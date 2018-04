Zablokovala se vám platební karta? Pozor, aby ji nepoužívali zloději

Když už se banka rozhodne vaši kartu zablokovat, neudělá to jen tak. „Nejprve se snažíme majitele karty kontaktovat, abychom ověřili podezřelé transakce. Kartu blokujeme po dohodě nebo ve chvíli, kdy se kontakt s klientem nepodaří,“ vysvětluje Tomáš Zavoral z Raiffeisenbank.



Pokud při telefonátu potvrdíte, že jste podezřelé transakce uskutečnili vy, karta bude dál fungovat. Pokud společně zjistíte, že některá z transakcí je opravdu problematická, máte po kartě.

Jestli u sebe nemáte jinou kartu či dostatečnou rezervu v hotovosti, je vaše situace rázem více než nepříjemná. Můžete sice požádat někoho blízkého o půjčku (peníze lze v podstatě kamkoli zaslat společností Western Union), ale je to přece jen docela složité i drahé. Banky obvykle umožní jednodušší řešení. Kartu krátkodobě odblokují jen na to, abyste si vybrali, kolik potřebujete.

„Pokud klient takovou odblokaci požaduje, je ideální, aby do banky volal přímo od bankomatu, aby doba, kdy bude karta odblokovaná, byla doopravdy co nejkratší,“ říká Zdeněk Kovář z Fio banky.

Blokační linku si poznamenejte

Jakmile sami pojmete podezření, že je s kartou něco v nepořádku, ihned volejte do banky. Poznamenejte si číslo na svou banku nejen do mobilu, ale raději na více míst (nikdy nevíte, o co všechno přijdete). Rychlým voláním můžete předejít možnému zneužití karty. To platí obzvlášť u karet bezkontaktních, kde nemusíte zadávat PIN. Mnohé banky umožňují i dočasné zablokování karty prostřednictvím internetového bankovnictví.

Uvažujte o pojistce

Když vám lumpové kartu ukradnou a podaří se jim s ní zaplatit dříve, než ztrátu nahlásíte, teoreticky nesete spoluúčast 150 eur (přibližně 4 200 korun). U bezkontaktních plateb je to necelých devět transakcí, u kterých není třeba zadávat PIN a které zloděj provede v jednom obchodním centru během půl hodiny.

Dopadnout lépe můžete ve dvou případech: když máte benevolentní banku a když jste pojištěni. Banky vesměs tvrdí, že situaci řeší individuálně. Což však může být jen decentní vyjádření pro situaci, kdy klientovi neprominou nic. Ale například Airbank, Česká spořitelna a Raiffeisenbank tvrdí, že nahradí klientovi celou škodu. Stejně tak Zuno u účtů Plus. Podmínkou samozřejmě je, že klient neporuší bezpečnostní pravidla, tedy nerozhlásil třeba svůj PIN celému zájezdu.

Pokud vaše banka až tak „klientomilná“ není, je na místě si kartu pojistit. Pojištění se vztahuje nejen na ztráty způsobené zneužitím karty, ale třeba i náhradu současně ukradených klíčů, mobilu, dokladů.

Ptejte se na cenu. U Fio banky pořídíte pojistku s třicetitisícovým limitem za desetikorunu měsíčně, u GE Money stojí 199 korun měsíčně, ale klient si může jednodušeji pořídit stříbrnou kartu, která je pojištěna automaticky za 99 korun měsíčně. Pojištění Komerční banky Merlin se za 348 korun ročně vztahuje na všechny platební karty klienta vydané v Česku.