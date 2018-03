Becherové: jak se kapky na žaludeční problémy proměnily ve slavný likér

Sušený květ heřmánku, hřebíček, citronová kůra a muškátový květ. Tato směs se tři dny maceruje v lihu a pak se do ní přidá odvar z vody, cukru a dalších čtrnáct bylin. Tak zněl recept, který rodina Becherů uvedla do soudního obchodního zápisu v roce 1866. Jestli je pravdivý, to dnes vědí jen dva lidé v samotné likérce. Recept na světově proslulý likér je i po tolika letech předmětem obchodního tajemství.

Profil Becherové Hořký bylinný likér Becherovka, původně nazývaný English Bitter, sbírá už od předminulého století ocenění z nejrůznějších výstav a soutěží.

Poprvé to bylo v roce 1871, kdy likér získal stříbrnou cenu na Výstavě řemesel, průmyslu, zemědělství a lesnictví v Chebu.

K nejcennějším patří čestné tituly a medaile ze Světových výstav, včetně titulu Grand Prix z Paříže 1900.

Řadu titulů a medailí získala už v devatenáctém století, úspěchům na výstavách nejrůznějšího zaměření doma i ve světě se těšila za dob první republiky a bodovala i za socialismu.

V roce 1979 získala i poněkud zprofanovaný Řád práce.

Co ale není tajné, je, že Becherovka nese název po jedné z nejstarších a nejslavnějších karlovarských rodin. Její členové se v minulosti proslavili jako obchodníci nebo lékárníci. „První z rodu Becherů, který žil v Karlových Varech, byl ale mlynář,“ tvrdí ve své knize Becherové - zrození 13. pramene historik a spisovatel Luděk Jaša.

Do města měl Jiří Becher přijít v roce 1537. Až později se v rodině objevili lékárníci a lékaři. Od samého počátku ale Becherové patřili k předním měšťanům Karlových Varů.

Například David Becher, narozený v roce 1725, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a nějakou dobu působil i jako její děkan. Později se výrazně zapojil do společenského života v Karlových Varech a významnou měrou se zasadil o výstavbu nového divadla. Fondu na výstavbu divadla zapůjčil čtyři tisíce zlatých.

V září 1769 se v rodině Becherů narodil syn Josef Vitus Becher. Dobře se učil, ale kvůli předčasné smrti svého otce musel v 15 letech nastoupit do rodinného obchodu. Zjistil, že musí rychle reagovat na požadavky zákazníků, aby jeho obchod vzkvétal. Zaujalo jej, že tehdejší lékárny nabízely na léčbu žaludečních problémů kapky, které byly hořké a nechutné. A tak ho napadlo vyrobit takové, které by pomáhaly a zároveň chutnaly.

Počátky legendárního likéru

Josef začal experimentovat s nejrůznějšími bylinkami a výrobními postupy. Sbíral postupně zkušenosti v pronajaté vinopalně. Zlom přišel v roce 1805, kdy Karlovy Vary navštívil kníže Maxmillian Friedrich von Plettenberg. Ve svém doprovodu měl i anglického lékaře Christiana Frobriga. Ten při svém odjezdu z města věnoval Josefu Becherovi, se kterým se v době pobytu spřátelil, recept na nový likér.

Josef s ním dva roky experimentoval, než ho začal vyrábět ve velkém. V roce 1807 ho začal vyrábět pod názvem English Bitter. Likér se prodával jako lék - žaludeční kapky a šel dobře na odbyt.

Po Josefovi převzal rodinný podnik v roce 1838 jeho syn Jan a postupně jej přebudoval na opravdovou firmu. Vedl ji téměř 40 let. S jeho podpisem se milovníci Becherovky setkávají denně na každé láhvi. Právě za něj začali Becherové stáčet likér do typických placatých lahví vytvořených podle návrhu Karla Laubeho. Od roku 1907 jsou tyto lahve vyráběné ze zeleného skla.

V roce 1867 přesunul Jan výrobu do nové továrny. V ní se dnes nachází muzeum Becherovky. Likér se začal exportovat do světa, postupně vznikaly obchodní filiálky (1834 - Štětín, 1835 - Vídeň, Mnichov, 1838 - Paříž).

Další z Becherů, Gustav, vedl podnik téměř třicet let. Podnik převzal v roce 1871. Právě on byl tím, kdo zavedl populární kalíšky na likér vyrobené z porcelánu.

V roce 1907 likér slavil sté narozeniny a proslavil se už na celém světě. Podával se na zámořských parnících jako lék proti mořské nemoci, na císařský dvůr do Vídně putovalo každý měsíc na 50 litrů bylinného moku.

Poslední z rodu

Becherovka, nebo také English Bitter, Karlsbader Bitter, Karlsbader Becherbitter, Johann Becher byla stále v rukou rodu Becherů. Poslední majitelkou byla Hedda Becherová. Zároveň to byla první žena ve vedení firmy.

Ujala se jí v roce 1941, po smrti svého otce Alfreda. Než byla po válce za zvláštních okolností odsunuta, byla donucena vydat rodinný poklad komunistickému režimu, původní, kurentem psanou recepturu na Becherovku z pera doktora Frobriga. Likér vyráběla i v Německu, karlovarský originál byl ale podle znalců vždy jiný. V roce 2001 byla dokončena privatizace Becherovky, která přešla do vlastnictví francouzské skupiny Pernod Ricard, jednoho z největších výrobců destilátů a vína na světě. Hedda Becherová zemřela v roce 2007.