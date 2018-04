Inflace nám pomáhá při čerpání i splácení úvěrů

Inflace znehodnocuje peníze. To, co před několika lety stálo např. 1 000 Kč, stojí dnes více. Za dalších pár let cena dále vzroste. Asi takto chápe inflaci většina lidí v této republice. Nebudeme se inflací detailněji zabývat

a uvádět jednotlivé detaily nebo výjimky, kdy to takto přesně neplatí. Výše popsané chápání inflace je dostačující. Vlivem inflace tak rostou nejen ceny zboží, ale zároveň se znehodnocuje cena peněz. Dnes si za 1 000 Kč můžeme koupit více, než si budeme moci koupit za 5 let.

Zvykli jsme si bát se inflace, pokud chceme peníze spořit. Když dnes uložíme 1 000 Kč do banky a banka nám nabídne 1,5 % úroků, vypadá to, že vyděláme. Není to mnoho, ale za rok budeme mít více peněz než nyní. Jestli si za rok po vypovězení vkladu budeme moci koupit více nebo méně než nyní, bude záležet na pohybu cen. Jestli ceny nevzrostou, opravdu si koupíme více. Jestliže vzrostou např. o 2 %, budeme si moci koupit méně. Při podpisu úvěrové smlouvy se můžeme bát, jestli budeme mít vždy dost peněz na splácení úvěru. Z našeho příjmu se musíme uživit a navíc splácet hypoteční úvěr. Naše životní náklady porostou (vlivem inflace), budeme tedy mít na splácení v budoucnu?

O kolik?

Růst splátek

Další obavu o splácení úvěru nám přináší pokles podpor a růst splátky úvěru. V kapitole o státních podporách jsme mluvili o daňových odpočtech. Na počátku splácíme velký objem úroků, proto je výše daňových odpočtů maximální. S postupujícím splácením úvěru objem úroků klesá a výše daňových odpočtů také. Výsledná splátka tak roste.

Graf 1: Růst splátky úvěru vlivem poklesu daňových odpočtů (pro hypoteční úvěr ve výši 1 mil. Kč, dobu splatnosti 20 let, úrokovou sazbu 6 % p.a. a daňové pásmo klienta 25 %)

Z grafu je patrné, že růst splátky je nezanedbatelný. Na počátku činí necelých 6 000 Kč, na konci je vyšší než 7 000 Kč. Rozdíl je asi 1 250 Kč za 20 let. (To je nárůst splátky od 21 %.) Kromě toho, že nám porostou výdaje (vlivem inflace), poroste nám zároveň i splátka. Není proto čerpání a splácení úvěru moc rizikové? Budeme mít na splátky i 10 nebo 20 let?

Inflace nám pomáhá

Nadpis kapitoly vypadá jako omyl. Vždyť komu inflace kdy pomohla? Asi s tím nemáme zkušenosti, protože jsme se na ni dívali z hlediska věřitele, tedy toho, kdo ukládá peníze. Po jejich zpětném vyplacení se musí od všech zisků (připsaných úroků) odečíst míra inflace. Čím je vyšší, tím méně nám reálně zbyde. V případě čerpání a splácení úvěrů jsme na druhé straně. Neukládáme peníze, ale půjčujeme si je. Ten, kdo si vlastně u nás ukládá peníze, je banka. Naše role se vyměňují, proto se mění i pohled na inflaci. Nyní nám inflace nevadí, protože čím je vyšší, tím méně platíme.

Splátka úvěru 1 000 Kč měsíčně před 10 lety nebyla vůbec malá. Nyní činí stále 1 000 Kč měsíčně, ale její výše je téměř směšná (v porovnání s tím, jaká byla kdysi). Stejně tak dnešní splátka úvěru 1 000 Kč se nám za 10 let bude zdát daleko nižší. Částku 1 000 Kč vyděláme za 10 let snadněji než dnes (alespoň doufejme). Také to, co jsme si dnes koupili za celý úvěr, bude za 10 let vypadat jako velice dobrá koupě, protože daná věc bude pravděpodobně daleko dražší.

Graf 2: Porovnání reálné a nominální výše splátky hypotečního úvěru (výše úvěru 1 mil. Kč, úroková sazba 6 %, splatnost 20 let, daňové pásmo klienta 25 %, výše inflace 2 % p.a.)

To, co jsme intuitivně cítili, je přesně obsaženo v grafu. Inflace nám opravdu pomáhá, protože reálná hodnota splátky v čase klesá. Nominální splátka (kolik platíme měsíčně bance) roste. To je dáno poklesem podpor. Ale reálná hodnota splátky klesá. Vliv inflace je silnější než růst splátky úvěru.

V obrázku počítáme s inflací 2 % a s daňovými odpočty. Kdyby:

• byla inflace vyšší, byl by pokles splátky výraznější

• byla inflace pouze 1 % p.a., splátka by téměř neklesala – pokles reálné hodnoty splátky vlivem inflace by byl eliminován poklesem podpor

• byla inflace nulová, byla by reálná splátka stejně vysoká jako splátka nominální

• nebylo možné uplatnit daňové odpočty, byla by splátka vyšší, ale již by nerostla – jakákoli inflace by splátku snižovala

V našem případě se dostáváme se splátkou z původních cca 6 000 Kč na konečných 4 800 Kč. To je pokles splátky asi o 19 %. Výše poklesu je silně diskutabilní. Vše záleží na tom, jaká bude inflace v příštích 20 letech. Nedokážeme spolehlivě předpovědět inflaci v příštím roce, natož za 20 let. Není proto důležité, kolik bude činit splátka na konci doby splatnosti, ale je důležité, že nám inflace pomůže, protože splátku sníží. Proto na počátku se nám bude úvěr splácet nejobtížněji a s postupem času by to mělo jít stále lépe a lépe.

