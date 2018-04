Hotel – rezervace není problém

Prostřednictvím embosované platební karty lze rezervovat ubytování v hotelu či penzionu po celém světě. Stačí vám k tomu kontaktovat příslušné ubytovací zařízení písemnou nebo telefonickou objednávkou. Jestliže to umožňují internetové stránky zařízení, pak lze objednávku zaslat i přes internet. Při požadavku o rezervaci ubytování stačí pouze oznámit, že budete platit platební kartou, uvést vlastní kontaktní údaje, číslo platební karty a datum její platnosti. Rozhodně při podání rezervace vždy žádejte o zaslání jejího písemného potvrzení a dobře si pohlídejte i přidělení rezervačního čísla (reservation confirmation number) a doklad si pak ponechte např. pro případné reklamace.

Jak zrušit objednávku

Jakým způsobem máte postupovat v případě rušení rezervace? Pokud nemáte jinou možnost než rezervaci zrušit, informujte o tom co nejdříve hotel. Jestliže zrušení rezervace stihnete v dostatečném časovém předstihu (lhůty pro zrušení si stanovuje samo ubytovací zařízení) nebudete hotelem penalizováni. Jakmile vám hotel sdělí číslo zrušení rezervace (cancallation number) doklad si opět ponechejte. V případě nedodržení časového limitu zrušení rezervace ze strany hosta má ubytovací zařízení právo naúčtovat takovému klientovi částku, která odpovídá ceně ubytování za jednu noc.

Předautorizace – usnadní vám život

Když není přesně známa částka, kterou v konečném součtu zaplatíte za služby hotelu nebo třeba půjčovně za automobil, může obchodník provést tzv. předautorizaci platby ve výši předběžné ceny služby, kterou stanoví odhadem a po dohodě s majitelem karty. Částka je pak na účtu, ke kterému je karta vedena, blokována. Při konečném zúčtování na závěr pobytu v hotelu nebo při vracení vozu obchodník porovná skutečnou cenu a částku zablokovanou a dojde v vyrovnání. Buď doplatíte, nebo je částka ponížena tak, aby odpovídala skutečnosti.

Fungující podnikový kontrolní systém

funguje jako policajt na vaší straně. Jak může pomoci? Fungující podnikový kontrolní systém

Expresní odjezd z hotelu, proč ne?

V naprosté většině hotelových řetězců můžete využít službu, která vám umožní náhle opustit hotel, pokud to budou okolnosti vyžadovat a zaplatit hotelový účet zpětně. Jak je to možné? Po příjezdu do hotelu si stačí vyžádat formulář s názvem Express Check-Out Authorization Form a vyplnit ho. Odjedete-li neočekávaně, aniž byste vyrovnali účet, hotel připraví účet za poskytnuté služby a zašle vám kopii spolu s dalšími formuláři nejpozději do 3 dnů od opuštění ubytovacího zařízení.

Když něco zapomenete zaplatit…

I čtvrt roku po vaší dovolené váš může překvapit účet z vašeho hotelu. Jak to? Pokud v hotelu, půjčovně aut, nebo při plavbě lodí zapomenete uhradit konzumaci z baru, benzín, telefonní hovor nebo jinou věc, obchodník vám ji dodatečně naúčtuje. Jakmile po vašem odjezdu zjistí, že částka, kterou jste platili, nepokryla všechny náklady spojené s vaším ubytováním (např. konzumace v minibaru), doúčtuje vám zjištěný nedoplatek formou tzv. transakce Late Charge – dodatečné zatížení držitele karty. Kopii účtenky obchodník zašle na vaši adresu a transakci zaúčtuje.

ENCYKLOPEDIE PLATEBNÍCH KARET

Zajímá vás, jak se vyvíjely, jak fungují platební karty? ENCYKLOPEDIE PLATEBNÍCH KARET

Platební karta vám na cestách může být velmi užitečným pomocníkem a ušetří vám i mnoho starostí. Jestliže ji ale používáte často, nezapomeňte si kontrolovat výpis z účtu, protože obchodník má na zúčtování transakce až 30 dní a v případě Late Charge až 90 dní. Předejdete tak nepříjemným překvapením v podobě zůstatku sníženého o finanční částky, které jste již měli za provedené.

Používáte běžně výše zmíněné možnosti platebních karet? Zdají se vám užitečné? Napište nám své názory.