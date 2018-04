Zákazník není pán, nový zákazník je náročný diktátor

Jak udělat zákazníka šťastným Autor blogu quark.net Bohumil Přecechtěl s nadsázkou shrnul rezignovaný přístup k zákazníkům v duchu do extrému dovedeného hesla ,zákazník má vždycky pravdu‘ do několika rad zaměřených na tvůrce webových prezentací.

Chcete-li tvořit web na zakázku, dělejte JEN to, co zákazník chce.

Nikdy nedělejte nic z vlastní iniciativy.

Pokud vás napadne zlepšovák v průběhu práce, hned jej zapomeňte, nebo jej alespoň důkladně konzultujte se zákazníkem, než se do vylepšování pustíte.

Nelíbí se vám velikost fontu, design, barvy nebo něco dalšího, co si navrhl zákazník? Zavřete oči a udělejte to podle něj.

Chce-li zákazník Flash, má ho mít. Kašlete na přístupnost, kašlete na validitu. Zákazník to neocení, když tomu nerozumí.

Říct zákazníkovi, že jste mu navíc přidali optimalizaci pro SEO je házení perel sviním.

Chcete udělat kvalitní web podle vašich představ? Udělejte jej pro sebe, nebo zadarmo.

S kvalitním webem se chlubíte vy, s nekvalitním se chlubí jen zákazník.

Kdo platí, má pravdu, i když tvorbě webu nerozumí.

Nejprve dělejte vizuální věci, potom programové.

Zákazník rád vidí každodenní vývoj. Pokud programujete něco obsáhlého, tak každý den alespoň posuňte nějaké grafické prvky na stránce.

Zákazník nevidí programový kód, je mu fuk, jak kvalitně je napsaný. Hlavně, že to dělá, co chce on, jede to v IE a vejde se to na plochu jeho monitoru.

Čím víc to bliká, skáče a mění se, tím je to lepší.

Administrace, která vypadá jako Word, má stoprocentní úspěch.

Pokud dostanete podklady a texty s pravopisnými chybami, dejte je úplně stejně na web. Jakmile cokoliv upravíte, děláte to zadarmo a častokrát zbytečně. Poděkování se vám nedostane.