Žaluji zaměstnavatele kvůli výpovědi

Kritické myšlení a větší dávka občanské odvahy, než mají ti ostatní. Tyto vlastnosti podle Pavla Beni z občanského sdružení Práce a vztahy, které pomáhá obětem psychické šikany na pracovišti, odlišují zaměstnance schopné upozornit na problémy na pracovišti od těch, kteří raději nevidí, neslyší. Marta Slivková a Libuše Tomcová byly propuštěny pro nadbytečnost a obě žalují zaměstnavatele kvůli neplatnosti výpovědi. Obě ženy předtím delší dobu upozorňovaly na nedodržování zákonů a předpisů ze strany svých nadřízených. Obě se za to cítily být jimi šikanovány. Nedlouho poté, co oslovily sdružení Práce a vztahy, které navrhlo společnou schůzku na neutrální půdě a vzájemnou domluvu mezi jimi a zaměstnavatelem, byly propuštěny. Soud v jejich věci ještě nerozhodl, a nelze tedy říci, do jaké míry je jejich žaloba oprávněná.



Marta Slivková v. Provident Financial



Marta Slivková z Liberce pracovala v jablonecké pobočce společnosti Provident Financial (poskytuje krátkodobé hotovostní půjčky pro domácnosti) jako vedoucí

obchodní skupiny. Stojí za podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), protože obchodní zástupci Providentu prý shromažďovali citlivé osobní údaje o klientech firmy bez jejich zvláštního souhlasu. Dala několik podnětů k prošetření na úřad práce. Marta Slivková nesouhlasila s některými postupy firmy vůči klientům ani vůči podřízeným. Snažila se na ně i na šikanu a zastrašování své osoby ze strany přímých nadřízených upozornit centrální vedení firmy v Praze. Než se její podněty stihly dořešit, byla propuštěna, ačkoli jí podle jejího tvrzení mohla firma nabídnout jiné vhodné volné místo. "Chci, aby se vše dořešilo, protože já, ani mí kolegové, ani klienti Providentu si nezaslouží takové jednání. Přála bych si, aby zaměstnanci, kteří jsou na tom podobně jako já, si to nenechali líbit," zdůvodňuje Marta Slivková svou snahu medializovat svůj případ. Mluvčí Provident Financialu Miroslav Sedlák sdělil, že společnost má zájem na objektivním vyšetření ze strany ÚOOÚ i úřadu práce. Proto nepokládá za vhodné se až do konce šetření k případu vyjadřovat. "Paní Slivková vznáší prostřednictvím médií vůči naší firmě velmi závažné a místy až absurdní obvinění. Věříme, že příslušné orgány v co nejkratší době její podněty prošetří a přijmou objektivní závěry," dodává Miroslav Sedlák.Libuše Tomcová pracovala ve Fakultní nemocnici Motol v Praze jako referentka přijímací kanceláře. Je přesvědčena o neplatnosti výpovědi pro nadbytečnost, protože jí zaměstnavatel nenabídl jiné vhodné místo. Výpověď dostala k 30. dubnu a ještě ve výpovědní lhůtě FN Motol zveřejnila inzerát v deníku Metro na místo v cizineckém oddělení, na kterém Tomcová mohla podle svého tvrzení pracovat. Výpovědi prý předcházely konflikty s její nadřízenou a šikana z její strany. "Myslím, že se mé nadřízené dotklo, že jsem ji například upozornila na špatné započítávání přestávek v práci a chyby v placení přesčasů," vzpomíná Libuše Tomcová. "Uvědomila jsem písemně naše personální oddělení na konkrétní nedostatky v její práci. Jak jsem se mnohem později dozvěděla, dalo mi za pravdu. Moje nadřízená si však tehdy sezvala mě a mé kolegyně a řekla jim, že jsem si na ni stěžovala, a ať si rozmyslí, s kým z nás dvou odteď budou mluvit, neboť osoba jako já prý do kolektivu nepatří." Loni v lednu paní Tomcová požádala o termín na letní zahraniční dovolenou.

Před nástupem na ni vyplnila žádanku o dovolenou, jejíž termín byl zapsán v plánu dovolených celého oddělení. Avšak její nadřízená žádanku nepodepsala. Po návratu z dovolené byla Tomcová písemně upozorněna provozním oddělením, že se nesmí opakovat situace, aby si klidně odjela a neměla podepsanou dovolenku. Právník Oldřich Choděra podotýká, že v takovém případě nemůže zaměstnanec nic dělat a ani nenese odpovědnost za to, že žádanku vedoucí nepodepíše. "Plán dovolených byl dán předem, a pokud zaměstnavatel později s termínem takto stanovené dovolené nesouhlasil, měl to pracovnici před nástupem na dovolenou oznámit, a ne jí pak vytýkat, že na ni odjela." Mluvčí Fakultní nemocnice Motol v Praze Jaromír Morávek sdělil, že nemocnice nepovažuje za vhodné se v současné době k případu vyjadřovat, protože paní Tomcová podala žalobu kvůli neplatnosti výpovědi, a tudíž všechny okolnosti týkající se jejího případu budou předmětem soudního řízení.