zájezdů, které už klienti výhodně koupili. To by šlo jen v případě, kdyby koruna výrazně oslabila a euro se třeba kupovalo za 30 korun a víc. Momentálně však euro stojí 26,50 koruny a odborníci předpokládají, že do léta nezdraží. "Vše nasvědčuje tomu, že do léta bude euro ještě levnější, než je teď," vysvětluje analytik společnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Jeďte s německou cestovkou

I když je euro momentálně o víc než 3 koruny dražší než loni v létě, stále se vyplatí dovolená s německou cestovní kanceláří. "Například osmidenní zájezd do Tunisu vyjde v Česku na 23 170 korun pro jednoho, s Schauinsland-Reisen ho seženete za 13 912 korun, je třeba připočítat náklady na benzin do Mnichova a parkování, ale i tak ušetříte 5 000 korun," popisuje Václav Uher z agentury NaCesty.cz.





S nákupem na poslední chvíli počkejte na konec prázdnin

Rada mf dnes:

zkuste superlasty Když koupíte zájezd těsně před odletem, ušetříte až 20 procent. Hledejte třeba na super.last-minute.cz, www.1155.cz nebo super-last-minute.lasty.cz. Počet volných míst si ověřte předem telefonicky. Zeptejte se také, jestli lze zájezd zaplatit kartou, nebo to jde jen v hotovosti.

"Lastminuty budou až o 15 procent levnější oproti katalogovým cenám, a pokud si koruna udrží současný trend a bude posilovat, mohly by být i výhodnější než zájezdy koupené v první minutě," říká Petr Staněk z Net Travel. Hlavní sezona zájezdů na poslední chvíli přitom přichází koncem srpna a vrcholí v první polovině září, v červenci bude výběr užší.

Když vám i tak připadá moře drahé, můžete vyrazit na vlastní pěst bez cestovní kanceláře nebo na cesty po Čechách.

Slevové akce, které nabízejí cestovní kanceláře

CK Alexandria

klient nebude platit letištní poplatky (doteď činily 1 390 korun na osobu)

u pobytového leteckého zájezdu pro dva dospělé vyplatí cestovka kapesné 66 eur celkem, dostanou ho v hotovosti na letišti před odletem (nabídka musí být napsaná ve smlouvě)

akce platí do 19. dubna 2009

CK Viamare

při složení 50 procent zálohy z celkové ceny zájezdu má dítě do 14 let ubytování zdarma, musí být ubytované s jedním plně platícím dospělým, platí jen pro vybraná místa

pokud zájezd klient zakoupí do 30. dubna, nebude platit letištní poplatky (později budou poplatky 1 000 korun)

akce platí do 30.dubna 2009

CK Marine Tour

při koupi dovolené získá dospělý klient 12% slevu, zákazník musí stihnout složit 50% zálohu

akce platí do 24. dubna 2009

CK Exim Tours

20 000 dětí zdarma, dítě hradí jen povinné příplatky 2 980 korun, 9. dubna zbývalo ještě 3 000 míst

u vybraných hotelů dostanou dospělí kapesné až do výše 340 eur na osobu (je odstupňováno dle jednotlivých hotelů a délky pobytu a kancelář je vyplatí v hotovosti na letišti před odletem)

akce platí do 15. dubna 2009

pořiďte si letní pobyt v česku

CK Firo Tour

klient nad 60 let bude platit 50 procent, platí pro odlety v květnu, červnu, září a říjnu 2009

40 procent ze základní ceny pro odlety v červenci a srpnu, platí jen pro vybrané destinace a hotely

akce platí do 15. dubna 2009

Čedok

při koupi zájezdu s odletem v květnu a červnu získá klient 12% slevu (členové klubu Čedok 15 procent)

akce trvá do 30. dubna 2009

CK Kovotour plus

při koupi leteckého nebo autobusového zájezdu hradí druhá osoba půlku ze základní ceny zájezdu, vztahuje se na dva dospělé ubytované na jednom pokoji, klient musí uhradit 10% zálohu a zbytek ceny doplatit dva měsíce před odletem

akce platí 30. dubna 2009

CK Švejk

klient získá slevu 10 procent při včasném nákupu, smlouvu musí podepsat do 30. dubna a zálohu 50 procent musí uhradit do týdne od podepsání smlouvy

akce platí do 30. dubna 2009