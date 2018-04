O životní pojistku je užitečné se starat, lze získat nové benefity

Donedávna platilo, že pojišťovny se o klienta nejvíce staraly, když mu pojistku nabízely. Když však mělo dojít na výplatu peněz, pro spoustu zákazníků začaly nervy. Formuláře, lékařské prohlídky, výluky, dlouhé čekání...

Nyní se pojišťovny snaží své produkty co nejvíc "polidštit". Jako by si braly inspiraci z jiných oblastí finančního trhu, kde klesají úroky, ruší se poplatky a nabízí se množství služeb zdarma.

Pojišťovny tak přicházejí třeba s tím, že můžete svou smlouvu spravovat přes internetové portály a sledovat vývoj investic (Uniqa, ČPP). Ještě před časem přitom výpis z pojištění v prvních letech nechodil, protože neobsahoval žádné informace o úsporách. To aby si klient neuvědomoval, že první dva roky všechno zaplacené pojistné spolknou poplatky.

Lepší to začíná být i s vyplácením peněz. Například Pojišťovna České spořitelny uvádí novinku. Po měsíci marodění může klient požádat o vyplacení zálohy na pojistné. Nevypadá to nijak převratně, pokud se však vžijete do situace člověka, který se pojistil, aby měl v případě dlouhodobé nemoci peníze, a teď čeká na konec léčby, aby konečně dostal nějakou tu korunu, pochopíte, že takový vstřícný krok význam má.

Zprostředkují vám rady lékaře

Pojišťovny se výrazněji zaměřují na prevenci. Například program ING For You, který kryje nebezpečí rakoviny prsu a ženských pohlavních orgánů, zahrnuje asistenční služby s informacemi o léčbě, poradou s lékaři a s psychology. Konzultace s odborným zdravotnickým personálem nově nabízí i Komerční pojišťovna.

Nejdál v asistenčních službách u životních pojistek jde asi Česká pojišťovna. Nabízí program Zdravý život, kdy klientovi zorganizuje pravidelné lékařské prohlídky, na něž má z veřejného zdravotnictví nárok. Program je automatickou součástí produktů Diamant, Multirisk a Sluníčko Plus s pojistnou dobou minimálně 15 let, které přitom trvají do 65 let věku. Pojišťovna zajistí preventivní prohlídky a esemeskou informuje klienta o termínech. Pokud ten onemocní některou z vybraných chorob, má nárok na vyplacení částky na léčení ve dvojnásobné výši.

O pojistku je užitečné se starat

Jestliže jste uzavřeli životní pojistku před několika lety, je užitečné ji čas od času aktualizovat. Během let se mohly změnit vaše příjmy, mohli jste si pořídit nové bydlení, odrostly vám děti, nebo naopak máte přírůstek do rodiny. Pokud se změní celková životní situace rodiny, mělo by se to odrazit i v životní pojistce.

Zaměřte se hlavně na to, abyste nově nastavili dostatečnou výši jednotlivých pojistných částek. Pokud máte sjednaná i některá připojištění, aktualizujte vždy jen taková, která skutečně potřebujete. Zároveň zvažte i případné novinky.

Přehled novinek životního pojištění: