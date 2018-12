Finanční plánování: Jak naložit s penězi po první výplatě

Než vůbec s penězi začnete něco plánovat, pro zasílání výplaty si vyberte banku, kde se neplatí poplatky za vedení účtu, za transakce a za výběry z bankomatu.

První pravidlo, jak si rozdělit výplatu, je jednoduché: 10-20-30-40. „Deset procent si odložit na neočekávané výdaje, ztrátu zaměstnání, rychlou pohotovostní rezervu. Dvacet procent je určeno pro zajištění příjmů, a to pět procent při invaliditě, vážných nemocech, úrazech a úmrtí a 15 procent pro dlouhodobou rezervu na budování finančního majetku, rentu, budoucnost dětí, dlouhodobé cíle, ochranu majetku, investice,“ vypočítává finanční poradce Partners David Kučera. „Třicet procent pak tvoří náklady spojené s bydlením, jakou jsou hypotéka, nájem, energie, inkaso apod. Zbývajících 40 procent tvoří pravidelná měsíční spotřeba rodiny, jako jídlo, oblečení, koníčky, zábava, sport, kino, auto aj.“ doplňuje.

Už sama aplikace tohoto pravidla dokáže velmi dobře v základu rozvrstvit příjmy a výdaje tak, aby vznikaly potřebné rezervy a peníze nepadly jen na spotřebu.

Než budete dostatečně disciplinovaní, abyste vytvářeli rezervy, rozhodně si neberte žádný úvěr. „Pokud se vám nedaří rezervy vytvářet, určitě si nesjednávejte žádný z úvěrových produktů, jako jsou kreditní karta a kontokorent (tzv. povolené přečerpání účtu),“ radí Kučera.

Obrňte se také před tlakem ze strany finančních institucí, které vám začnou nabízet produkty, jež potřebují prodat a zdánlivě se tváří, že by vám mohly pomoci. „Mějte vždy na paměti, že finanční instituce nevznikly proto, aby vás dotovaly, ale aby měly zisk. Tedy běžným klientům se zpravidla prodávají produkty, na kterých mohou vydělat nejsnáze,“ vysvětluje finanční expert Partners.

Rezervy vás vytáhnou z bryndy

Pro krátkodobou rezervu, která slouží k pokrytí několika měsíců až jednoho roku v případě výpadku příjmu, je vhodné si založit spořicí účet. Ten se dá vybírat podle výše úrokové sazby, mnoho lidí jej také mívá u banky, u které mají běžný účet. Vyplatí se dívat také na poplatky za účet. Pro ty, kdo podléhají impulsivním rozhodováním při nákupech, bude lepší, když ke spořicímu účtu nebudou mít okamžitý přístup. Peníze mohou dočasně zaparkovat například na termínovaných vkladech. Nebo na stavebním spoření, kde je ale třeba počítat s tím, že si na ně šest let nesáhnou, pokud budou zároveň chtít čerpat státní podporu.

Finance pro zajištění se jednak budou skládat z tvorby střednědobé rezervy pokrývající období na čtyři roky a dlouhodobé rezervy, která má pokrýt období od pěti let do konce produktivního věku, tedy zpravidla do 65 let. Střednědobou rezervu můžete například tvořit na termínovaném vkladu nebo stavebním spoření. Dlouhodobou rezervu už bude třeba vhodně doplnit životním pojištěním, protože miliony korun, které by vám chyběly pro udržení životního standardu, neušetříte jen tak.

„Kombinace investic pro dlouhodobý horizont a životního pojištění tvoří zajímavý způsob, jak efektivně pokrýt případný výpadek příjmů,“ konstatuje David Kučera. Z investic pak můžete průběžně čerpat prostředky třeba na studium dětí, rekonstrukci nebo akontaci na nové bydlení u horizontů nad pět let, nebo třeba i na rentu v důchodu.

„Již od opuštění školy by si měl člověk začít spořit na důchod. Spousta mladých to neřeší, protože to je daleko. Ale právě složené úročení (úroky z úroků) dělají z dlouhodobého hlediska zajímavé zhodnocení. Navíc zaměstnavatelé mohou také přispívat zaměstnanci,“ podotýká jednatel portálu Dluhopisy.cz Jiří Mesároš.

U investice diverzifikujte

Při investování nesázejte všechno na jednu kartu, je nutná tzv. diverzifikace, tedy rozdělení peněz do různých nástroj, regionů apod. „Je nutné si získávat informace o tom, kam a do čeho investuji. Rozumět tomu, do čeho investuji, aby se pak člověk nedivil, že třeba v dluhopisu má peníze ‚blokované‘ na dva roky,“ míní Mesároš.

Platí zde jednoznačně pravidlo, že kdo chce vyšší výnos, musí podstoupit vyšší riziko. „V rámci investic spíše volte akcie, a to ideálně sledující nějaký index, jako například index světových akcií MSCI Word. Pokud toužíte po drahých kovech či kryptoměnách, pak nechť tvoří maximálně pět procent všech vašich investic, protože právě investice do kryptoměn jsou značně spekulativní a je lepší se jim vyhnout,“ doporučuje Kučera.

S přibývajícími investičními zkušenostmi zjistíte, že to ve skutečnosti nejsou investice, ale spekulace, a tak na ně také začnete pohlížet. Nicméně každého na počátku investování žene nedočkavost za velkými zisky, řada z nich pak utrží velké ztráty a na trhy zanevřou. Budete-li respektovat výše uvedené pravidlo, pak se můžete vyhnout i jako laici větším zklamáním.

Investice však nejsou jen pro bohaté, do podílových fondů se dá vstoupit i s částkou 100 korun. Ideální je nastavit si trvalý příkaz a už se o nic nestarat.

Pokud nepatříte mezi pravidelné „odkládače“, existují také různé možnosti. Třeba investování při každé platbě kartou. „Klient si může nastavit, jak často a jaké částky (například 10, 20 nebo 50 korun) chce střádat při každém použití platební karty. Jakmile nastřádaná částka dosáhne 100 korun, jsou peníze investovány. Klient tak nakupuje a současně investuje,“ vysvětluje mluvčí Equabank Markéta Dvořáčková.

Jestliže se hned na začátku nepustíte do úvěru na bydlení, pak si prostředky určené na bydlení můžete odložit a tvořit si rychle rezervu na akontaci, abyste dosáhli na lepší úrokovou sazbu s ideálně 20 % hodnoty nemovitosti. „Vyhněte se také zprvu neúčelovým spotřebitelským úvěrům na vybavení domácnosti, ale naučte se si na věci ušetřit. Budete z nich mít větší radost a více si jich budete vážit,“ uzavírá David Kučera.