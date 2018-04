Harašení: Češi rádi vtipkují

Vyvrátit obvinění ze sexuálního obtěžování je stejně těžké jako poskytnout důkazy, že se skutečně stalo. U případného soudního sporu musí žalovaný prokázat, že se nechoval nijak špatně. Čelit přitom bude svědkům nebo písemné výpovědi oběti, která se soudu neúčastní. U ní se pak zjišťuje, zda svým chováním k harašení nezavdala příčinu nebo ho nějakou dobu netolerovala.

Podle zákona je sexuálním obtěžováním jednání motivované sexuálním pudem, o něž oběť nestála, byla jím vydírána, urážena, nebo dokonce zastrašována. „Není třeba se obávat, že by kamarádské či slušné chování - podržení dveří ženě - Češi považovali za harašení, obtěžování,“ míní pražská advokátka Zdeňka Beranová.

Pozvat kolegyni na kávu? Proč ne, ale pokud vás už podesáté tvrdošíjně neodmítla. Právě klidné, ale nekompromisní ne hned v počátku je nejúčinnější zbraní proti harašení. Vedle toho, že se v práci vyvarujete vyzývavého oblečení a flirtování. „Pokud to nepomůže, nezůstávejte v rizikových situacích s obtěžovatelem o samotě,“ radí psycholog Petr Šmolka. Upozorněte na jeho chování nadřízeného, protože ten by měl bránit jakékoli diskriminaci na pracovišti. Pokud nepomůže ani to, obraťte se na právníka.

Jak vidíme a řešíme harašení?

Postoj českých zaměstnanců k harašení zkoumalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Ve své studii dospělo k závěru, že sexuální obtěžování zažila v práci čtvrtina Čechů.

Obvykle se přitom setkávají nejčastěji s jeho „lehčí formou“ v podobě sexuálně laděných vtipů, narážek na intimní život a zasílání erotických obrázků e-mailem. Harašení většina lidí považuje za problém dovezený z Ameriky. „Lidé citliví na míru harašení, která je ve firmě tolerována, jsou označováni za trhače party,“ tvrdí průzkum ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle něj bývá v případech obtěžování na pracovišti viník potrestán jen vzácně. Přesunuta nebo úplně „odejita“ je spíše oběť. Z téměř dvou stovek případů harašení dostal v 18 z nich jeho iniciátor „přes hubu“, v 16 případech si to aktéři vyříkali sami, devět řešili šéfové domluvou. Dvou případů se ujaly odbory, jen jednou vše dospělo k trestnímu oznámení. Většinou je však problém zameten pod stůl.

Nejčastější oběť?

Žena Tolerance k lechtivému vtipkování, erotickým narážkám je u každého člověka jiná. K míře sexuálního harašení jsou podle průzkumů stále citlivější hlavně ženy. Za obtěžování považují už sexuálně laděné řeči.

Za to muži je berou jako něco normálního. Podle většiny z nich má žena nárok se ohradit, až když dojde na dotyky, třeba i nechtěné. Nejčastěji jsou obtěžovány ženy v podřízených pozicích, a to v zemědělství a průmyslu, v podnicích s převahou mužských nadřízených.