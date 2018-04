Zůstane leasing neprůhledný?

S počátkem letošního roku vstoupil v platnost Zákon o ochraně spotřebitele, který svými ustanoveními výrazně pozvedl práva spotřebitelů. Hlavním problémem, který chtěl tento zákon eliminovat byl především fakt, že některé z firem poskytujících spotřebitelské úvěry, doslova zakládaly svou marketingovou strategii na neprůhlednosti svých sazeb. Zákazník se pak mohl jen divit, jak se mu získané zboží, díky neznalosti roční úrokové sazby či poplatků, které byly s úvěrem spojeny, nakonec prodražilo. Díky Zákonu o ochraně spotřebitele by spotřebitelé měli být konečně schopni posoudit, která společnost jim nabízí nejvýhodnější podmínky, potažmo která ze společností jim nabízí nejlevnější služby. Jakékoli konkurenční srovnání nebylo donedávna bez složitých matematických výpočtů vůbec možné.

Podle ministerstva průmyslu a obchodu pak měl zákon postihnout nejen firmy, které poskytují spotřebitelské úvěry a nákupy na splátky, ale také leasingové společnosti. Představitelé leasingové asociace však k zákonu od počátku zaujali negativní postoj a argumentovali tím, že je podle nich leasing zcela odlišný od klasických spotřebitelských úvěrů, což prý zákon nezohlednil a podle jejich výkladu se této finanční služby netýká.

Zajímá-li vás rozdíl mezi leasingem a nákupem na splátky, podrobnější informace naleznete ZDE.

Přitom společnosti spadající pod Asociaci leasingových společností (ALS) dohromady nepředstavují žádnou malou rybu. Celková hodnota předmětů, které členské společnosti asociace pronajímaly leasingem na konci roku 2001 (po provedených odpisech za rok 2001) činily 146 277 miliard korun. V loňském roce bylo členy asociace leasingových společností uzavřeno více než 200 tisíc smluv a z těch pak jeden z největších podílů činily osobní automobily, kterých bylo v loni nakoupeno a předáno do leasingového užívání za více než 45 miliard korun.

Také nárůst obchodů členů asociace rok od roku stále narůstá, o čemž se můžete přesvědčit v následujícím grafu. Jen za posledních pět let narostl objem leasingových obchodů o 21 miliard korun.

Zdroj: Asociace leasingových společností ČR

Vyostřená situace na přelomu roku vyústila v jisté řešení, kterým se asociace pokouší dosáhnout stavu, kterou trefně specifikuje české pořekadlo – aby se vlk nažral a koze zůstala celá. ALS stále trvá na svém a nadále prohlašuje, že odmítá snahy o rozšíření působnosti zákona o ochraně spotřebitele na leasingové služby, protože by prý poskytovatelé leasingových služeb mohli být postaveni do neřešitelné situace. Některá ustanovení zákona údajně nelze na leasing aplikovat vůbec, jiná připouštějí různé interpretace. Mezi taková ustanovení pak řadí především klíčové ustanovení o roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr. Tvrdí, že roční procentní sazba má u leasingu velmi omezenou vypovídací hodnotu a jejím prostřednictvím prakticky nelze charakterizovat skutečnou cenu leasingové smlouvy.

Pokud hledáte více informací o leasingu aut, naleznete je v naší specializované sekci ZDE. Ačkoli jsou podle názoru ALS principy ochrany spotřebitele v drtivé většině leasingovými společnostmi již dodržovány (údajně na základě Etického kodexu) a asociace se brání Zákonu o ochraně spotřebitele jako čert kříže, přichází ke konci ledna se smířlivým řešením ve formě jakéhosi Memoranda, kterým rozvádí a doplňuje některá ustanovení Etického kodexu a stanoví principy ochrany spotřebitele leasingu. Memorandum, které máte možno shlédnout ZDE, se dotýká takových bodů, jakými jsou úplná informovanost spotřebitele, umožnění předčasného splacení leasingu s určitým zvýhodněním klienta nebo například součinnost k uplatňování nároků z vad předmětu leasingu u prodejce předmětu leasingu.

Ačkoli však bylo Memorandum údajně přijato členskými společnostmi ALS ČR na jedné z posledních členských schůzí, můžeme věřit, že jej budou skutečně respektovat? Nehledě na morální funkci kodexu, jehož dopad bude mluvit spíše subjektivně o určitém morálním kreditu konkrétních členů asociace, není jeho nedodržování nijak právně postižitelné. Jak se k tomu dané společnosti postaví? Připraví se o trumf využití neznalosti svých klientů, nebo svou obchodní image založí na solidním přístupu ke spotřebiteli, tak jak by to mělo být? Co s tím provede naše vláda, která se zmiňovaným zákonem očividně trefila pořádný kus od středu? Smíří se s přístupem asociace a bude pokládat existenci Memoranda k ochraně spotřebitele leasingu za dostačující? To vše nám ještě ukáže budoucnost. Možná situace pouze utichla a čeká na vás – spotřebitele, abyste volali po svých právech a svými stížnostmi a poukazováním na konkrétní problém donutili naše zákonodárné osobnosti, aby se nad situací pozastavili.

Pokud byste narazili na některý problém, kterého jsme se právě dotkli, pokuste se nejprve upozornit příslušnou leasingovou společnost na existenci Etického kodexu ALS, posléze pokud nebude daná firma reagovat, poskytněte informace o problému přímo České obchodní inspekci, která by se měla problémem dále zabývat.

Narazili jste v současné době na leasingovou firmu, která vám nebyla schopna nebo nechtěla sdělit některé z vámi požadovaných informací? Pokusili jste se tuto situaci nějak řešit?